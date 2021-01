Potsdam

Wer vor dem depressiven Grundton der „Tagesschau“ für eine Weile fliehen will, gibt in die Online-Suchmaschine nicht mehr „Inzidenzwert“, „ Robert-Koch-Institut“ oder „Corona-Mutation“ ein, sondern „ Hochzeit“. Das ist eine poetische und weltfremde Geste zugleich. Wer denkt an Hochzeit, wenn alle über Hotspots reden? Wir sorgen uns nicht um die erste Nacht des jungen Paares, sondern um die vielleicht letzte Nacht von Oma, die im Pflegeheim lebt.

Wer dennoch nach der „ Hochzeit“ sucht, und sei es aus dem stichhaltigen Grund, emotional komplett unterzuckert zu sein, stößt auf die Prosa einer anderen Zeit: Auf die Sätze der Hochzeitsplaner, die von Blumenbouquets und Absatzhöhen weißer Pumps erzählen. Das erinnert an Brecht, der 1939 im Gedicht „An die Nachgeborenen“ schrieb: „Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“

Die Krönung des 76 Meter hohen Pfingstbergs ist das Schloss Belvedere. Quelle: SPSG/Leo Seidel

Übersetzt ins aktuelle Jahr: Ist es ein Verbrechen, in diesen Zeiten über den idealen, den schönsten Hochzeitsort zu sprechen, weil es ein Schweigen über Covid-Tote einschließt? Es gibt nicht viele Gründe, diesen Satz zu unterschreiben. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Doch gerade dann muss man sie feiern, wenn sie auszufallen drohen. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn man in der Suchmaschine auf den Ort stößt, der fürs Heiraten vielleicht der schönste, erhabenste und spektakulärste ist: Das Belvedere, oben auf dem Pfingstberg in Potsdam.

30 Rückzieher

Im vergangenen Jahr heirateten dort 70 Paare standesamtlich. Sie erzählen die Geschichten vom Glück, das allen Einschränkungen dieser Zeit getrotzt hat. 30 Paare, die sich auf dem Belvedere 2020 angemeldet hatten, zogen den Termin zurück. Im Jahr 2019, einer pandemiefreien Zeit, ließen sich 105 Paare dort trauen.

Romantische oder herzerwärmende Hochzeitsgeschichten kennen die Standesbeamten auf dem Pfingstberg reichlich. 2020 kamen einige dramatische hinzu: Ein deutsch-amerikanisches Paar war aufgrund von Reisebeschränkungen seit Weihnachten voneinander getrennt und sah sich erst nach acht Monaten am Tag der Hochzeit im Belvedere wieder. Der Bräutigam musste sich nach seinem Eintreffen aus den USA zunächst in Quarantäne begeben.

Ein anderes Paar zog seine Hochzeit zeitlich vor – weil der Ehemann vor Antritt eines neuen Jobs in China sonst die Quarantänezeit nicht hätte einhalten können. Viele Eheleute mussten improvisieren, weil die Zahl der Gäste im Maurischen Kabinett, dem Hochzeitsraum des Belvedere, stark eingeschränkt wurde. Kurzerhand haben sie Handys und Tablets eingeschaltet, sie übertrugen die Trauzeremonie dann live an jene, die nicht dabei sein konnten.

Heiraten im Belvedere Das Belvedere ist eine Doppelturmanlage auf dem Pfingstberg nördlich des Neuen Gartens in Potsdam. Der Pfingstberg ist mit 76 Metern die höchste Erhebung im westlich der Havel gelegenen Teil Potsdams. Die Schlossanlage des Belvedere wurde wegen der schönen Aussicht unter Friedrich Wilhelm IV. errichtet (1847-1852, ein zweiter Bauabschnitt folgte 1860-1863) und ist nur Teil eines ursprünglich wesentlich umfangreicheren Bauvorhabens. Paare, die sich in diesem Jahr für eine standesamtliche Trauung im Belvedere interessieren, wenden sich bitte an das Standesamt Potsdam – telefonisch erreichbar unter 0331/28 91 742 oder -43.

Das Belvedere in Potsdam ist schon wegen seiner Lage auf dem Pfingstberg ein herausragender Hochzeitsort. Wer aber im Portal Top10Berlin.de die „romantischsten Hochzeitslocations in Brandenburg“ sucht, findet das Belvedere nicht. Er oder sie stößt dort auf andere Plätze, Häuser, Schlösser. Die Reihenfolge basiert auf den Bewertungen der Seitennutzer.

Im Portal liegt auf Platz 1 „Die Bleiche Resort & Spa“ in Burg ( Spree-Neiße), Platz 2 „SeaLodge“ in Kremmen ( Havelland), Platz 3 „Schloss Wulkow“ ( Märkisch-Oderland), Platz 4 „Schloss Kartzow“ (Stadt Potsdam), Platz 5 „Forsthaus am Schloss Sommerswalde“ ( Oberhavel), Platz 6 „Gartenglück Wegendorf“ ( Märkisch-Oderland), Platz 7 „Landgut Stober“ ( Havelland), Platz 8 „Schloss & Gut Liebenberg“ ( Oberhavel), Platz 9 „Schloss Diedersdorf“ ( Teltow-Fläming) und Platz 10 „Kavaliershaus Caputh“ ( Potsdam-Mittelmark).

Maurisches Kabinett, der "Hochzeitsraum" des Belvedere. Quelle: SPSG/Leo Seidel

Planung ist Frauensache

Eine Brandenburger Hochzeit, sagt diese Liste, strebt oft ins Schloss – als wolle sie den Titel „Märchenhochzeit“ untermauern. Zur Märchenhochzeit zählt der Märchenfilm, zu dessen Untergattung auch die „ Hochzeitsfilme“ zählen. Hier verlassen wir uns bei den Top 3 auf die Hochzeitsplanerin Christine, die auf ihrer Homepage www.weddingstyle.de so offensiv, ohne jede Brecht-Schwermut, erzählt: „ Hochzeitsfilme – perfekt für einen entspannten Couch-Kino-Abend mit euren Mädels! Was könnte es Schöneres geben, um einmal so richtig den Hochzeits-Planungsstress zu vergessen?“

Wir sehen: Hochzeit ist Stress. Und die Planung bleibt meist an den Frauen hängen. Die Empfehlungen der Hochzeitsplanerin Christine: Platz 1 „Verliebt, verlobt, verplant“ (2001, Regie: Adam Shankman), Platz 2 „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ (1994, Regie: Mike Newell), Platz 3 „Vater der Braut“ (1991, Regie: Charles Shyer).

Jeder Hochzeitsfilm kennt eine Katastrophe, sonst wäre er kein Hochzeitsfilm. Die Kunst ist es, in Zeiten der realen Katastrophe diese Filme weiter anzuschauen – und sie ernst zu nehmen. Willst du an das Happy-End in diesen Filmen glauben, trotz der haltlosen Überhöhung von Liebe, trotz zu rot geschminkter Lippen und des viel zu treuen Hundeblicks vom Bräutigam? Ja, ich will!

