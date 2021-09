Babelsberg

Die Heinrich-George-Straße in Babelsberg soll umbenannt und der anschließenden Emil-Jannings-Straße zugeschlagen werden. Das hat der Kulturausschuss am Donnerstagabend auf Vorschlag der Bauverwaltung beschlossen. Der südwestliche Zugang von der Großbeerenstraße zur Medienstadt ist 1998 nach Heinrich George (1893-1946) benannt worden.

Heinrich George, Vater des als Duisburger Tatort-Kommissar berühmten Götz George (1938-2016), war ein in der Weimarer Republik, aber auch in der NS-Zeit gefeierter Schauspielstar der Babelsberger Ufa.

Tod im sowjetischen Speziallager

Heinrich George mit Hilde Krahl in dem Film „Der Postmeister“ (Deutschland/Österreich 1940). Quelle: IFTN

Nach anfänglichem Ausschluss vom Spielbetrieb durch die Nazis arrangierte er sich mit dem Regime, besetzte Rollen auch in Propagandafilmen wie „Hitlerjunge Quex“, „Kolberg“ und „Jud Süß“. Andererseits nahm George als Intendant des „Schiller-Theater der Reichshauptstadt Berlin“ auch Künstler und Mitarbeiter unter Vertrag, die als „unerwünscht“ galten, darunter den Babelsberger Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger (1890-1964).

Im Sommer 1945 wurde Heinrich George nach einer Denunziation verhaftet. Er starb im September 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen bei Oranienburg.

Heinrich George gilt als einziger namhafter deutscher Künstler, der nach 1945 für seine Nähe zum NS-Regime mit dem Leben zahlte. Er ist in einem Ehrengrab des Landes Berlin in Zehlendorf bestattet.

Von geplanter Straße blieb nur eine Kurve

Die Heinrich-George-Straße in Babelsberg sollte nach ursprünglichen Plänen in einem 230 Meter langen Bogen von der Großbeerenstraße bis zur Marlene-Dietrich-Allee führen, der betreffende Abschnitt südlich von Emil-Jannings- und G.-W.-Pabst-Straße Abschnitt trägt heute den Namen „Straße der Giganten“.

Nach diversen Änderungen des Bebauungsplans für die Medienstadt blieb von der Heinrich-George-Straße nur eine 80 Meter lange Kurve zwischen der Großbeeren- und der Emil-Jannings-Straße.

https://www.youtube.com/watch?v=t-aIkM3EeWgAdresse für neue Grundschule

Die Situation sei „ordnungsrechtlich äußerst bedenklich“, so der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) in einem Schreiben an den Kulturausschuss, „da der bestehende Verlauf der Heinrich-George-Straße trotz entsprechender Straßennamensbeschilderung ... nicht als separater Straßennamensverlauf wahrgenommen wird“.

Dabei verweist er insbesondere auf den in der Kurve geplanten Neubau einer Grundschule. Ohne Korrektur des Straßennamens bestünde die „Gefahr, dass die neu zu errichtende Grundschule ... nicht zweifelsfrei auffindbar“ sei. Ihre künftige Adresse soll nun die Emil-Jannings-Straße 1 sein.

Aufnahme in den Straßennamenspool

Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“. Quelle: DPA

Die heute vielleicht bekannteste Rolle von Emil Jannings (1884-1950) ist der Professor Immanuel Rath im Tonfilmklassiker „Der blaue Engel“ aus dem Jahr 1930 an der Seite von Marlene Dietrich als Varietésängerin Lola Lola. 1929 erhielt er einen der ersten Oscarsund blieb bis heute der einzige Deutsche, der mit diesem Preis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Der Name Heinrich George soll einstweilen in den Straßennamenspool der Landeshauptstadt aufgenommen und später „an geeigneter Stelle“ bei der Benennung einer anderen Straße wieder aufgegriffen werden.

Von Volker Oelschläger