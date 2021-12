Satzkorn

Vom Acker zum Olaf-Scholz-Platz: Am Samstag, den 18. Dezember um 13 Uhr will die Bürgerinitiative Potsdamer Norden den Platz zwischen Satzkorn und Paaren symbolisch umtaufen. Hintergrund ist die die geplante Rastanlage „Havelseen“, welche die Autobahn GmbH dort an der A10 errichten will.

Mit der Aktion will die Initiative ihre Bitte an den frischgebackenen Bundeskanzler Olaf Scholz erneuern sich für ihr Anliegen einzusetzen und den Bau der Rastanlage verhindern. Scholz kennt den Platz, er hat ihn im März diesen Jahres besichtigt und mit dem betroffenen Landwirt, mit Politikern und mit Vertretern der Bürgerinitiative Potsdamer Norden gesprochen.

Laut einer Pressemittelung der Bürgerinitiative, habe Scholz damals gesagt, dass er das Anliegen, die bestehende Raststätte Wolfslake zu erhalten und damit den Potsdamer Norden von dem Neubau zu verschonen, als vernünftig einschätze. Die Initiative sorge sich nicht nur um die hochwertige Ackerfläche, die durch den Bau der Raststätte verloren ginge, sondern auch um bedrohte Vogelarten, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Bürgerinitiative sorgt sich um bedrohte Vogelarten

Der geplante Bauort liege zwischen wertvollen Schutzgebieten, zerstöre Brut- und Nahrungsplätze von Fischadlern, Kiebitzen und anderen bedrohten Arten. Auch die Stadt Potsdam hat sich im März diesen Jahres deutlich gegen die geplante Autobahnraststätte ausgesprochen. Sie hat die verantwortlichen Landesministerien und auch das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, „den Erhalt und Ausbau der Standorte Wolfslake dem Neubau einer Raststätte in Potsdam vorzuziehen und das Vorhaben vor dem Hintergrund der vorgebrachten Argumente nochmals vertiefend zu prüfen.

Die Autobahnraststätte „Wolfslake“ befindet sich in Schönwalde-Glien und soll nach aktueller Planung durch den Neubau in Potsdam ersetzt werden, weil sie zu klein geworden ist. Eine Renovierung und ein Ausbau der vorhandenen Raststätte wird auch von der Bürgerinitiative Potsdamer Norden befürwortet.

Bei der Aktion am Samstag wollen Vertreter der Initiative ein Schild aufstellen und eine Winterlinde pflanzen - „als Zeichen der Hoffnung.“ Die Initiative hoffe, dass sich die neue Bundesregierung „ mit einer Politik starkmacht, die Werte wie Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Flächenschutz ernst nimmt.“ Seit Februar läuft das Planfeststellungsverfahren zum Bau der Autobahnraststätte „Havelseen.“ Derzeit werden die Stellungnahmen und Einwände der Anwohner und Grundstückseigentümer ausgewertet. Ein Beschluss wird im Jahr 2023 erwartet.

Von MAZonline