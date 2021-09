Potsdam

 Der Wissenschaftliche Leiter und Geschäftsführer des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Potsdam, Felix Rebitschek, hat unlängst im „Spiegel“ gesagt, Bilder von hochgekrempelten Ärmeln seien kein guter Impfanreiz. Im MAZ-Gespräch erklärt er, wie er die stockende Impfquote erhöhen würde.

Herr Dr. Rebitschek, die Impfquote steckt derzeit bei etwa 64 Prozent von Bürgern mit vollem Impfschutz fest. Das ist noch zu wenig. Was würden Sie tun, um die Impfquote nach oben zu bringen?

Felix Rebitschek: Ich würde mich um diejenigen kümmern, die man noch nicht überzeugen konnte. Ich würde mich um die unentschiedenen und skeptischen Erwachsenen kümmern, die die Impfentscheidung einfach vor sich herschieben.

Und wie bringt man diese Menschen dazu, die Entscheidung nicht mehr vor sich herzuschieben?

Ein Grund ist sicher, dass man viele Betroffene bisher nicht dazu gebracht hat, sich wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ich würde zum Beispiel die bisherigen Plakate von Werbung auf Information umstellen und auf diesen möglichen Nutzen und Schaden des Impfens und Nichtimpfens gegenüberstellen. In den Daten unserer Zusammenarbeit mit dem COMPASS-Survey von Infratest dimap sehen wir, dass diejenigen, die unentschieden waren, sich eher oder gar nicht zu impfen beabsichtigten, bei den Nebenwirkungen unsicher waren. Solche Unsicherheiten waren unter Unentschiedenen übrigens stärker verbreitet als unter entschiedenen Gegnern. Zögernde wollten auch eher die Langzeitfolgen der neuen Impfstoffe abwarten.

Hauswurfsendungen wären ein erster Schritt

Wie kann man sie umstimmen?

Bisher haben wir diejenigen erreicht, die sich selbst informieren wollen. Wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen und die anderen Leute gezielt in eine Auseinandersetzung bringen. Man könnte zum Beispiel umfassende Hauswurfsendungen machen – mit wissenschaftlichen Informationen zum Impfen und einem Pro und Contra, das auch für Laien verständlich ist. Dieser Schritt wurde bisher nicht gegangen.

Und wenn selbst das nicht wirkt?

Dann braucht es natürlich die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen, gerade für Rückfragen. Die Skeptiker und Unentschiedenen benötigen Ansprechpartner. Man denkt zunächst an Ärzte, aber erstens gehen nicht alle Zögernden regelmäßig zum Arzt, zweitens müssten Ärzte dann immer von sich aus ihre knappe Gesprächszeit aufs Impfen bringen. Das ist schwierig. Ich denke aber, dass zum Beispiel Arbeitgeber in Betrieben oder auch Arbeitnehmerverbände Multiplikatoren nutzen könnten, die im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung über die Impfung aufklären. Auch sonst sollten mehr gesellschaftliche Gesprächsmöglichkeiten auf den Weg gebracht werden.

Wie viele könnten so wohl noch umgestimmt werden?

Ein realistisches Ziel findet man, wenn man sich die Impfquote der über 60-Jährigen anschaut. Die liegt bei 84 Prozent. Das sollte man sich auch als Zielmarke für die 18 bis 59-Jährigen setzen. Ganz frech würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass man die anderen nicht mehr ohne weiteres bekommt. Ausgehend von den Erstgeimpften fehlen uns damit noch etwa 15 Prozent. Es dürfte sich um etwa sechs bis sieben Millionen Menschen handeln. Mit diesen müssen Sie in einen Dialog treten, um falsche Annahmen zu widerlegen.

Der Unterschied zwischen Schaden und Unsicherheit

Eine Annahme von vielen ist: Wir wissen noch gar nichts über die Langzeitfolgen der mRNA-Impfstoffe. Wie kann man diese Angst im Dialog nehmen?

Man muss bei dieser Annahme gezielt fragen, ob es hier um Angst vor einem konkreten Schaden geht oder um eine unbestimmte Unsicherheit. Das ist ein Riesenunterschied. Im ersten Fall habe ich die Erwartung, dass irgendetwas Bestimmtes geschehen könnte, im zweiten Fall bin ich einfach unsicher hinsichtlich aller – denkbaren und undenkbaren – Möglichkeiten, kurz: der Zukunft gegenüber. Nun gibt es bei der bisherigen Überprüfung von milliardenfachen Impfungen keine Signale, dass bei den zugelassenen Impfstoffen überraschende Spätfolgen auftreten würden. Schaut man sich frühere Erfahrungen an, ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass etwas nicht spät auftritt, nur weil man es spät beobachtet. Das war zum Beispiel bei der H1N1-Impfung der Fall, die tatsächlich das Risiko einer Narkolepsie erhöhte. Das ist eine Form der Schlafkrankheit. Ein Erkrankungsrisiko wäre eigentlich schon kurz nach der Impfung erkennbar gewesen, wenn man gewusst hätte, wonach man hätte suchen sollen. Nur bei ihrem seltenen Auftreten dauert es, in den Daten solche Signale zu finden, um anschließend systematisch danach zu suchen. Zehntausende Studienteilnehmende der Zulassungsstudien von den mRNA-Impfstoffen werden mittlerweile seit über einem Jahr beobachtet. Seit Ende 2020 gab es zudem milliardenfache Gelegenheit, beim Impfen weltweit solche Signale in kritischen Meldungen zu Impfereignissen zu finden. Und das ist mein Hauptargument: Es wurde kein plausibler Mechanismus veröffentlicht, keine Hypothese, die eine aus dem Nichts auftretende Spätfolge vorhersagen würde. Tatsächlich gibt es nur die Ungewissheit darüber, was in Zukunft alles geschehen könnte. Deswegen sprechen wir hier aber über allgemeine Unsicherheit, nicht die eines bestimmten Risikos.

Was bringt mir diese Erkenntnis in der Argumentation?

Die allgemein Unsicheren legen damit einen Maßstab an, den man an keine Alltags- oder vor allem Gesundheitsentscheidung anlegen würde. Wenn jemand eine rein abstrakte Gefährdungssituation als Argument gegen eine Impfung heranzuzieht, sollte man ihm den Unterschied verdeutlichen: dass er nicht über ein Risiko spricht, sondern einfach nur über die Unsicherheit über eine unbestimmte Zukunft. Für diese unbestimmte Zukunft gibt es aber keinen belastbaren Grund, anzunehmen, dass plötzlich nach zwei oder fünf Jahren ein Schaden entsteht, denn sowohl der Impfstoff als auch seine Abbauprodukte sind längst im Körper vergangen. Man könnte nur ernsthaft über ein solches Szenario sprechen, wenn man einen Spätfolgenmechanismus plausibel machen könnte. Aber bisher wurde nirgendwo ein möglicher Mechanismus publiziert.

Aber vielleicht ist es ja wie bei H1N1: Vielleicht gab es schon Schäden – und niemand hat es bemerkt.

Im Gegensatz zur damaligen Situation haben wir bei Corona weltweit so viele Impfungen und deren Überwachung, dass sogar die seltensten Nebenwirkungen bekannt würden. So schließen sich auch vollkommen abstrakte Beispiele wie eine sich langsam entwickelnde, schwelende Erkrankungsreaktion oder eine Auswirkung auf ungeborene Kinder aus. Das gilt für die Erwachsenenimpfungen, für die wir umfangreiche Stichproben und erhebliche Erfahrung haben. Demnach könnten tatsächlich nur noch Spätfolgen quasi aus dem Nichts auftreten, für die es aber, wie gesagt, keinerlei plausiblen Mechanismus gibt. Das Zögern vor der Impfung ist dann nur noch der Ausdruck einer allgemeinen Unsicherheit. Und natürlich gibt es Menschen, die auf allgemeine Unsicherheit mit Vermeidung reagieren, weil sie mit dem Schlimmsten rechnen. Und da können Sie wirklich nicht viel machen. Aber sie müssen wenigstens den Unterschied zwischen echtem Risiko und allgemeiner Unsicherheit thematisieren, damit es eine informierte freie Entscheidung ist.

Politik muss sich Vertrauen hart erarbeiten

Und was ist mit solchen, die der Politik misstrauen?

Wenn institutionelles Vertrauen verloren gegangen ist, wird man lange dran arbeiten müssen, Vertrauenswürdigkeit wiederherzustellen. Das Politische lässt sich aufgrund der gesellschaftlichen Präferenz nicht aus den Impfkampagnen herausnehmen. Aber die Akteure müssen ganz klar und offen ihre Interessen darlegen. Persuasion und Information trennen! Das Gesundheitsministerium muss zum Beispiel darlegen, dass es die gesellschaftliche Präferenz ist, dass sich möglichst viele impfen lassen. Als Behörde müssen Sie auch bei Impfinformationen klar sagen, dass Sie selbst die Impfung als Präferenz haben, weil sie dem politischen Ziel folgen, dass die Impfung momentan der beste Weg aus der Pandemie ist. Zugleich müssen Sie aber die Einzelentscheidung respektieren, die individuelle Präferenz. Dieser Spagat zwischen politischer Präferenz und dem Respekt vor der Einzelentscheidung muss in der Kommunikation geleistet werden. Die Interessen offen auszusprechen, könnte Vertrauen schaffen.

Diese guten Bedingungen vorausgesetzt: Wie lange brauchen wir noch bis zu den 84 Prozent?

Nun ja, die Impfwoche hat den veröffentlichten Zahlen zufolge den Abstieg der Impfbereitschaft kurzfristig gestoppt. Sagen wir, wir halten nach all unseren kommunikativen Maßnahmen im günstigsten Fall eine halbe Million pro Woche, dann schaffen Sie es natürlich in zwölf Wochen. Das ist aber unrealistisch. Ich glaube nicht, dass ein plötzlicher Schwung hereinkommt, sodass wir bis Weihnachten die Lücke schließen. Es wäre schön. Aber ich würde eher sagen, dass wir mit allen kommunikativen und organisatorischen Anstrengungen wohl bis Februar, März 2022 brauchen. Das ist nicht schön, und es ist wirklich schwer.

Da hätte sich ja fast doch eine Impfpflicht empfohlen, oder?

Nein, ich unterstütze eine Impfpflicht bei Corona in keiner Weise. Sie können nicht jahrelang den Leuten sagen, dass Sie selbst über ihre Gesundheit und körperliche Unversehrtheit entscheiden dürfen und diese Freiheit bei der erstbesten Gelegenheit kassieren. Das hätte zwar kurzfristige Effekte, würde aber Vertrauen zerstören. Sie brauchen aber dieses Vertrauen, um die Menschen bei der zukünftiger Gesundheitspolitik mitzunehmen, wenn das Virus erst mal dauerhaft da ist, mit neuen Mutanten, und wir alle zum Beispiel durch weitere Impfungen darauf reagieren müssen.

Von Rüdiger Braun