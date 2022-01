Potsdam

Der Februar ist im Allgemeinen kein begehrter Hochzeitsmonat: zu kalt und oft mit Regen oder Schnee. Aber dieses Jahr könnte das ganz anders sein. Denn es stehen besondere „Schnapszahl“-Termine an: Nächste Woche ist der 2.2.22 und dann folgt noch der 22.2.22.

Keine freien Termine mehr

In Berlin waren die Daten zwar gefragt, aber nicht übermäßig. Das hatte die Nachrichtenagentur dpa kürzlich abgefragt. Und wie begehrt sind diese Daten in Potsdam? Antwort: mäßig. Für den 2. Februar haben sich zwei Hochzeitspaar angemeldet, für den 22. Februar sind es immerhin sechs Paare. Kurzentschlossenen müssen wir trotzdem aus dem Standesamt leider ausrichten: Es gibt keine freien Termine mehr.

Auch wer einen anderen 22. in diesem Jahr buchen will, sollte sich sputen. Laut Rathaus sind folgende Daten schon sehr beliebt: 22.4.22, 22.6.22, 22.7.22, 22.8.22, 22.9.22 und 22.10.22. Im Wonnemonat Mai fällt der 22. auf einen Sonntag – dann ist das Standesamt geschlossen.

Und wo lassen sich die Heiratswilligen am liebsten trauen? „Besonders beliebt sind wie in den vorangegangenen Jahren das Rathaus als Stammsitz des Standesamtes und von den Außenstellen das Belvedere Pfingstberg und die Alte Neuendorfer Kirche am Neuendorfer Anger“, teilt Juliane Güldner von der Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Es stehen im Winter nicht alle Orte zur Verfügung. Abgesehen vom Rathaus kann man sich im Februar im Krongut Bornstedt, in der Alten Neuendorfer Kirche, auf Schloss Kartzow und in der Biosphäre zu bestimmten Terminen trauen lassen.

Heiraten in Potsdam: Aktuell nur unter 2G+

Nicht nur das Wetter, sondern auch die Corona-Auflagen können den schönsten Tag im Leben auch etwas vergraulen. Beim Ja-Wort dabei dürfen außer dem Paar nur wenige Teilnehmer sein, erklärt Gülder: „Das/die im gleichen Haushalt lebende/n Kind/er und ein/e Fotograf/in. Weitere Gäste sind nicht mehr zugelassen. Und weil Potsdam ein Hotspot ist gilt für alle die 2G-plus-Regel: Sie müssen genesen oder geimpft sein und zudem einen tagesaktuellen Negativ-Schnelltest nachweisen, der von einer offiziellen Teststelle vorgenommen wurde. Es steht nicht ausdrücklich geschrieben – aber wir gehen davon aus, dass die Maske für den Hochzeitskuss abgenommen werden darf.

Von Alexander Engels