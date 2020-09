Hermannswerder: Sowjetische Altlasten entdeckt

Hermannswerder

Ein unscheinbarer Erdhügel auf dem Gelände der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder hat sich als teure Müllhalde erwiesen. Vor wenigen Tagen wurde offenbar, dass sich jahrzehntealter Krankenhausmüll mitten im Flora-Fauna-Habitat und Trinkwasserschutzgebiet nahe dem Havelufer befindet, wie Frank Hohn, der Vorstandsvorsitzende der evangelischen Stiftung, der MAZ erklärte. Das kontaminierte Material soll schnell entsorgt werden.

Bis 1991 war ein großer Teil von Hermannswerder militärisches Sperrgebiet

„Wir bauen eine neue Integrationskita im Außenbereich von Hermannswerder und die Räumung dieser Fläche ist als Ausgleichsmaßnahme für diesen Bau mit der Stadt vereinbart worden“, sagt Hohn. Doch in der letzten Woche kam mit den Ergebnissen der Bodenproben die böse Überraschung. „Ich bin entsetzt. Wir haben da nicht nur 120 Jahre Hausmüll der Diakonissen gefunden, sondern auch Hinterlassenschaften der sowjetischen Armee, vor allem Krankenhausmüll“, sagt er.

Krankenhausmüll auf dem Erdhügel auf Hermannswerder: vermutlich ein Medikamentenfläschchen. Quelle: Peter Degener

In dem Erdhügel verbergen sich Sondermüll wie alte Spritzen und Medikamente, aber auch alte Ölcontainer und Bitumenreste. Das verseuchte Material wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von den sowjetischen Truppen unsachgemaß entsorgt. Zwischen 1945 und 1991 war ein großer Teil von Hermannswerder militärisches Sperrgebiet. Die historischen Klinkerbauten dienten als Lazarett, wie aus der Chronik der Stiftung hervorgeht.

Der Bau der Integrationskita ist schon weit vorangeschritten. Im Sommer 2021 soll sie eröffnet werden. Quelle: Peter Degener

Entsorgung soll rund 400.000 Euro kosten

Auf etwa 600 Kubikmeter kontaminiertes Material schätzt Frank Hohn diese neu entdeckte sowjetische Altlast. Die Stiftung hat erste Kostenvoranschläge eingeholt und rechnet mit Kosten von 400.000 Euro für die Entsorgung. Wie die Finanzierung gedeckt wird, sei so kurz nach der Erkenntnis noch offen.

Der Bau der Integrationskita kostet rund fünfeinhalb Millionen Euro und wird mit 2,8 Millionen Euro vom Bund gefördert. Es entstehen 126 Plätze, darunter 14 Betreuungsplätze für Kinder mit Inklusionsbedarf. Im Sommer 2021 soll die Kita eröffnet werden.

Das Bauschild zeigt, wie die Integrationskita aussehen soll. Quelle: Peter Degener

Gymnasium hat neu ausgebaute Etage für selbständiges Lernen

Beim traditionellen Inselfest auf Hermannswerder am Sonnabend wollte Frank Hohn sich trotz der teuren Müllhalde nicht die Laune verderben lassen. Denn die Hoffbauer-Stiftung hat auch Gründe zu feiern. „Der Betrieb unserer Kitas und Schulen läuft trotz Corona gut. Es herrscht Alltag unter Corona-Bedingungen“, sagt Hohn. Die Schulen seien gut nachgefragt, die Kitas voll. Erstmals präsentiert wurde am Sonnabend eine neue Etage im Dach des Evangelischen Gymnasiums.

Frank Hohn ist der Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung, die auf Hermannswerder ihren Sitz hat. Quelle: Friedrich Bungert

Die einstige Internatsetage war lange ungenutzt und wurde nun ausgeräumt. Jetzt stehen den Schülern dort auf 500 Quadratmetern eine neue Bibliothek und mehrere große Räume zum Lernen und zur Selbstbeschäftigung. „Damit verbessern sich die Lernbedingungen des Gymnasiums erheblich“, sagt der Stiftungschef.

Frank Hohn : „Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit“

In Glindow werde weiter am Bildungscampus gebaut und an der neuen Pflegeschule, die seit April gemeinsam mit dem Evangelischen Diakonissenhaus und dem Klinikum „Ernst von Bergmann“ betrieben wird, startet im Oktober der zweite Ausbildungsjahrgang für angehende Pflegefachkräfte. „Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit“, sagt Frank Hohn.

Von Peter Degener