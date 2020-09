Potsdam

Mitten in der Corona-Pandemie soll Potsdam am Wochenende Schauplatz einer Großveranstaltung werden: Das Höhenfeuerwerk-Event „ Havel in Flammen“ kommt in die Stadt; der Tagesspiegel berichtete am Mittwoch darüber. Der Korso mit Dutzenden Booten und Schiffen will am Freitag und Sonnabend von der Glienicker Brücke in Richtung Caputh schippern und auf dem Templiner See ein „gewaltiges Höhenfeuerwerk“ abfeuern. Teile der Stadtpolitik zeigen sich besorgt.

Eigentlich hätte die traditionelle Feuerwerks-Fahrt auf dem Wannsee stattfinden sollen. Doch die Berliner Reederei „Stern und Kreis“ sagte die Veranstaltung pandemiebedingt ab. In Potsdam soll nun die Ersatzveranstaltung Fahrgäste auf die Schiffe und Zuschauer an die Ufer ziehen.

Anzeige

Schiffe haben weniger Platz

Stern und Kreis-Sprecherin Patrizia Sprengel sieht Corona nur indirekt als Ursache der Absage: „Die Abstands- und Hygieneregeln können wir einhalten, aber wir können kaum die Hälfte der Plätze an Bord besetzen.“ Das rechtfertige den Aufwand des Feuerwerkes nicht. Mit der „Havelstern“ schickt Stern und Kreis nun nur ein einziges Schiff, eins mit vollverglaster Bugkanzel. Livemusik wird es Sprengel zufolge nicht geben an Bord, sondern eine „musikalische Untermalung“, auf der Homepage kündigt die Reederei ein Büffet an, Minifrikadellen und süße Teilchen inbegriffen, die Karte kostet 70 Euro.

Weitere MAZ+ Artikel

In Potsdam hingegen will man groß auffahren. „Im September lassen wir es noch einmal krachen und krönen die Schifffahrtssaison mit einem spektakulären Feuerwerk über der Potsdamer Havel“, macht die Weiße Flotte Appetit auf das Event. Die „imposante Korsofahrt“ führe vom Hafen an der Langen Brücke zunächst in Richtung Glienicker Brücke, wo sich Stern und Kreis anschließt, um dann gemeinsam in Richtung Caputh zu schippern. Am Templiner See werde es ein „prächtiges Höhenfeuerwerk“ geben, „das die Havel in ein Meer aus Lichtern und Farben verwandelt“. Nach einem Abstecher auf den Schwielowsee kehrt die vereinigte Flotte gegen 23 Uhr zurück in den Hafen Potsdam.

Livemusik, tausend Tickets verkauft

An Bord erwarten die Gäste für immerhin 69 Euro am Freitag und 71 am Samstag musikalische Unterhaltung und ein 3-Gänge-Menü. Auf einem der Schiffe spielt die „Riverbluesband“ Rock’n’Roll, auf den anderen gibt es Dinnermusik. Flottenchef Jan Lehmann ist vor etwa einem Monat von der Berliner Absage überrascht worden und kontaktierte den Stern und Kreis-Geschäftsführer Andreas Behrens. „Die in Berlin bekamen wegen der Corona-Ängste der Kunden ihre Schiffe bei weitem nicht voll“, sagte Lehmann am Mittwoch der MAZ: „Aber wir hatten überraschenderweise sehr gute Buchungen.“ Außer dem Dampfschiff „Gustav“ seien alle Schiffe der Flotte dabei und rund 1000 Tickets gebucht.

„Wir hatten zwei Monate keinerlei Einnahmen wegen Corona“, sagt Lehmann: „Wir müssen Geld verdienen, um die Flotte und ihre Arbeitsplätze am Leben zu halten. Jetzt sind die Schiffe endlich mal fast ausgebucht; darauf können wir keinesfalls verzichten.“

Bedenken aus der Politik

Aus der Kommunalpolitik kommen Bedenken. „Abgesehen von den erheblichen naturschutzfachlichen Bedenken sagt uns die augenblickliche Waldbrandwarnstufe vier eindeutig, dass ein solches Höhenfeuerwerk ein nicht kontrollierbares Risiko darstellen würde“, sagt der klimapolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Walter. „Wie die Potsdamer Verwaltung hierfür eine Genehmigung erteilen konnte, ist nicht nachvollziehbar.“ Und Fraktionschefin Saskia Hüneke findet es „überhaupt nicht verständlich, dass hier trotz der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg andere Maßstäbe als in Berlin gesetzt werden. Wir fordern die Verwaltung auf, ihre Genehmigungen umgehend auf den Prüfstand zu stellen“.

In der Fraktion Die Andere gibt es ein „gewisses Verständnis dafür, dass die Weiße Flotte die Chance nutzt, coronabedingte Ausfälle zu kompensieren. Dennoch bereitet uns die Entwicklung auf der Havel und auf den mit ihr verbundenen Gewässern einige Bauchschmerzen“, erklärt der Stadtverordnete Christian Raschke gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Während am Fahrländer See über die Einschränkung umweltfreundlicher Wassersportarten debattiert werde, um Natur und Vögel zu schützen, würden Havel und Templiner See „immer stärker als Partymeilen und Wasserschnellstraßen genutzt. Natürlich passt ein zusätzliches großes Feuerwerk nicht zu den städtischen Klimaschutzzielen und auch nicht zur bestehenden Waldbrandgefahr“. Auch Sascha Krämer von den Linken hat Verständnis für die wirtschaftlichen Sorgen der Weißen Flotte: „Einerseits ist es wichtig, für die von Corona hart getroffenen Unternehmen im Tourismusbereich, so auch die Weiße Flotte, neue und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu erschließen“, sagt er. „Andererseits sehe ich große Feuerwerke unter den Gesichtspunkten Klimanotstand und Umweltschutz durchaus kritisch. Darum würde ich es begrüßen, wenn die Weiße Flotte bei der Planung zukünftiger Events auch diese Aspekte berücksichtigt.“

„Wir haben alle Genehmigungen der Stadt für das Feuerwerk“, betont Flottenchef Jan Lehmann. Ein Berliner Feuerwerker werde es vom Strandbad Templin aus starten, wo es an Land keine Gäste gibt. Abgeschossen wird es in Richtung Wasser. „Wir sind bewusst außerhalb des Stadtgebietes“, sagt Lehmann, der zwar die Diskussionen um die Umweltverträglichkeit von Feuerwerken kennt, aber in diesem Falle kein Verständnis dafür hat: „Es gibt kein Gesetz, dass solche Feuerwerke verbietet.“

Von Rainer Schüler und Saskia Kirf