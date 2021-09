Potsdam

An der Haltestelle Friedhöfe der Heinrich-Mann-Allee kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen. Der Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen in Richtung des Friedhofes die ankommende Straßenbahn – es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Rettungswagen und Feuerwehr im Einsatz

Alle beteiligten Fahrgäste in der Straßenbahn und die Fahrer blieben unverletzt, sodass die vor Ort anwesenden Rettungskräfte und die Feuerwehr nur Schäden an der Karosserie der beiden Fahrzeuge verzeichnen.

Die Fahrgäste mussten dennoch die Bahn verlassen; zahlreiche Schulkinder setzten ihren Heimweg in Richtung Bahnhof zu Fuß fort. Wer ein wenig mehr Geduld hatte, konnte wenig später in die nächste Straßenbahn einsteigen.

Am Mittwochnachmittag kollidierte die Straßenbahn mit einem Transporter Quelle: Julian Stähle

Zeitweise Sperrung der Heinrich-Mann-Allee nötig

Während der Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig gesperrt, die Berufsfeuerwehr entfernte Scherben und verlorene Betriebsstoffe vom Lkw. Straßenbahnen standen an der Unfallstelle Schlange. An den Unfallfahrzeugen entstanden Sachschäden, deren Schwere noch ermittelt werden muss.

Die Straßenbahn wurde von dem Transporter nicht aus den Schienen gerissen und konnte so selbstständig vom Unfallort wegfahren. Sie fuhr bis zum Platz der Einheit, wo sie drehen und zum Betriebshof an der Fritz-Zubeil-Straße zurückkehren konnte. Ein Wenden am Hauptbahnhof ist nicht möglich, weil dort noch die nötigen Oberleitungen fehlen. Die Polizei muss nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

Von MAZonline