Babelsberg

Drei Männer haben am frühen Sonntagmorgen eine Hauswand in der Karl-Liebknecht-Straße mit einem großflächigen Graffiti beschmiert. Ein Zeuge beobachtete, wie die jungen Männer mit grüner Farbe den Schriftzug „ Hertha BSC“ über eine Breite von neun Metern an die Fassade über einem Schuhgeschäft sprühten. Die Polizei erwischte zwei der drei Tatverdächtigen in der Nähe des Schuhgeschäfts, nachdem diese zunächst versucht hatten, sich zu verstecken. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von MAzonline