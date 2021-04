Potsdam

Der 14. April spielt in Potsdams Geschichte eine durchaus prägende Rolle. An diesem Datum wurde in unserer Stadt unter anderem der Grundstein für Gebäude gelegt, die heute Touristen-Magneten sind. An einem 14. April kam aber auch Leid und Zerstörung über unsere Stadt. In jedem Fall ein geschichtsträchtiger Tag (siehe unten) in der Historie dieser Stadt. Ob der heutige Tag auch den Weg in die Geschichtsbücher finden wird? Warten wir es ab.

Die Corona-Lage heute in Potsdam

Nicht mehr abwarten durfte die Stadtverwaltung in Potsdam. Die Corona-Lockerungen mussten gelockert werden. Ab heute hat der Einzelhandel in Potsdam wieder geöffnet, es könnte also wieder – wie bereits in Potsdam-Mittelmark – geshoppt werden. Die Corona-Notbremse musste gelöst werden, da die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam tagelang unter 100 lag.

Wer wirklich nicht widerstehen kann und einkaufen geht, für den gibt es noch eine gute Nachricht: Verpflichtende Tests vor dem Einkaufen wird es nicht geben. Wie wir uns erinnern gab es den Versuch ja bereits, aber das Verwaltungsgericht hatte dieses Vorgehen Ende März gekippt. Was Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) von den Öffnungen hält, hat er ja gerade erst sehr deutlich kund getan. Jetzt wirbt das Stadtoberhaupt vehement dafür, dass die Potsdamerinnen und Potsdamer das Netz an Teststandorten in der Landeshauptstadt nutzen. „Regelmäßiges Testen gibt einem für sich selbst und das persönliches Umfeld mehr Sicherheit, sich nicht mit Corona infiziert zu haben und andere infizieren zu können“. 20 Teststellen stehen den Potsdamern und Potsdamerinnen derzeit zur Verfügung, aber „weitere werden in den kommenden Tagen eröffnen“, versprach Schubert.

Im Testzentrum im Johanniter Quartier in Potsdam arbeitet Sandra Stoinski und testet die Kundinnen und Kunden. Quelle: Varvara Smirnova

Ebenfalls ab heute dürfen sich wieder fünf Personen aus (maximal) zwei Haushalten plus beliebig viele Kinder bis zu 14 Jahren treffen. Sport mit anderen ist auch wieder legal, wenn er draußen stattfindet. Bei Kindern bis 14 Jahren liegt die Obergrenze jedoch bei 20 Personen, bei älteren Sportlern bei 10. Eine kleine Einschränkung gibt es dennoch: kontaktfrei sollte der Sport sein und die Lauffreunde oder Mitspieler sollten dokumentiert werden.

Wie sieht die Corona-Lage derzeit in Potsdam überhaupt aus? In der brandenburgischen Landeshauptstadt haben sich bisher 5913 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Glücklicherweise gelten davon 91 Prozent bereits als genesen. Aktuell erkrankt sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 325 Potsdamer bzw. Potsdamerinnen, 234 Menschen sind in unserer Stadt an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die heutigen Zahlen werden, wie jeden Tag, erst im Laufe des Morgens veröffentlicht. In unserem Corona-Blog für Potsdam halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wie zufrieden sind Sie in Potsdam?

Etwa 5600 zufällig ausgewählte Menschen in Potsdam werden demnächst zu Themen wie Wohnen, Arbeit, Corona – ja, das Virus spielt auch hier eine Rolle – Verkehr und Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen sowohl in der Stadt als auch in ihrem Stadt- beziehungsweise Ortsteil befragt. Dafür wird in den kommenden Tagen per Post ein Fragebogen verschickt. Die Teilnahme an der Umfrage „Leben in Potsdam“ ist freiwillig, aber unser Tipp: Machen Sie mit!

Nicht vergessen: Die Ausgewählten sprechen für viele hundert Potsdamerinnen und Potsdamer. Die „Aussagen sind für die Stadtpolitik und -planung von großer Relevanz und tragen zum Gelingen einer bürgernahen Stadtentwicklung bei“, mahnt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert. Durch die Beantwortung der Fragen haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten.

Die Fragen können schriftlich oder auf der Homepage der Stadt beantwortet werden. Und die Teilnahme wird sogar belohnt: Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden einen Gutschein für das Naturkundemuseum Potsdam. Zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahre können damit einmalig kostenlos in das Naturkundemuseum Potsdam, sobald es die Corona-Lage zulässt.

Stadtpolitik tagt via Video

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung ist ein äußerst wichtiges Gremium in Potsdam: Als Miniatur-Ausgabe der eigentlichen SVV tagt er zweimal im Monat und trifft dabei auch Entscheidungen. Jetzt gibt es ein Novum für die 15 stimmberechtigten Mitglieder und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), denn erstmals wird auch dieser Ausschuss ganz coronakonform und aerosolarm per Videokonferenz tagen. Die meisten anderen städtischen Gremien haben diesen Schritt in die digitale Welt bereits hinter sich.

Nicht neu dagegen sind die meisten Punkte auf der Tagesordnung. Die Stadt nimmt Stellung zu den Plänen für eine Raststätte im ländlichen Potsdamer Norden, das Glockenspiel der Garnisonkirche ist ein weiterer thematischer Dauerbrenner.

Lebensrettendes Jubiläum

Blutspenden finden in Potsdam auch in Zeiten der Coronakrise statt – wenn auch unter besonderen Bedingungen. Quelle: Peter Degener

Bereits am Montag hatten wir an dieser Stelle über den Blutspendedienst Nordost in Potsdam berichtet. Heute gibt es abermals Anlass, über die lebensrettende Spende zu berichten. Im Ärztehaus am Bergmann-Klinikum wird heute Jens-Peter Graßhoff erwartet. Der ausgebildete Rettungsschwimmer spendet seit 33 Jahren seinen Lebenssaft – und heute zum, Achtung, 125. Mal! Der 56-Jährige „begann seine Blutspende-Laufbahn 1988 zu Weihnachten in Potsdam“, teilte der Blutspendedienst mit.

Die 125 Blutspenden sind deswegen herausragend, weil es bei Männern bedeutet, dass sie mindestens 21 Jahre kontinuierlich Blut gespendet haben, bei Frauen sogar noch länger. Der Gesetzgeber sieht nämlich vor, dass Männer maximal sechs Mal im Jahr eine Blutspende leisten können und zwischen den Spenden mindestens jeweils acht Wochen liegen müssen. Es gibt Männer im höheren Lebensalter, die 150 oder auch 175 Mal gespendet haben, sehr selten auch 200 Mal. Frauen dürfen übrigens nur vier Mal im Jahr Blut spenden. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Frauen aufgrund ihrer Konstitution (u.a. Größe, Gewicht) weniger Blut als Männern im Körper haben. Zudem wird auch der monatliche Blutverlust während der Menstruation berücksichtigt, teilte der Blutspendedienst mit. Immerhin wird bei einer Blutspende jeweils ein halber Liter Blut entnommen.

Ob Männlein oder Weiblein, für alle gilt jedoch: Blut spenden darf man ab 18 Jahren und wenn es der Gesundheitszustand erlaubt, ist nach aktuellem Recht eine Spende bis zum 73. Geburtstag möglich. Und wer spendet häufiger? Frauen oder Männer? „ Das hält sich ungefähr die Waage“, sagte eine Sprecherin auf MAZ-Nachfrage. Also nichts wie hin zur Blutspende!

Am häufigsten gebraucht werden die Blutgruppen A+ sowie 0+, sie sind am verbreitetsten. Sehr selten und daher ebenfalls gefragt sind die Blutgruppen AB-, B- und 0-. Im Notfall sollte jeder Patient seine Blutgruppe bekommen, eine Ausnahme stellt jedoch die Blutgruppe 0- dar. Sie kann allen Patienten zugeführt werden. Wobei wir wieder bei Herrn Graßhoff wären. Er hat eben diese Blutgruppe Null rhesus negativ. Weitere Informationen zur Blutspende und freie Termine unter www.blutspende-nordost.de.

Tipps und Termine für heute in Potsdam

Fernsehtipp für den heutigen Mittwoch: Heute startet die Dramedy-Serie „Tonis Welt“ auf Vox. Mit dabei Armin Rohde, Kai Schumann – und Amber Bongard. Die 23-jährige Potsdamerin blickt bereits auf eine lange TV-Karriere zurück. Mitgespielt hat sie bereits bei „Die Päpstin“, der TV-Serie „Charité“, der Ostwind-Reihe oder in der Verfilmung „Familie Bundschuh – Wir machen Abitur“ mit Axel Milberg. Mit dem letztgenannten Film war sie laut Meedia.de am 17. Dezember 2019 Quotensieger im Duell mit einem anderen Potsdamer: 4,98 Millionen Menschen (16,1 %) sahen den Film damals, Günter Jauch zog mit seiner Quizshow „Wer wird Millionär?“ „nur“ 4,75 Millionen TV-Zuschauer (15,7 %) auf seine Seite. In der heute startenden TV-Serie spielt Bongard eine junge Frau (Valerie) mit Tourette-Syndrom, die mit dem Toni liiert ist, ein Asperger-Autist. Als die beiden bei der Mutter von Toni zum Abendessen sind, kommt es zum Streit mit Tonis Mutter. Valerie und Toni fassen einen Plan. Um 20.15 Uhr einschalten!

Bedrohung durch extreme Ideologien: Rassismus ist ein schleichendes Gift und macht sich ohne Gegenwehr in der Gesellschaft breit. Autor Michael Kraske beschäftigt sich ausgiebig mit diesem Thema und schreibt Bücher darüber. Heute am frühen Abend um 18 Uhr ist Kraske zu Gast bei einem Webtalk der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Er stellt dabei sein Buch „Der Riss“ vor. In dieser Analyse beschreibt er, wie sich die Gesellschaft in den ostdeutschen Bundesländern „an rechtsextreme Ideologie, Strukturen und Gewalt gewöhnt und sich dadurch radikalisiert hat“. Er berichtet von Tätern und Opfern und zeigt auf, wie den Missständen entgegengewirkt werden kann. Zudem hat er sein neues Buch „Tatworte“ im Gepäck, in dem er aufzeigt, was es bedeutet, wenn rechtsextreme Personen meinen, was sie sagen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-mail an info@blzpb.brandenburg.de bis 16 Uhr möglich.

Damals war’s

Der 14. April spielt in Potsdams Geschichte eine nicht unerhebliche Rolle. Zum einen ist da natürlich die Grundsteinlegung für den Touristenmagnet Nummer 1 in Potsdam: Heute vor genau 276 Jahren, am 14. April 1745, wurde im Auftrag von Friedrich dem Großen mit dem Bau von Schloss Sanssouci begonnen. Genau 100 Jahre später, am 14. April 1845, wurde der Grundstein für die (sanierungsbedürftige) Friedenskirche gelegt – auch im Park Sanssouci und nur etwa 10 Minuten zu Fuß vom Schloss entfernt. Ja und dann ist da natürlich einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der brandenburgischen Hauptstadt: Am 14. April 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die historische Innenstadt Potsdams bei einem alliierten Bombenangriff zerstört. Getroffen wurde bei dem Luftangriff auch die Garnisonkirche. Das Kirchenschiff brannte aus, der Turm stürzte ein und die Glocken fielen zu Boden. Doch die Garnisonkirche hat(te) eine Menge (teils sehr dubiose) Fans. Diese sammelten jedenfalls viel Geld und bekamen so viel zusammen, dass es zumindest für ein Glockenspiel reichte. Dieses wurde schließlich am 14. April 1991 der Stadt Potsdam übergeben.

Aufstellung und Eröffnung des Glockenspiels der Garnisonkirche an der Plantage, Dortustraße/Ecke Yorkstraße am 14.April 1991. Quelle: MAZ/Christel Köster

Über 28 Jahre erklang täglich zu jeder vollen Stunde das Lied „Lobe den Herrn“ und zu jeder halben Stunde „Üb immer Treu und Redlichkeit“ – bis zum 5. September 2019, dann wurde es abgestellt.

Übrigens: Heute Abend wird in Potsdam der Bombardierung der Stadt vor 76 Jahren gedacht. Die Glocken werden um 22:15 Uhr läuten. Zur gleichen Zeit wurde damals der Fliegeralarm ausgelöst – nur wenige Minuten vor Beginn des Infernos rund um die historische Innenstadt. Heute wird es zur gleichen Zeit dagegen ruhig und bedächtig zugehen. Die Nikolaigemeinde lädt zum Friedensgebet auf dem Alten Markt mit Harald Geywitz, Vorsitzender der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Es werden Gedenkkerzen angezündet. Aufgrund der Corona-Lage ist kein Zeitzeugen-Gespräch oder eine ähnliche Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren angedacht. Für Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gehört der 14. April aber „auch in Pandemiezeiten ganz dem Gedenken an die Opfer des Bombenkrieges“. Er mahnt jedoch, nicht die Vorgeschichte dieses schicksalhaften Tages zu vergessen, „denn der Zweite Weltkrieg wurde von deutschem Boden entfesselt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Verkehr in Potsdam

Ab dem heutigen Mittwoch wird die Friedrich-Engels-Straße nachts voll gesperrt. Okay, ein Durchkommen vom Leipziger Dreieck ist ja derzeit eh nicht möglich, aber heute und morgen geht auch auf der anderen Seite in Richtung Babelsberg nichts mehr. Die Straße wird unter der Brücke der Schnellstraße L40 in den kommenden beiden Nächten jeweils von 22 bis 6 dicht gemacht – für Autofahrer. „Der Fußgängerverkehr wird gewährleistet“, hat die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung versprochen.

Das Wetter

Sommer, Sonne... gibt es heute in Potsdam nicht. Das Wetter wird eher so wie gestern: Ein bisschen grau, dann wieder sonnige Abschnitte, auf jeden Fall kühl und hin und wieder ist sogar ein Tröpfchen Regen möglich. Die Temperaturen werden sich wieder im einstelligen Bereich bewegen. Kurz: ein kühler Apriltag wie er im Buche steht.

Von MAZonline