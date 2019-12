Dieser Potsdamer passt auf, dass wir Heiligabend nicht frieren

Potsdam

„Stille Nacht“, das könnte Wolfgang Kindler durchaus singen, wenn man die ruhige Stimmung in der Schaltzentrale des Heizkraftwerks Potsdam Süd auf sich wirken lässt. Routiniert wird er an Heiligabend am Leitstand auf die Monitore blicken. Mit sechs weiteren Kollegen schiebt er den Spätdienst von 14 bis 22 Uhr. Abwechslungsreich würde er seinen Arbeitstag nicht wirklich nennen, aber: „Man weiß nie, was passiert, ob eine Störung eintritt.“ Und wenn, dann sei keine Störung wie die andere.

Seit 1988 arbeitet der gelernte Maschinist für Kernenergieanlagen und Kraftwerksmeister für die Energie und Wasser Potsdam. Aus Greifswald ist er nach Potsdam gekommen und hat 1994 den Umzug vom alten Heizkraftwerk auf die neue Anlage mitgemacht. Zwei Kraftwerksblöcke mit Transformatoren stehen auf dem Areal an der Nuthe.

Die größte Thermoskanne der Stadt

Direkt nebenan steht der Wärmespeicher – Potsdams größte Thermoskanne. Der weit sichtbare weiß-blau-graue Wärmespeicher für die Fernwärme und Warmwasserversorgung bedient die ganze Stadt. Er ist immer mit 98 Grad heißem Wasser gefüllt. Seit einigen Jahren gibt es auch zwei Elektrodenkessel, die bis zu zehn Megawatt Fernwärme aus erneuerbarem Strom erzeugen können. „Wenn bei Starkwinden ein Energieüberschuss aus Windrädern im Netz besteht, nehmen wir den hier ab – auch damit die Preise im Netz nicht verfallen“, erklärt Kindler.

Höchster Bedarf am 1. Weihnachtstag um 11 Uhr

Aber besondere Schwankungen erwartet Wolfgang Kindler an den Feiertagen nicht, abgesehen von der 11-Uhr-Spitze am 1. Weihnachtsfeiertag. „Wenn der Festbraten in den Ofen geschoben wird, können wir das hier sehen“, sagt er. Seine Kollegen sind aber auch für die Wasserver- und entsorgung zuständig. Sie überwachen sogar die Kläranlagen und Brunnen, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. In der Leipziger Straße, in Nedlitz, Wildpark und Ferch sind Infrarotkameras installiert, die die Gelände überwachen. „Schleichen Leute herum, und das kommt schon mal vor, rufen wir die Securitas.“

Interessant ist auch, dass bei Störungsmeldungen von Hausverwaltungen oder Endverbrauchern direkt in dieser Leitwarte das Telefon klingelt. „Wir haben den Überblick über alle Systeme und steuern auch die mobilen Techniker-Teams zur Störungsbehebung.“ Rohrbrüche würden keine Feiertage kennen, scherzt der Kollege, und Verstopfungen auch nicht. Auch ein „Auszubildender“ gehört zur Schicht, wobei die einjährige Qualifikation zum Dispatcher für Strom intern vermittelt wird. „Kraftwerkstechnik gibt es nicht mehr als Lehrberuf“, bedauert Kindler, „man kann aus Metallberufen heraus zum Anlagenfahrer werden oder findet als Elektriker oder Fachingenieur Aufgaben.“ Auch einige Frauen seien darunter.

Überwachung in drei Schichten

Der Weihnachtsbaum mit den elektrischen Kerzen im Raum erinnert die Männer wohl immer an den Sinn und Zweck ihrer Arbeit. In einer abgetrennten Ecke befindet sich die Küche, eine Kantine gibt es nicht. Rund 50 Mitarbeiter vertreten hier die Energie und Wasser Potsdam, 42 arbeiten im Schichtbetrieb.

Der Spätdienst ist Wolfgang Kindler am liebsten, da kann er zuvor mit der Frau frühstücken und mit dem Hund rausgehen. Auch im Anschluss bleibt noch Zeit für ein Feierabendbier und etwas Fernsehen. Für den Frühdienst muss er schon um 4 Uhr aufstehen und aus Beelitz anfahren. Die Nachtschichten, so wie er sie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag leisten muss, seien ermüdender. Grundsätzlich mache ihm seine Arbeit aber immer noch Spaß, sagt der 57-Jährige.

So dürfte der Heiligabend ein fast normaler Arbeitstag werden, nur etwas festlicher gestaltet. Jeder bringt etwas zu essen mit – nicht zu viel, man esse an Weihnachten sowieso schon genug – oder sie lassen sich mal eine Pizza liefern. Von der Leitung gibt es ein Überraschungspaket, ansonsten gilt es als tariflich geregelter Sonn- oder Feiertag. Der Weihnachtsmann hat sie an solchen Abenden noch nie besucht, aber wünschen würde sich Wolfgang Kindler vor allem Gesundheit und weiterhin Freude mit dem Enkel. „Und dass die Schichten immer gut besetzt sind“, ergänzt er.

Denn auch wenn es selten größere Störungen wie einen Maschinenschaden oder den Ausfall einer Turbine gibt, mag er sich den Totalausfall gar nicht vorstellen. „Bei einem Blackout wäre die Frage, wie man das Stromnetz ohne funktionierende Handymasten, Ampeln und so weiter wieder aufbauen könnte.“ Aber das ist noch nie vorgekommen, und kleinere Reparaturen können mit vorhandenen Ersatzteilen selbst erledigt werden. Genügend Erfahrung bringt Wolfgang Kindler auf jeden Fall mit.

