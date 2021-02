Potsdam

Der am Donnerstagmittag beinahe untergegangene Eisbrecher auf der Havel am Kai vor dem Hans-Otto-Theater schwimmt wieder stabil. In der Nacht zu Samstag konnten Feuerwehrtaucher das undichte Seewasserventil abdichten. Sie zogen eine Plane über die Ansaugöffnung und dichteten das Ventil von innen. Weil zu wenig Platz war zwischen dem Schiffsboden und dem Grund der Havel, konnte man das Ventil nicht, wie vorgesehen, von außen und unter Wasser mit einer Dichtmasse verschließen.

Das 1904 gebaute Schiff muss auf jeden Fall in die Werft. Es war sowohl in der Nacht zu Donnerstag als auch, und das noch schlimmer, in der Nacht zu Freitag fast versunken. Am Donnerstag hatte die Feuerwehr es von einem Hilfsschiff aus großenteils ausgepumpt und das Ventil von innen gedichtet, doch der Wasserdruck von außen war zu groß, und das Schiff lief in der Nacht zu Freitag wieder voll. Dann wurde das Wasser mit Tankfahrzeugen von außen abgepumpt.

Die „Prof. Otto Lidenbrock“ lag am Freitagmorgen mit schwerer rechter Schlagseite wieder so tief im Wasser, dass das Deck überflutet war. Sie ist vertäut am Theaterschiff „Sturmvogel“. „Wenn wir abtäuen, gehen wir unter“, beschrieb ein Crewmitglied die schwierige Lage am Freitag. Die ist nun überstanden.

Der havarierte Eisbrecher wird von Land aus ausgepumpt. Eine Schute des Wasserstraßenschifffahrtamtes stabilisiert ihn zudem (rechts). Quelle: Rainer Schüler

Starterbatterien unter Wasser

Die Crew geht davon aus, dass rund 100 Kubikmeter Wasser eingedrungen waren. Der Maschinenraum war ein zweites Mal vollgelaufen. Die riesigen Batteriepacks waren überflutet, und man weiß nicht, ob man mit ihnen noch den Dieselmotor starten kann. Die Crew rechnet damit, zur Werft nach Genthin geschleppt werden zu müssen, wo man das Schiff schon kennt kennt.

Der havarierte Eisbrecher wird von Land aus ausgepumpt Quelle: Rainer Schüler

Seewasserventil war geplatzt

Der Schlepper hat ein halbes Dutzend Seewasserventile am Schiffsboden; sie dienen entweder zum Ansaugen von Kühlwasser für den Motor oder zum Ablassen von Flüssigkeiten; das havarierte Ventil saugt sonst auch Löschwasser an. „Alle Ventile waren am Donnerstag geschlossen“, versichert das Crew-Mitglied: „Das ist immer so, wenn keiner an Bord ist oder das Schiff länger liegt.“ Trotzdem muss ein Rest Wasser im Ventil gewesen sein, sodass der Frost es aufdrücken konnte. Deshalb war zunächst der Maschinenraum im hinteren Teil des Schiffes vollgelaufen; dann drang das Wasser in die Kabine des Vorschiffs ein. Der Schlepper bekam rechts so viel Schlagseite, dass dann auch Wasser durch ein nicht mehr fest verschließbares Bullauge eindrang, das gleichfalls aufgedrückt wurde. 90.000 Liter Wasser drangen ein.

Die Rettungsarbeiten am Donnerstag gingen bis in die Nacht. Quelle: privat

Der Schaden geht nach Schätzung der Schiffseigner schon jetzt „in die Hunderttausende“. Da sind Abschlepp- und Werftkosten noch gar nicht enthalten. Das Schiff ist versichert, doch rechnet die Crew nicht mit einer schnellen Schadensabwicklung.

Feuerwehreinsatz am havarierten Eisbrecher Quelle: privat

Die Wasserschutzpolizei hat einen Schiffsunfall aufgenommen. Das geschieht immer dann, wenn ein plötzliches Schadensereignis im Schiffsverkehr eintritt. Die Polizei werde, wenn nötig auch Kriminaltechniker auf das Schiff schicken, teilte Polizeisprecher Heiko Schmidt auf MAZ-Nachfrage mit. Man müsse die Unfallursache ermitteln. „Wird dabei festgestellt, dass eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung oder eine Unterlassung mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Schadensereignis geführt haben könnte, wird eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen“, so Schmidt.

Strafanzeige wegen Umweltdelikts

In diesem Fall wurde bereits eine Strafanzeige gestellt wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung. Es war Öl ins Havelwasser gelangt, weshalb der Eisbrecher jetzt von einer Ölsperre der Feuerwehr umgeben ist, um weitere Verunreinigungen zu verhindern. Zu Beweiszwecken ist eine Gewässerprobe entnommen worden. Die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, ob eine Strafverfolgung weitergeführt werden soll und ob dazu noch Gutachten notwendig sind.

Die Wasserschutzpolizei hat das Umweltamt verständigt, um zu prüfen, ob weitere Gefahren durch die Bergung oder das Abpumpen des Wassers aus dem Schiff entstehen oder abgewehrt werden müssen. Amtsvertreter schauten sich das Problem am Freitagnachmittag vor Ort an.

Das Amt weiß auch von einem anderen drohenden Schiffsuntergang. Wie der Stadtverordnete Andreas Menzel berichtet, liegt an einem Steg am Ufer des Krampnitzsees (Höhe am Wiesengrund) schon seit dem Sommer ein Schiff in extremer Schieflage; das Heck ist schon teilweise unter Wasser.

Am Krampnitzsee ist schon seit dem Sommer 2020 ein Schiff auf Grund gesunken. Quelle: privat

Das Umweltamt hat Menzel versichert, man habe längst die Gefahrstoffe entfernt. Menzel bezweifelt aber, dass so etwas vollständig möglich ist. Nach Auskunft der Behörde läuft noch ein Verfahren zum Entfernen des Wracks.

Von Rainer Schüler