Die Woche nimmt erst so langsam Fahrt auf. So beschaulich könnte es hinsichtlich der Corona-Fallzahlen gerne bleiben.

Apropos Fahrt aufnehmen: Die Bürgerinitiative Potsdamer Norden würde am liebsten auf eine Abfahrt (und das ganze Projekt an sich) verzichten – nämlich auf die Abfahrt zum geplanten Neubau der Tank- und Rastanlage „Havelseen“ an der A10. Dafür hat man seitens der Bürgerinitiative „die Planungsunterlagen intensiv durchgearbeitet und zahlreiche Ungereimtheiten gefunden hat“. Doch der Reihe nach.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Wie gesagt hat die (Corona-)Woche in Potsdam gemächlich begonnen. Am gestrigen Montag wurden lediglich fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Abgesehen von der Nullnummer an Ostermontag war das der niedrigste Wert seit mehr als einem Monat. Damals am 8. März 2021 wurden sogar nur vier Neuinfektionen gemeldet – am Tag danach leider schon wieder 20. Und heute? Die aktuellen Zahlen von heutigen Dienstag werden vom Robert-Koch-Institut wie gewohnt erst im Laufe des Morgens veröffentlicht. Bis dahin bleiben wir unerschütterlich optimistisch – obwohl die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam in den vergangenen drei Tagen gestiegen ist. Etwas irritierend erscheint im Zusammenhang mit dem steigenden Inzidenz-Wert die Meldung, dass am Mittwoch die Corona-Notbremse gelockert wird: Der Einzelhandel kann wieder öffnen. Das findet Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) nach eigener Aussage.... sagen wir: nicht wirklich gut, doch die Regeln sind eindeutig.

Alle weiteren aktuellen Informationen zur Corona-Pandemie in Potsdam wie gewohnt jeden Tag aktuell im MAZ-Corona-Newsblog.

Bürgerinitiative zeigt Fehler auf

Die Bürgerinitiative Potsdamer Norden hat eine 59-seitige Stellungnahme zu dem geplanten Bau der Raststätte „Havelseen“ am Standort Potsdam-Nord verfasst. Heute soll sie an die Potsdamer Stadtverwaltung, die sich mittlerweile ebenfalls gegen den Bau der Raststätte ausspricht, übergeben und dann an das Landesamt für Bauen und Verkehr weitergeleitet werden. Dort wird man vermutlich nicht erfreut sein, denn ein Fachanwalt der Initiative will zahlreiche Mängel in den ausgelegten Unterlagen des Landesbetriebs Straßenwesen für das laufende Planfeststellungsverfahren entdeckt haben. Vor allem ein Punkt steht in der Kritik: Warum hat man sich nicht eingehender mit der Modernisierung des Rastplatzes „Wolfslake“ beschäftigt?

Gedenken an Peter Müller

Anfang März ist Peter Müller, Leiter der Potsdamer Suppenküche, überraschend gestorben. Noch im Dezember hat ihn die MAZ an seinem Arbeitsplatz getroffen. Quelle: Varvara Smirnova

Anfang März ist Peter Müller, der Leiter der Potsdamer Suppenküche, gestorben. Völlig überraschend war der beliebte Mitarbeiter der Volkssolidarität nach einem Zusammenbruch während der Arbeit verstorben. Die sofort eingeleitete Ersthilfe war erfolglos. Heute Nachmittag findet ein offizielles Gedenken auf dem Campus der Stadtverwaltung in der Friedrich-Ebert-Straße statt. Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wird an der Gedenkfeier teilnehmen.

Tod im Gartenteich: Mordprozess geht weiter

Nachdem der wegen Mordes angeklagte Wolfgang L. (65) eingeräumt hat, seine Ehefrau im Gartenteich ertränkt zu haben, geht heute die Verhandlung am Landgericht Potsdam weiter. Die Tochter (12) und der Sohn (15) treten im Prozess als Nebenkläger auf. Mit einem Urteil ist Ende Mai zu rechnen. Wolfgang L. beruft sich weiterhin auf Notwehr: Seine Frau habe ihn wirtschaftlich, psychisch und physisch kaputt gemacht.

Potsdamer Fotobuch kann gedruckt werden

Das ging flott. Der Förderverein des Potsdam-Museums war nach nur wenigen Tagen mit seinem Crowdfunding-Aufruf für einen neuen Fotoband aus der Bildersammlung des Ateliers Eichgrün erfolgreich. Am Wochenende wurde die für den Druck des Buches benötigte Summe von 12.000 Euro erreicht und sogar überschritten. Mehr als 180 Menschen haben mehr als 3000 Euro gespendet und weitere 9000 Euro gegen Prämien wie dem geplanten Buch vorab für den Druck zur Verfügung gestellt. Damit kann der Band „Unterwegs in Potsdam und Umgebung“ mit mehr als 250 Seiten voller historischer Potsdam-Bilder von Ernst und Walter Eichgrün im Sommer erscheinen. Das Crowdfunding-Projekt unter potsdam-crowd.de läuft dennoch weiter bis zum 1. Mai. Sollte die Summe noch bedeutend ansteigen, will der Förderverein die geplante Auflage von 2000 Büchern auf 3000 Exemplare erhöhen, sagte Vereinschef Markus Wicke. Der erste Eichgrün-Bildband von 2009 war auch in dieser Zahl erschienen und ist längst vergriffen.

Tipps und Termine für den Dienstag in Potsdam

Tanztalente gesucht

Let’s dance: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sucht gemeinsam mit der DAK-Gesundheit die besten jungen Tanztalente in Brandenburg. Die DAK-Dance-Challenge findet virtuell statt und so können junge Tanztalente bis 17 Jahre ganz einfach und sicher teilnehmen. Wer mitmachen möchte, kann sich kostenlos anmelden und fröhlich drauf lostanzen. Ein wenig üben und dann ein Video von den besten Tanzmoves drehen. Videos können noch bis zum 30. April 2021 hochgeladen werden.

Der Finanzmarkt in Corona-Zeiten

Der quer.Kultur e.V. bietet heute in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek einen Online-Vortrag zum Thema „Corona und Finanzmarkt“ an. Der Autor Gerhard Schick stellt sein Buch „Die Bank gewinnt immer“ vor. Darin beschreibt er, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft verändert. Er zeigt auf, „was nach der Finanzkrise 2008 versäumt wurde, um den Finanzmarkt zu regulieren, wie Corona die Situation weiter verschärft und was dringend getan werden muss, damit der Finanzmarkt langfristig krisenfest wird“. Nach der Lesung gibt es Zeit für Diskussionen. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich unter: info@querkultur.de. Am Tag der Veranstaltung wird per Mail ein Link zugesandt, mit dem man sich auf dem Veranstaltungsportal einloggen kann.

Der Bauausschuss tagt

Heute um 18 Uhr tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes im Bürgerhaus am Schlaatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Veränderung der Stellplatzsatzung, eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Johan-Bouman-Platzes im Bornstedter Feld und ein Zwischenergebnis zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg. Zudem ist ein möglicher direkter Uferweg vom Hinzenberg, südlich des Lustgartens, bis zur Neustädter Havelbucht ein Thema.

Damals war’s

Heute vor zwei Jahren, am 13. April 2019, wurde das vorerst letzte Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam eröffnet. Nicht alle waren damals mit dem Konzept – trotz Weltrekordversuch – zufrieden. Wenig später kam es zu einem Wechsel im Organisationsteam – und dann kam Corona. Das beliebte Fest musste 2020 ausfallen und wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Schön war es: Das Tulpenfest 2019 in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Das Wetter heute in Potsdam

Viele Wolken, Regen, vereinzelt Sonne: Die neue Woche ist gestern in Potsdam und Brandenburg von einem durchwachsenen, aber dennoch überwiegend freundlichen Wetter geprägt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es am Dienstag bei Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad einen Mix aus Sonne und Wolken geben. In der Nordhälfte Brandenburgs sowie im Berliner Raum – damit ist leider auch Potsdam gemeint – muss laut Wetterexperten mit einzelnen Regen- und Graupelschauern gerechnet werden – sonst bleibt es trocken.

