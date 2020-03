Die Potsdamer Geburtshelferinnen registrieren verstärkten Beratungsbedarf in der Corona-Krise. Sie fordern in einem offenen Brief, dass Väter bei der Geburt ihrer Kinder weiterhin dabei sein dürfen. Sie verweisen auf die Corona-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe – Angehörige dürfen demnach bei der Geburt dabei sein.