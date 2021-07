Potsdam

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stellt sich vielerorts die Frage: Kann so etwas auch bei uns passieren? Und vor allem: Wie lässt sich so etwas verhindern?

Bei der Suche nach Antworten könnte das neue Online-Tool zur Überflutungsvorsorge „SaferPlaces“ bieten. Es wurde im Rahmen der EU-Initiative Climate-KIC unter Mitwirkung des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam entwickelt und ist als Prototyp abrufbar.

Tool nutzt viele Daten

Das Analysetool stützt sich auf offene Daten und nutzt neue klimatische, hydrologische und hydraulische Modellierungstechniken, wie es heißt. Genutzt werden dafür öffentliche Daten wie Geländehöhen, Wasserständen von Flüssen und Meer, Regenmengen und deren Häufigkeit, Durchflussmengen in Flüssen sowie den kurz- wie langfristigen Prognosen, die es bereits für die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte hierfür gibt. Hinzu kommen Informationen über die Landschafts- und Infrastruktur der jeweiligen Regionen.

Damit sollen Städte und Gemeinden gefährdete Bereiche in ihren Orten identifizieren können sowie Schutz- und Vorsorgemaßnahmen systematisch und effizient planen können. Konkret geht es um Schutzvorrichtungen an Gebäuden, um Deiche oder auch um das Anlegen von Versickerungsflächen.

Auch Schäden lassen sich simulieren

„Die Auswirkungen von Maßnahmen lassen sich auf unserer Plattform unmittelbar berechnen und darstellen, von der Ausbreitung des Wassers bis hin zu den entstehenden Schäden“, erklärt Kai Schröter, Projektleiter am GFZ. Damit könnten verschiedene Szenarien durchgespielt werden.

So lasse sich simulieren, wohin sich das Wasser ausbreitet, wenn Starkregen fällt, Flüsse über die Ufer treten oder der Meeresspiegel steigt. Das Tool zeigt auf, welche Gebäude und Infrastrukturen wie stark betroffen werden. Für Versicherer interessant: Es lässt sich zeigen, mit welchen Schäden zu rechnen ist?

Erprobt wird die Plattform in den drei Pilotstädten Köln, Rimini in Italien sowie Pamplona in Spanien. In Köln hätten bereits Anwenderworkshops stattgefunden mit den Stadtentwässerungsbetrieben, Hochwasserschutzbehörden und Versicherern, so Schröter.

Auch für kleinere Gemeinden sei die Plattform interessant. Denn man benötigt dafür keine eigene Software; „SaferPlaces“ arbeitet cloudbasiert und ist über den Webbrowser erreichbar.

Von MAZOnline