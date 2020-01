Potsdam

Ein Herdbrand schreckter Bewohner in der Grillparzerstraße auf. Offenbar geriet in der Nach von Samstag zu Sonntag auf einem Herd Öl in Brand. Infolge des Brandes, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde, wurde die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen und es kam zu Verrußungen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von MAZonline