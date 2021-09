Potsdam

Der Neustart der Kultur der Live-Veranstaltungen erweist sich derzeit nicht als Selbstläufer. Genia Börner-Hoffmann, Sprecherin des Potsdamer Nikolaisaals, hat sich bei Kollegen in ganz Deutschland herumgehört und sehr unterschiedliche Erfahrungen eingeholt. „Die einen sagen, es läuft wie geschmiert, die anderen, es ist schwierig“.

Da die Nachfrage für ein Helge-Schneider-Konzert am 16. September in Potsdam bisher nicht den Erwartungen entspricht, hat der veranstaltende Nikolaisaal eine unkonventionelle Verkaufsaktion ins Leben gerufen. Wer ein Ticket haben möchte, muss nur zehn Euro berappen und nicht 38 bis 62 Euro. Allerdings gibt es die Aktionskarten nur bis 15. September in der Ticket-Galerie des Nikolaisaals (Wilhelm-Staab-Straße 10/11) - „unter Nennung des Rabatt-Codes ,HERRENTORTE‘“. Der Auftritt von Helge Schneider & The Snyders mit dem aktuellen Programm „Let’s Lach!“ wurde vom veranstaltenden Nikolaisaal eigens in die MBS Arena Potsdam verlegt, da man mit einer hohen Nachfrage gerechnet hatte.

Ohne FP2-Maske im Konzert

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen dürfen im Nikolaisaal nur die Hälfte aller Plätze besetzt werden, das sind 360 statt 720 Sitze. In die MBS-Arena draußen auf dem Luftschiffhafen dürften bis zu 700 Besucher dem Auftritt der „Singenden Herrentorte“ aus Mühlheim an der Ruhr folgen. Immerhin ist es in Brandenburg erlaubt, während des Konzertes den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. In der Berliner Philharmonie sind die Besucher aktuell verpflichtet, auch während des Konzertes die FP2-Maske aufzubehalten.

Zahlte 30 000 Euro Strafe

Helge Schneider hatte im Sommer eine Reihe von Konzerten unwirsch abgebrochen bzw. abgesagt, da ihm die Rahmenbedingungen missfielen. Als leidenschaftlicher Live-Musiker hatte er während der Lockdowns auf Online-Formate verzichtet. Als dann im Juli die Veranstalter neuen Mut fassten und openair sogenannte „Picknick-“ oder „Strandkorbkonzerte“ ansetzten, störten den Musikclown die weit auseinandergezogene Sitzordnung des Publikums und das Hin- und Her von Gastronomie-Mitarbeitern vor der Bühne. Der Veranstalter klagte erfolgreich gegen den 66-jährigen Entertainer. Als „Strafe“ zahlte Helge Schneider kürzlich 30.000 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe.

Von Karim Saab