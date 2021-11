Herrenlose Autos: 200 Wracks auf Potsdams Straßen

Potsdam

Abgestellt und stehen gelassen: Herrenlose und teils schrottreife Autos auf Potsdams Straßen stellen ein erhebliches Problem dar. Etwa 200 Autowracks werden in Potsdam jährlich durch die Behörden ermittelt, teilte die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mit. „Ein Ausmaß wie in Berlin wird in Potsdam jedoch nicht verzeichnet“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner. Nach einem RBB-Bericht wurden 2020 in der Hauptstadt 1637 herrenlose Schrottautos erfasst.

Grüner Warnaufkleber vom Ordnungsamt

Entfernt werden Fahrzeuge, die ohne Nummernschild oder Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind. Erste Warnung ist ein grüner Aufkleber des Ordnungsamts. Der Eigentümer hat dann eine Woche Zeit, das Fahrzeug selbstständig aus dem Straßenverkehr zu entfernen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lässt er die Zeit ungenutzt verstreichen, wird das Autowrack abgeschleppt und der Eigentümer zur Abholung aufgefordert. „Unterlässt er dies, wird das Fahrzeug bewertet und anschließend öffentlich versteigert oder verwertet, also verschrottet“, sagt Güldner. Die Kosten soll der letzte bekannte Eigentümer tragen.

Autowrack in der Schwarzschildstraße. Quelle: Julius Frick

Dieser sei jedoch nicht immer ausfindig zu machen, so Güldner weiter: „Es treten immer wieder Schwierigkeiten beim Ermitteln des Eigentümers auf.“ Das gilt vor allem für Halter aus dem Ausland oder für Fahrzeuge, die nie in Deutschland zugelassen wurden. Dann sei das Ermittlungsverfahren kompliziert – und in manchen Fällen erfolglos.

Lesen Sie auch:

Und dann? „Der Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger übernimmt die Kosten von herrenlosen Autowracks, wenn kein Halter mehr ermittelbar ist“, erklärt die Stadtsprecherin. Sprich: der Steuerzahler. Bis Oktober dieses Jahres sind der Stadt für Transport, Sicherstellung und Verwertung Kosten in Höhe von 1820 Euro entstanden. Im Jahr 2019 waren es 3420 Euro und voriges Jahr 12 000 Euro. Der hohe Wert aus dem vergangenen Jahr geht nicht auf mehr Autowracks oder die Corona-Krise zurück, sondern drei Viertel der Kosten gehen auf die Entfernung nur eines Trailers zurück.

Abstellen von Autos ohne Kennzeichen ist kein Parken

Abgeschleppt werden Fahrzeuge ohne Kennzeichen, mit abgelaufenen Saisonkennzeichen oder ungültigen Versicherungskennzeichen. Dabei handele es sich um eine ordnungsrechtliche Maßnahme, so Güldner: „Das Abstellen von Pkws ohne Kennzeichen oder entstempelt, auf öffentlichen Straßen, geht über den Gemeingebrauch hinaus.“ Steht das Autowrack in einer Gegend mit Parkraumnot gelte dies rechtlich zudem als „Erschwerung des Verkehrs“.

Von Martin Müller und Alexander Engels