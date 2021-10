Potsdam

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EvB) in Potsdam hat am Dienstag mit der Grippeschutzimpfung für Mitarbeitende begonnen. Zwar sei die Influenza-Lage in Potsdam derzeit entspannt. Im EvB wird aktuell noch keine Personen behandelt, die an der Influenza erkrankt sind. Damit jedoch der volle Impfschutz rechtzeitig aufgebaut werden kann – etwa 14 Tage nach der Impfung – erfolgen die Grippeschutzimpfungen bereits jetzt, teilte das EvB mit.

Das Klinikum folgt damit auch dem Impf-Appell der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese empfiehlt die Grippeschutzimpfung vor allem für alle Personen ab 60 Jahre, für Personen mit erhöhter Gefährdung infolge eines Grundleidens, für Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie für Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr und medizinischem Personal. 

Start der Grippeschutzimpfung für Mitarbeitende des Klinikum Ernst von Bergmann. Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt geht mit guten Beispiel voran und lässt sich am 12. Oktober 2021 von Dr. Hanns Melkerowicz gegen Grippe impfen Quelle: Julius Frick

Immunsystem könnte überfordert sein

„Die Grippewelle 2020/21 ist weltweit ausgefallen – die Coronavirus-Schutzmaßnahmen haben auch die Influenzaviren erfolgreich eingedämmt“, berichtete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Was auf den ersten Blick gut klingt, hat auch seine Schattenseite: Das Immunsystem ist „in diesem Winter weniger gut auf die zirkulierenden Influenzaviren vorbereitet“, so Spahn. In Deutschland könnte es daher zu einer starken Grippewelle kommen, sagen experten. Die Grippeschutzimpfung sei vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie daher besonders wichtig, teilte das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit dem Bundesministerium für Gesundheit, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Robert Koch-Institut mit.

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) macht sich für die rechtzeitige Grippeschutzimpfung stark: „Die beste Zeit dafür ist jetzt. Wer sich gegen Grippe impfen lässt, handelt verantwortungsvoll nicht nur in Bezug auf die eigene Gesundheit, sondern auch gegenüber dem Gesundheitswesen, das durch die Corona-Pandemie weiterhin unter Druck steht und so nicht noch zusätzlich belastet wird“.

Und die Brandenburger sind anscheinend gewillt, ihren Teil dazu beizutragen. In den Praxen der brandenburgischen Hausärzte läuft die Grippeimpfung langsam an. „Die Leute kommen“, berichtete die Potsdamer Ärztin Beate Schiller der MAZ, auch wenn der große Ansturm bisher noch ausgeblieben sei.

Die Grippewelle startet gewöhnlich in den Wintermonaten um Weihnachten/Neujahr herum und erreicht im Februar ihren Höhepunkt. Bereits jetzt hat das Paul-Ehrlich-Institut 22,8 Millionen Impfstoffdosen nach erfolgreicher Chargenprüfung freigegeben

Von MAZonline