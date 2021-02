Potsdam

Der Eisbrechschlepper „Prof. Otto Lidenbrock“ ist am Dienstag auf der Havel in Potsdam mit Wasser vollgelaufen und drohte, dort sogar zu sinken. Ein großer Feuerwehr-Einsatz folgte, um das havarierte Schiff zu sichern und die Havel vor möglichen Umweltschäden zu bewahren.

Der Schaden war durch reinen Zufall entdeckt worden. Nach MAZ-Informationen war einem Mitarbeiter des Hans-Otto-Theaters in der Schiffbauergasse – vor dem Ufer lag das Schiff am Steg – eine sonderbare Schieflage aufgefallen. Ihm war klar, dass dort Wasser eindringen musste, und er alarmierte die Feuerwehr.

Lesen Sie auch:

Der Alarm ging gegen 12.15 Uhr ein. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten aus. Auch der Schiffseigner aus Brandenburg an der Havel wurde informiert. Es war klar: Hier drohte höchste Gefahr – für das Schiff und auch für den Fluss. Denn der alte Eisbrecher hat jede Menge ölige Betriebsmittel in seinem Innern. Sie sollten nicht ins Wasser gelangen.

Pumpen sollen Sinken verhindern

Erstes Ziel war, das Schiff zu sichern und vor dem Sinken zu bewahren. Wichtigste Geräte: die Pumpen. Sie liefen pausenlos über Stunden am Nachmittag, um das Wasser aus dem Schiff zu holen.

Rund 100.000 Liter Wasser müssten aus dem Schiff geholt werden, sagte die Einsatzleitung auf Anfrage. Die Pumpen schaffen 1000 Liter pro Minute. Allerdings schwimme auf dem Wasser im Maschinenraum eine Ölschicht, die man trennen müsse vom auszupumpenden Wasser.

Es bestand die Gefahr, dass das umliegende Wasser verunreinigt wurde. Notfalls sollten Barrieren auf der noch mit einigen Schollen vereisten Wasseroberfläche des Tiefen Sees ausgelegt werden. Sie sollten ein Ausbreiten des Schmutzfilms verhindern und so eine größere Umweltverschmutzung auf der Havel zu vermeiden.

Das 29,32 Meter lange und 5,65 Meter breite Schiff lag bei Entdeckung des Unglücks mit der Steuerbordseite (rechts in Fahrtrichtung) so tief im Wasser, dass man die Bordkante nicht mehr sah. Wasser drang dann außerdem schon durch ein Bullauge ein.

Die Feuerwehr muss permanent Wasser aus dem Schlepper pumpen. Quelle: Rainer Schüler

Wie ein Kollege des in Brandenburg an der Havel lebenden Eigners der MAZ sagte, versuchte man zunächst, ein Saugschiff aus Berlin-Rummelsburg zu holen. Doch ist der Rummelsburger See nicht nur zwölf Fahrstunden entfernt, sondern aktuell auch noch mit einer bis zu 20 Zentimeter dicken Eisschicht belegt. Es hätte erst eine Fahrrinne ins Eis gebrochen werden müssen.

Einsatz wird länger andauern

Die Vermutung liege nahe, so das Crew-Mitglied des Eisbrechers weiter, dass der Wassereinbruch auf ein im Frost geplatztes Seeventil zurückgeht. Das sind Unterwasserventile, durch die Kühlwasser für den Motor angesaugt und Abwasser abgelassen werden kann. Die Feuerwehr suchte lange nach der Stelle. Immer weiter lief Wasser nach ins Innere des Schiffs und musste wieder abgepumpt werden.

Am Abend kam die erlösende Nachricht: das Leck war gefunden. Die Pumpen konnten abgestellt und die undichte Stelle geschlossen werden.

Die Pumpen laufen ohne Unterlass. Quelle: Bernd Gartenschläger

Außerdem wurde ein Austreten von Öl, Treibstoff oder Schmierstoffen vermieden. Daher waren auch keine Schwimmsperren auf der Wasseroberfläche nötig.

Es hat schon mal gebrannt

Es ist nicht das erste Unglück auf dem Dampfer. Anfang Januar 2018 lag er am Heinrich-Heine-Ufer in Brandenburg, als ein Strom erzeugender Hilfsdiesel an Bord in Flammen aufging. Der Eigner konnte das Feuer löschen, ehe die Feuerwehr da war. Diesmal dürfte die Rettung die Nacht durch andauern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Schiff ist seeseitig am Theaterschiff „Sturmvogel“ festgemacht, das es im vergangenen Jahr noch während eine Tour geschleppt hatte. Seitdem liegen die Schiffe Seite an Seite nahe des Hans-Otto-Theaters auf der Havel.

Ältester Eisbrecher von Deutschland

Der Schlepper ist der deutschlandweit älteste Eisbrecher. Er wurde 1904 auf der Werft der Gebrüder Wiemann in Brandenburg gebaut für die Königliche Elbstrombauverwaltung Magdeburg, die ihn unter dem Namen „Tümmler“ von Hitzacker aus einsetzte. Angetrieben wurde er damals von einer Zweizylinder-Dampfmaschine mit 130 PS. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieg ging er nach einem Bombentreffer unter, wurde 1947 gehoben und in Havelberg instandgesetzt, um 1948 der Deutschen Seebaggerei in Rostock unterstellt zu werden. Ab 1955 stand der „Tümmler“ dann in Diensten des Wasserstraßenamtes Wittenberge.

Umbau 1962 in Diesel-Schiff

1962 bekam er in Rathenow einen Dieselmotor eingesetzt und umgebaut. Für das Wasserschifffahrtsamt Magdeburg brach er Eis auf der Saale. 2015 verkaufte man ihn an die Hanse Crew Berlin, den heutigen Eigner. Es liegt sonst im historischen Hafen von Brandenburg.

Einen Professor Otto Lidenbrock gibt es nicht und gab es nie: Das ist eine Romanfigur aus „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ von Jules Verne.

Von Marcus J. Pfeiffer und Rainer Schüler