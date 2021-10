Potsdam

Guten Morgen! Falls Sie sich schon fragen, was sie am Wochenende so machen können: Also, Baden wird in Potsdam langsam wieder normal. Gerade erst ist das „blu“ zum normalen 4-Stunden-Ticket zurückgekehrt und auch das Wechseln zwischen den Bad-Bereichen Sport, Familie und Sauna ist an Wochenenden wieder möglich.

Apropos Vorhaben: Die Herbstferien stehen an. Liebe Eltern, wenn Ihnen der herzallerliebste Nachwuchs nicht vor lauter Energie-Überschuss die Bude auf den Kopf stellen soll, dann begeistern Sie ihn doch für eines der Angebote aus dem Ferienprogramm. Da gibt es eine Menge. Wir haben das mal hier für Sie zusammengestellt. Und was heute noch so los ist? Lesen Sie einfach weiter.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Landeshauptstadt meldete am Donnerstagmorgen 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht auf 65,3. Potsdam gibt damit die Spitzenposition im Land ab und liegt auf Platz vier hinter der Prignitz (84,4), Oberhavel (81,7) und Cottbus (71,9). Seit Beginn der Pandemie haben sich 7968 Potsdamer mit Covid-19 angesteckt. Elf Patienten liegen in Potsdamer Kliniken in Zusammenhang mit Covid19, davon werden fünf intensivmedizinisch behandelt.

News und Termine

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Die Stadtverwaltung Potsdam legt heute ihren Statistischen Jahresbericht 2020 vor. Wie viele Menschen leben in Potsdam? Wie viele Hunde und Autos haben sie? Wie viel Sozialhilfe oder Wohngeld wurde ausgezahlt? Wie viele 1-, 2- oder 5-Raum-Wohnungen gibt es in Potsdam? Im

Mobiles Impfen: Die stationären Impfzentren in Potsdam sind Geschichte, doch das bedeutet nicht, dass die Corona-Impfungen nicht mehr möglich sind. Heute und morgen beispielsweise könnte man den Wochenendeinkauf im Marktcenter mit einem Piks verbinden. Der Rewe-Markt in der Breite Straße bietet heute von 12 Uhr bis 18 Uhr mit Unterstützung der Stadtverwaltung Potsdam, des Deutschen Roten Kreuzes und der freiwilligen Feuerwehr Falkenrehde eine Impfaktion an. Und das Beste: Jede und jeder Geimpfte erhält einen Gutschein in Höhe von 5 Euro, verspricht Filialleiter Siegfried Grube. Zudem werden heute und morgen jeweils vier Gutscheine á 50 Euro verlost.

Gesundheit für die Seele: Am Freitag, 8.10.2021, beginnt die „Woche der Seelischen Gesundheit“ in Potsdam mit einer Banner- und Info-Aktion am Hauptbahnhof. Dieses Jahr hat sie bundesweit und so auch in Potsdam den Schwerpunkt „Familie“. Damit werden die speziellen Belastungen in der Pandemiezeit in den Fokus gerückt. So wird es am 14.10. von 15 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür bei Sekiz Potsdam, Hermann-Elflein-Straße 11, geben. An diesem Tag werden die Möglichkeiten der Selbsthilfe in Potsdam und dem Land Brandenburg vorgestellt. Zudem stellt sich am 10.10. ab 17 Uhr die Selbsthilfegruppe „Emotion Anonymous“ bei Sekiz vor. Sie ist eine Gemeinschaft von Menschen die versuchen ihre emotionalen Probleme mit Hilfe des 12-Schritte Programms zu lösen.

Weg mit dem Gift: Das Schadstoffmobil der Stadtwerke ist heute, 8. Oktober 2021 in Fahrland ( von Stechow Straße, Parkplatz Nahkauf, 11.40 bis 12.10 Uhr), Groß-Glienicke: (Seepromenade/Glienicker Dorfstraße, 13 bis 13.30 Uhr), Kartzow/Krampnitz (Kartzower Dorfstraße/Kirche, 11 bis 11.30 Uhr), Nauener Vorstadt (Große Weinmeisterstraße/Höhenstraße, 15 bis 15.30 Uhr sowie: Kleine Weinmeisterstraße/Hessestraße, 15.40 bis 16.10 Uhr), Innenstadt: (Friedrich-Ebert-Straße/Helene-Lange-Straße, 13.45 bis 14.15 Uhr), Satzkorn/Marquardt: (Fahrländer Straße, Kulturscheune, 9 bis 9.30 Uhr), Uetz-Paaren (Paaren, Am Parkplatz, 9.40 bis 10.10 Uhr).

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Budenbühnen-Finale: Ein letztes Mal spielt heute Lamiks Tura mit Betty Mros bei der Budenbühne des Kultursommers Potsdam. Knapp 2000 Gäste konnte die Budenbühne seit Mitte August bei 30 Auftritten erfreuen. 45 Künstlerinnen wirkten mit. Sie war zu Gast auf Schulhöfen, im Schlosspark, in der Gemeinschaftsunterkunft, in Nachbarschaftshäusern, auf Stadtplätzen, bei Stadtfesten, in Kitas und Seniorenheimen. Heute spielt Lamiks Tura um 10 Uhr bei den Oberlinwerkstätten, auf Hermannswerder. Zum Repertoire gehören süddeutsche, zentralfranzösische, bretonische und auf bretonisch gemachte, irische, hebräische, frivole, derbe, sorgfältig gespielte oder liederlich improvisierte Lieder mit eigenen, fremden und nicht vorhandenen Texten.

Ein Leben im Kino: Der Film „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ ist heute um 18.30 Uhr im Thalia-Kino Babelsberg zu sehen – in Anwesenheit des Regisseurteams Karin Kaper und Dirk Szuszies. Der Film verfolgt die abenteuerlichen Reisen und Erfahrungen des jüdischen, deutsch-australischen Schriftstellers Walter Kaufmann in aller Welt: Deutschland, USA, Israel, Kuba, Japan, Australien. Seit seiner Jugend schlug sich Walter Kaufmann auf die Seite der Verfolgten, Entrechteten, Gedemütigten dieser Erde. Zudem spielte er in vielen Defa-Filmen mit. Er starb am 15. April 2021 im Alter von 97 Jahren.

Musik und Kartoffeln: Ein Erntefest wird heute ab 15 Uhr am Friedrich-Reinsch-Haus im Schlaatz gefeiert. Dort treten unter anderem der Nachbarschaftschor mit Ralf Kelling, die Nordic-Folk-Gruppe „Hälm“ und die Band „Iris Gleichen“ mit Folk’n Roll & Blues auf. Dazu gibt es zahlreiche Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene: „Rund um die Kartoffel“ – Kartoffel im Glas, Kartoffelwaffeln zum Selberbacken, Spiele und Kreatives sowie herbstliche Leckereien.

Roman und Akkordeon: Im Nikolaisaal steht heute Abend eine musikalische Lesung an. Um 20 Uhr steht der Roman „Stern 111“ von Lutz Seiler im Mittelpunkt – der schon mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2020 ausgezeichnet wurde. Begleitet wird Seiler vom Akkordeonist Tobias Morgenstern („L’art de passage“). Sie eröffnen damit eine neue vierteilige Veranstaltungsreihe im Nikolaisaal, die sich jeweils einem Instrument in Wort und Klang widmet.

Endlich Keimzeit: Im Lindenpark Babelsberg tritt heute um 20 Uhr eine Band auf, die fast schon zum Inventar zählt. Keimzeit stellt das jüngste Album „Das Schloss“ vor – ein Nachholtermin zum ausgefallenen Konzert aus dem Oktober 2020. 2019 veröffentlichte die Band ihr zwölftes Studioalbum. Unter der Regie von Moses Schneiderentstanden zwölf Songs, allesamt aufgenommen in den renommierten Candy Bomber Studios Berlin Tempelhof. Es gilt die 3G-Regel. Während der Veranstaltung besteht innerhalb des Saals durchgehend eine Maskenpflicht.

Damals war’s

Am 8. Oktober 1780 bittet Generalmajor Dietrich v. Haas um Urlaub zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Friedrich II. lehnt das Gesuch ab mit der Begründung: „So gefährlich ist es ja nicht: ein bisgen Podagra, was will das sagen, das sind nur Lumpereyen.“

Am 8. Oktober 1901 wird die Kirche zu Marquardt geweiht.

Am 8.Oktober 1906 erwirbt der Schuster Wilhelm Voigt im Geschäft von Berthold Remlinger in der Mittelstraße3 im Holländischen Viertel einen Offiziersinterimsrock des 1. Garde-Regiments zu Fuß und einen Offiziersmantel. Das sind Requisiten für seinen Coup im Rathaus Köpenick am 16. Oktober 1906.

Am 8. Oktober 1919 findet in Potsdam eine Volkszählung statt. Demnach hat die Stadt 56.216 Zivilisten und 4653 Militärangehörige.

Am 8. Oktober 1942 wird die erste Kriegslokomotive, Baureihe 52, der Maschinenbau und Bahnbedarfs AG in Babelsberg fertig gestellt. Sie soll den „klimatischen und betriebstechnischen” Bedingungen des östlichen Kriegsschauplatzes gerecht werden.

Am 8. Oktober 1843 stirbt der Hofgärtner Joachim Heinrich Voß (geboren am 10. März 1764). Der Schwiegervater von Peter Joseph Lenné übte sein Gärtneramt von 1796 bis 1843 aus.

Am 8. Oktober 1950 findet das „Abrudern” zum Saisonabschluss in Potsdam statt. Für die Potsdamer Ruderer gab es in diesem Jahr 32 Siege, darunter drei DDR-Meistertitel.

Am 8. Oktober 1959 hat der Defa-Spielfilm „Verwirrung der Liebe” Premiere. Regie und Drehbuch: Slatan Dudow. Kamera: Helmut Bergmann. Darsteller u.a. Annekathrin Bürger, Angelica Domröse, Willi Schrade, Stefan Lisewski.

Am 8. Oktober 1965 besucht der sowjetische Kosmonaut Alexej Leonow die Gedenkstätte Schloss Cecilienhof. Er trägt sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Am 8. Oktober 1984 verstirbt Maimi von Mirbach (geboren 9. April 1899). Während der Zeit des Faschismus hatte sie verfolgten Juden zur Flucht verholfen und war dafür als „Gerechte der Völker” geehrt worden. Am vergangenen Freitag wurde an ihrem Wohnhaus in der Alleestraße eine neue Gedenktafel enthüllt.

Am 8. Oktober 1998 wird der britische Künstler Ronald Searle in Potsdam mit dem Karikaturpreis der Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet, der erstmalig verliehen wird.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Nachts werden die Temperaturen jetzt schon einstellig. Frühen Radfahrer seien leichte Handschuhe empfohlen. Insgesamt wird es heute bis zu 16 Grad warm und sonnig. Selten ein paar Wolken und nur ein leichter Wind. Sonnenaufgang: 7.19 Uhr; Sonnenuntergang: 18.29 Uhr.

Von MAZonline