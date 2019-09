Eine von drei Baumreihen soll fallen

Teltower Vorstadt

Mindestens zwei von drei Baumreihen in der Heinrich-Mann-Allee sollen im Abschnitt von der Friedhofsgasse und dem Leipziger Dreieck erhalten bleiben.

Die mittlere Baumreihe am Rand der Böschung wird jedoch gefällt – jedenfalls sieht so die Vorzugsvariante der Stadt für die Neuaufteilung des Straßenraums in der Heinrich-Mann-Allee aus, die die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage nun den Stadtverordneten vorgelegt hat.

Zweite Baumreihe kann wegen Stützmauer nicht erhalten werden

Die Böschung müsse aufwendig verkleinert und gestützt werden, damit die Straßenbahn eine eigene Trasse bekommen und unabhängig von den Ampeln des Autoverkehrs fahren kann. „Durch die konstruktive Gestaltung der Stützwand und dem damit verbundenen Eingriff in den Wurzelraum ist die zweite Reihe der Bäume leider nicht zu erhalten“, heißt es in der Vorlage.

Es handle sich um jene Variante, die auch im Planfeststellungsverfahren beim Landesamt für Bauen und Verkehr im Frühjahr eingereicht worden sei.

Die Böschung muss verkleinert werden, um der Tram eine eigene Trasse zu geben – die mächtigen Bäume am linken Rand der Böschung würden verschwinden Quelle: Peter Degener

Stadtverordnete hatten Überarbeitung der Pläne gefordert

Eigentlich hatten die Stadtverordneten dem Rathaus kurz darauf im Mai den Auftrag gegeben, die Pläne bis zum September noch einmal zu überarbeiten,um den Alleecharakter in diesem Abschnitt zu erhalten und zugleich Standorte für Nachpflanzungen zu prüfen.

Nun teilt die Stadt mit, dass eine Überarbeitung der Planung mit vollständigem Baumerhalt in dieser Zeit nicht möglich gewesen sei. Dafür wären die Belange des ÖPNV, Radverkehrs und motorisierten Individualverkehrs erneut gegeneinander abzuwägen und „die Wertigkeit der Belange untereinander erneut festzulegen“.

Zu Deutsch: Derzeit sind die Prioritäten noch auf die Trennung der Tramtrasse vom Autoverkehr ausgelegt, um eine „optimale Trambeschleunigung“ und „Stärkung des ÖPNV“ zu erreichen. Dafür hat die Verwaltung den Stadtverordneten stattdessen noch einmal die insgesamt sieben Gestaltungsvarianten und deren Vor- und Nachteile dargestellt.

Andere Variante ermöglicht Baumerhalt – dann bleibt die Tram aber auf der Straße

Dabei führt die Stadt allerdings aus, dass eine andere dieser sieben Varianten „in Betrachtung der Belange der Allgemeinheit“ eigentlich die „Vorzugslösung“ sei. Dort werden nicht der Verkehr, sondern Fragen von Kosten, Städtebau, Umweltfaktoren und Anliegerbedürfnisse betrachtet. In dieser Variante würden alle drei Baumreihen erhalten bleiben und trotzdem mehr Platz für breitere Straßenbahnen entstehen. Auch würde der „Kostenaufwand minimiert“, heißt es in der Vorlage.

Der Nachteil: Die durch den Umbau eigentlich gewünschte, vollständige Trennung der Straßenbahntrasse vom Autoverkehr würde nicht erfolgen. Statt absoluter Vorfahrt für die Bahnen würden sich Autos und Tram an der Kreuzung Friedhofsgasse in die Quere kommen und durch lange Vorlaufzeiten bei roter Ampel gegenseitig ausbremsen.

In der Bewertungsmatrix unterscheiden sich beide Varianten vor allem in zwei Kategorien – wo die eine durch den Baumerhalt bei den Belangen der Allgemeinheit vorne liegt, punktet die eingereichte Variante bei den Belangen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Noch kein Termin für Einwohnerversammlung

Zu der auf Grünen-Antrag im Mai beschlossenen Einwohnerversammlung heißt es in der Vorlage nur, dass deren Ergebnisse in die weiteren Planungen einbezogen werden sollen. Einen Termin konnte auch das Rathaus auf Anfrage noch nicht nennen.

Die alte Heinrich-Mann-Allee oberhalb der Hauptstraße ist auch betroffen – vor allem die Zahl der Stellplätze wird vermutlich sinken. Quelle: Peter Degener

In der Versammlung wird es auch um die angrenzende „Alte Heinrich-Mann-Allee“ oberhalb der Hauptstraße gehen. Diese Straße gegenüber der Staatskanzlei muss durch den Eingriff in die Böschung ebenfalls neu aufgeteilt werden. Anwohner sorgen sich nicht nur wegen der möglichen Baumfällungen, sondern auch wegen wegfallender Stellplätze.

Zahl der Stellplätze wird deutlich sinken

Laut Verwaltung sind derzeit je nach finaler Straßenbreite der Alten Heinrich-Mann-Allee nur noch zwischen 44 und 55 Stellplätzen realistisch und eventuelle Baumnachpflanzungen „könnten nur durch den Verzicht weiterer Stellplätze erfolgen.“ Bislang gibt es auf dem Teilstück rund 110 Stellplätze.

Schmale Schienen Die Gleisein der Heinrich-Mann-Allee liegen sehr eng zusammen. Auf dieser Hauptstrecke des Potsdamer Liniennetzes können deshalb nur Straßenbahnen bis höchstens 2,30 Meter Breite eingesetzt werden. Langfristig sollen aber breitere Bahnen angeschafft werden, die auch mehr Platz für Passagiere bieten. In den Kurven liegen die Gleise ebenfalls sehr eng aneinander. Deshalb gibt es mehrere Stellen mit Begegnungsverboten von Straßenbahnen. Dadurch müssen die Bahnen häufig aufeinander warten.

