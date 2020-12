Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. In der MAZ stellen sich einige von ihnen vor. Heute: Ute Clasen-Heinzel (54), Altenpflegerin im St. Franziskus-Seniorenpflegeheim der Alexianer.

„Sie haben es einfach verdient, professionell versorgt zu werden“

„Ich bin seit 1989 bei den Alexianern tätig, seit 1991 in der Altenpflege, seit 18 Jahren als Wohnbereichsleiterin. Ich habe mich für die Altenpflege entschieden, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin. Für mich ist es wichtig, gerade auch alten Leuten zur Seite zu stehen. Ich weiß, sie haben ihr Leben lang gearbeitet, sie habe viel erlebt und durchlebt – sie haben es einfach verdient, professionell versorgt zu werden. Ich hab nie überlegt, den Beruf zu wechseln. Ich war immer sehr zufrieden. Es gibt immer und überall Höhen und Tiefen. Ich hatte aber immer ein starkes Team an meiner Seite.

„Wir hatten alle Angst“

Als das Coronavirus im Frühling unsere Region erreicht hat, war die Verunsicherung auch bei uns groß. Wir hatten alle Angst. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es solche Ausmaße annehmen wird. Ich habe es anfänglich von mir weggeschoben, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Wir alle hier hatten damals noch keinen in der Verwandtschaft und Bekanntschaft, der betroffen war. Aber dann rückte das Virus immer näher. Wir haben hier viel darüber gesprochen und hatten auch gute Unterstützung von der Leitung – von daher wurde uns die Angst ein bisschen genommen. Wir haben immer gehofft und auch alles dafür gegeben, dass wir dieses Virus von uns fernhalten können. Wir haben uns geschützt. Dann kam der Sommer und wir waren froh: Wir haben diese erste Krise überstanden, wir waren nicht betroffen – wir haben uns glücklich geschätzt. Und jetzt diese schlimme Zeit... Der Corona-Ausbruch in unserem Haus.

An dem Wochenende, als klar wurde, dass es auch uns getroffen hat, war ich im Dienst. Es war erschreckend, man wollte es einfach nicht wahrhaben. Man konnte zugucken, wie schnell es sich von Zimmer zu Zimmer übertragen haben muss. Seitdem hat man noch viel mehr Angst: Weil man denkt, jetzt schwappt es über. Man sieht das Virus nicht, man kann es nicht greifen. Die meisten betroffenen Bewohner hatten keine Symptome. Das ist wirklich der Horror. Wir denken, unseren Leuten geht es gut, messen jeden Tag Fieber, achten auf die Symptome – und die Bewohner haben nichts. Und dann deckt ein Test alles auf. Deshalb würde es uns viel mehr Sicherheit geben, wenn wir öfter getestet würden.

„Wir fragen uns: Was können wir noch tun?“

Wenn man sich umschaut und sieht, wie viele Altenheime betroffen sind, dann glaube ich, es war eine Frage der Zeit – man kann sich einfach nicht so vollkommen abschotten. Aus Sorge, etwas ins Heim zu tragen, gehe ich kaum noch einkaufen, ich versuche so wenig Kontakte zu haben wie möglich, ich habe Freunde und Bekannte außen vor gelassen. Eigentlich gehe ich gehe nur noch zur Arbeit und nach Hause. Das ist ja das Erschreckende. Wir fragen uns: Was können wir noch tun? – Wir halten die hygienischen Regeln ein, wir sind akkurat. – Und am Ende ist man doch machtlos.

Als es anfing mit der Corona-Krise und jetzt auch beim zweiten Mal, war ich wütend darüber, dass viele Angehörige unvernünftig waren und im Zimmer beim Bewohner ihre Masken einfach abgesetzt haben mit der Begründung: Oma versteht uns nicht. – Ja, aber wir müssen uns schützen! Sie müssen sich schützen! Wir und Sie müssen die Oma schützen! Wir möchten bitte, dass Sie alle Ihre Masken tragen.

„Wir sind an unserem Limit angekommen“

Auch für uns sind diese Masken furchtbar – daran werden wir uns nie gewöhnen. Wir tragen aber den ganzen Tag Maske. Es ist schlimm, denn unsere dementen Bewohner erkennen nicht unser Lächeln, erkennen nicht unsere Mimik – wir erreichen sie kaum. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir hatten jetzt durch den Corona-Ausbruch Zimmerquarantäne – das ist schlimm für alle Beteiligten. Wir Pfleger sind nun doppelt gefordert. Unsere Bewohner dürfen keinen Besuch bekommen und sich auch nicht mit anderen Bewohnern treffen. Aber sie haben Mitteilungsbedürfnisse, sie haben Ängste, sie haben Sorgen. Wir Pfleger müssen im Moment alles leisten: Wir sind Familienersatz, Kinderersatz. Wir sind an unserem Limit angekommen, zumal durch den Ausbruch auch viele Mitarbeiter fehlen, weil sie selbst in Quarantäne sind.

Wir haben die tollsten Mitarbeiter überhaupt und sie haben alle große Ängste, große Sorgen – da kommen mir fast die Tränen. Die Familien zu Hause tragen das alles mit. Man kommt nach Hause, ist nur noch fertig und in Gedanken: Wie geht es morgen weiter? Welche Mitarbeiter sind morgen noch da? Kann ich selber noch? – Wir machen Überstunden, wir arbeiten viele, viele Tage am Stück, versuchen aber dennoch, uns das unseren Bewohnern gegenüber nicht anmerken zu lassen. Eigentlich ist man durch. Aber dann kommt die dementielle Bewohnerin und fragt zum 25. Mal: Wo bin ich hier denn eigentlich, was mache ich hier? – Da ist unser Nervenkostüm schon ganz schön angekratzt. Man wird dünnhäutig und muss versuchen, sich emotional abzugrenzen. Aber wenn man mit Menschen arbeitet, ist man einfach emotional. Ich bin mit dem Herzen dabei, schon mein ganzes Leben lang. Und ich finde es so verdammt schlimm, dass gerade unsere alten Leute das so durchmachen müssen.

„Ich verstehe nicht, warum wir nicht viel öfter getestet werden“

Sicher habe ich auch Angst, dass ich mich anstecken könnte. Ich weiß, das Virus ist im Haus, gehe aber jeden Tag trotzdem zur Arbeit, weil ich eine Verpflichtung habe. Unsere Bewohner müssen versorgt werden. Wenn nicht wir, wer dann? Natürlich komme ich mit Ängsten zur Arbeit. Und natürlich habe ich ganz viele Fragezeichen im Kopf – weil ich zum Beispiel nicht verstehe, warum wir nicht viel öfter vom Gesundheitsamt getestet werden.

Die Adventszeit ist eine besondere im Jahr, auch der Jahreswechsel. Dass dieses Mal alles so anders ist, bricht uns fast das Herz. Es war all die Jahre wundervoll: Wir hatten immer schöne Nachmittage, eine tolle Weihnachtsfeier, haben viel gesungen – auch zwischendurch. Man muss versuchen, den Bewohnern diese Stimmung trotzdem nahezubringen. Wir haben den Wohnbereich geschmückt. Wir sprechen während der Pflege über vergangene Zeiten. Da merkt man dann auch die Traurigkeit der Bewohner.

„Wir halten durch, zusammen schaffen wir das!“

Wir dürfen aber auch unsere Familien nicht vergessen. Ich habe zwei erwachsene Söhne, ich habe meinen Mann zu Hause, der das super mitträgt – der das schon all die Jahre mitträgt, denn er weiß, das ist meine Berufung. Und das ist nicht nur in meiner Familie so, auch die Familien der Kollegen ziehen mit. Mir ist es wichtig, dass wir uns im Team austauschen. Es ist anstrengend, viele sind am Ende ihrer Kräfte – und dann sagen wir trotzdem: Wir halten durch, zusammen schaffen wir das! Das Wir-Gefühl ist stärker geworden. Ich bin sehr stolz auf mein Team.

„Altenpflege kann verdammt viel Freude machen“

Jetzt in der Pandemie zeigt sich auch für alle anderen da draußen die große Sorge, die wir schon seit Langem haben: Dass wir überall in der Pflege viel zu wenig Personal haben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die das leisten wollen, was wir leisten: immer am Wochenende, immer an den Feiertagen, immer im Schichtdienst, immer einspringen. Man findet heute kaum noch Leute für die Pflege. Warum? Weil unser Job nicht lukrativ genug ist und kaum Anerkennung erhält. Ich finde, da müsste ganz, ganz viel getan werden. Es wird oft über eine Corona-Prämie diskutiert: Aber was nützt mir diese Prämie? Ich möchte Pflegekräfte an meiner Seite haben – noch viel, viel mehr von den tollen, mit denen ich schon zusammenarbeite, auf dass wir den Bewohner in seiner Ganzheitlichkeit sehen und bedürfnisorientiert aktivierend pflegen können. Altenpflege kann verdammt viel Freude machen. Man kann sich so stark einbringen.

Ich wünsche mir natürlich auch, dass wir alle gesund durch diese schlimme Zeit kommen. Wir geben wirklich alles. Ich fühle mich nicht als Heldin. Das ist meine Arbeit. Das ist mein Beruf – schon vom Herzen her. Ich muss einfach da sein für die Bewohner – jeden Tag, ob in einer schlimmen Krise wie jetzt oder bei Sonnenschein.

