Wieso wurde Potsdam kurz vor Kriegsende noch angegriffen?

Ohne den großen Luftangriff vor 76 Jahren hätten wir in Potsdam nicht diese Menge an Blindgängern im Boden. Über Potsdam wurden im Verlauf des Zweiten Weltkriegs zwar mehrmals Bomben abgeworfen (siehe unten), doch nichts ist vergleichbar mit dem Angriff vom 14. April 1945. Oft waren die britischen oder amerikanischen Luftverbände über die Stadt hinweg geflogen. Zumeist war Berlin das Ziel. An einen schweren Angriff glaubte man in Potsdam im Frühjahr 1945 nicht. Die Mehrheit der Menschen in Potsdam machte sich in den meisten Fällen nicht mal mehr die Mühe, in einen Luftschutzkeller zu gehen.



Natürlich konnte selbst im Frühjahr 1945 niemand vorhersagen, dass der Krieg schon so bald vorbei sein würde, aber die Zeichen standen klar auf Sieg der alliierten Truppen. Warum also gab es den Angriff am 14. April 1945 auf Potsdam, nur wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, überhaupt noch?



Die Erklärung, warum Potsdam so kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs derart heftig angegriffen wurde, ist für Oberleutnant und Militärhistoriker Harald Potempa daher klar: Der Luftangriff am 14. April 1945 auf Potsdam war als Unterstützung für den Vorstoß der Sowjet-Armee auf Berlin gedacht, mit dem der Nazi-Diktatur endgültig der Todesstoß versetzt werden sollte.



Was die meisten Menschen in Potsdam nämlich nicht wissen konnten: Potsdam stand seit Februar 1945 auf einer Liste mit 25 potenziellen Zielen (Operation ‚Thunderclap’). Am 12. April 1945 fiel dann die Entscheidung, Potsdam am 14. April 1945 zu bombardieren- Codename "Crayfish". 488 Flugzeuge warfen an jenem lauen Apriltag ihre Bombenlast über Potsdam ab - mit dem gefährlichen Erbe haben wir noch heute zu tun.