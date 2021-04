Potsdam

In Potsdam, ach was: in ganz Brandenburg, Deutschland, gar Europa läuft derzeit der Blitzermarathon. Noch bis 23.59 Uhr gibt es am heutigen Mittwoch verstärkt Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Also Fuß vom Gas und sicher ans Ziel kommen.

Corona-Lage in Potsdam

Immer noch viel zu schnell steigen die Corona-Zahlen hier in Potsdam. Bisher wurden insgesamt 6113 Corona-Fälle in Potsdam bestätigt, allein am Dienstag 22 neue. Innerhalb von zehn Tagen ist die Inzidenz in Potsdam von 62,1 auf 104,8 (Stand am gestrigen Dienstagabend) gestiegen. Wird heute noch einmal die 100er Inzidenz-Marke überschritten, greift die Corona-Notbremse für mindestens zwei Wochen. Der Einzelhandel müsste schließen, die Kontaktbeschränkungen würden verschärft und eine nächtliche Ausgangssperre wäre die Folge. In den meisten Kommunen in Brandenburg gelten diese strengeren Corona-Regeln übrigens schon – und sie werden auch kontrolliert, wie ein Polizeisprecher der MAZ bestätigte.

Unumstritten sind gerade die Ausgangsbeschränkungen jedoch nicht. Für den Potsdamer Rechtsprofessor Schmidt stellen sie einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte dar. Das ist auch Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bewusst, der nimmt dies aber in Kauf.

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Lage in Potsdam gibt es hier.

Tipps und Termine heute in Potsdam

Trotz Corona-Pandemie und geschlossener Veranstaltungsräume, vollständige Flaute herrscht im Terminkalender nicht. Hier eine Auswahl:

Wer war König Friedrich Wilhelm I.?

Heute Abend erklärt die Historikerin Barbara Stollberg wie König Friedrich Wilhelm I. zu Lebzeiten auf seine Untertanen in Preußen gewirkt haben muss und was es mit dem preußischen Mythos vom „Soldatenkönig“ auf sich hat. So viel sei hier verraten: Friedrich Wilhelm I. „war ein schwieriger Charakter, der mit seinem Verhalten nicht zu den Normen und Werten seiner Zeit passte“. Wie es dazu kommen konnte, dass er im preußisch-deutschen Nationalmythos des 19. und 20. Jahrhunderts dagegen als „Erzieher des deutschen Volkes zum Preußentum“ verklärt werden konnte, wird Stollberg aufklären. Beginn des Vortrags im Live-Stream ist um 19.30 Uhr. Alle weiteren Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es hier.

Gegen den Corona-Blues

In der Online-Vortragsreihe „Reihenweise Gesundheit“ mit Vsevolod Silov, Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen, geht es heute ab 15 Uhr um den Weg raus aus der Niedergeschlagenheit. Silov geht der Frage nach, was die Pandemie mit uns macht. Wie können wir unser seelisches Gleichgewicht auch in der Corona-Pandemie erhalten und ein gutes und gesundes Leben führen? Kann man aus der Krise lernen? Welche Chancen ergeben sich? Eine Anmeldung zur Online-Veranstaltung ist erforderlich unter: schoetz@prowissen-potsdam.de. Der Experte steht im Anschluss an seinen Vortrag für weitere Fragen zum Thema zur Verfügung.

Verkehrswende gestalten

Wie wollen wir uns zukünftig fortbewegen? Mit dem Auto? Bus und Bahn? Dem Fahrrad? Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg und die Fraktion Die Linke laden heute Abend um 18 Uhr dazu ein, in einer Online-Veranstaltung darüber zu diskutieren, „wie eine sozial-ökologische Verkehrswende“ gestaltet werden könnte. Zur Diskussion eingeladen sind Oliver Schwedes (Verkehrswissenschaftler, TU Berlin) und Günter Hörmandinger (Denkfabrik „Agora Verkehrswende“). Moderiert wird die Veranstaltung von Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Landtag Brandenburg. Alle weiteren Informationen und den Link zu Anmeldung gibt es hier.

Wir haben eine Veranstaltung übersehen? Schreiben Sie uns an potsdam-stadt@maz-online.de.

Kinderhospizdienst sucht Familienbegleiter

Wer Familien mit schwer kranken Kindern unterstützen möchte, ist heute Abend in Babelsberg richtig: Der ambulante Kinderhospizdienst (AKHD) Berlin/Brandenburg der Kinderhilfe lädt für 18 Uhr zu einem Info-Abend in die Stephensonstraße 24 ein. Der Raum ist groß, Abstand halten kein Problem. Thema des Abends ist der neue Ausbildungskurs für ehrenamtliche Familienbegleiter, der im Juni beginnt. Der Kinderhospizdienst sucht in Potsdam, aber auch anderswo in der Mark und in Berlin dringend Menschen, die diese Aufgabe annehmen möchten und anderen Menschen helfen und Zeit schenken möchten.

Wie sehen die Schulen von morgen aus?

Klingt trocken, ist aber wichtig: Heute will die Stadtverwaltung um 15 Uhr die Integrierte Schul- und Kitaleitplanung für die kommenden Jahre vorstellen. Wo kommt welche Schule hin, welches Viertel bekommt eine Kita? Am Nachmittag wissen wir, was die Stadt plant. Eine der zentralen Fragen lautet, ob es ein oder gar mehrere neue Gymnasien in Potsdam geben wird, obwohl die rot-rot-grüne Rathauskooperation das eigentlich kategorisch ausgeschlossen hatte.

Damals war’s

Heute vor genau 13 Jahren wurde das Museum Fluxus+ am Schirrhof in der Schiffbauergasse eröffnet. Mit der Eröffnung am 21. April 2008 waren viele Hoffnungen verbunden, die Entwicklung des Kunstquartiers voranzutreiben. Für das Fluxus-Museum, das im Kernbestand die Privatsammlung des Initiators Heinrich Liman präsentiert, wurden frühere Pferdeställe des alten Kasernenareals in gut zwei Jahren für 2,6 Millionen Euro nahezu komplett umgebaut. Nach dem ersten Lockdown hat die MAZ übrigens sogar eine ganz private Führung bekommen.

Das private Kunstmuseum Fluxus+ wurde am 21. April 2008 auf dem Gelände Schiffbauergasse in Potsdam eröffnet. Das Museum zeigt die Sammlung von Heinrich Liman und Gegenwartskunst. Quelle: Christel Köster

Die Fluxus-Bewegung entstand in den 1960er Jahren. Für die Akteure ist das Leben an sich Kunst. Wenn jeder Alltagsgegenstand zum Kunstwerk wird, dann ist auch alles, was der Mensch macht, Kunst. Die Grenzen zwischen Malerei, Musik und Theater sind aufgehoben. Auf Konzerten von John Cage oder Karl-Heinz Stockhausen gab es Krach, Klangfetzen oder auch einfach nur Stille. Eine weitere prominente Vertreterin ist Yoko Ono. In Deutschland prägten unter anderem Joseph Beuys oder Wolf Vostell die Bewegung. Mit letzterem freundete sich Heinrich Liman an. Liman war von der Fluxus-Bewegung begeistert. Er ist es gewesen, der die Errichtung des Museums in Potsdam forcierte.

Potsdams damaliger Oberbürgermeister Jann Jakobs mit Kunstsammler Heinrich Liman (links im Bild) bei der Eröffnung. Quelle: Christel Köster

Begeisterung pur war in Potsdam damals jedoch nicht von vornherein angesagt. Gleich acht in der Schiffbauergasse aktive Kultureinrichtungen und -vereine hatten ihre Zweifel an dem auf dem Gelände geplanten Fluxus-Privatmuseum. In einem sieben Punkte umfassenden Brief an den damaligen Oberbürgermeister Jann Jakobs legten sie ihre Skepsis offen. Begrenzt” sei die Ausstrahlung eines solchen Museums. Für die Potsdamer werde es sich „aufgrund der Eingeschränktheit des Themas und der Größe schnell erschöpft” haben, für Touristen sei es „nicht attraktiv genug, um extra deswegen anzureisen”, hieß es. Heute, 13 Jahre später, gehört das Museum Fluxus+ fest zur Kulturlandschaft in Potsdam. Das auf der Privatsammlung Limans aufbauende Museum Fluxus+ war übrigens bis zu Hasso Plattners Kunstmuseum im Palast Barberini das größte Privatmuseum Potsdams.

Verkehr

Über eine Brücke kannst Du fahren... Es ist soweit, die erste Hälfte der Brückensanierung ist geschafft. In den vergangenen Tagen wurde die Verschalung des neuen westlichen Teils des Bauwerks über die Bahngleise sowie über Friedrich-List- und Friedrich-Engels-Straße abgebaut. Heute Abend soll die Strecke für den Verkehr stadteinwärts auf zwei Spuren sowie auf einer Spur stadtauswärts freigegeben werden.

Das Wetter heute in Potsdam

Bei der Buga-Eröffnung vor 20 Jahren waren wegen der kühlen Witterung – es gab Nachtfröste und zur offiziellen Eröffnung präsentierte Günther Jauch seine lange Unterhose – außer Stiefmütterchen noch kaum Farbtupfer zu bewundern. Der „Rückstand“ der Vegetation im Freien betrug nach Darstellung der Gärtner damals etwa zwei bis drei Wochen. Und wie wird das Wetter heute in Potsdam? Gut! Wir starten kühl, aber sobald die Sonne heute rauskommt, und das wird sie, werden die Temperaturen auf bis zu 17 Grad steigen. Erst gegen Abend werden dann vermutlich die ersten Wolken aufziehen – und sich für die kommenden Tage über Potsdam festsetzen.

Von MAZonline