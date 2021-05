Potsdam

Guten Morgen! Hoffentlich wurde gestern das schöne Wetter ausgiebig genossen, denn heute könnte der Spaß mit einem Knall vorbei sein. Und das hat nichts mit der Bombenentschärfung am Mittwoch zu tun. Aber zum Wetter kommen wir später und zur Bombenentschärfung dann spätestens morgen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Knall auf Fall geht es ja auch bei den Corona-Entscheidungen. Dem Vernehmen nach wird sich die brandenburgische Landesregierung heute zusammenfinden, um über etwaige Lockerungen der Corona-Regeln zu beratschlagen. Gegebenenfalls ist dann bereits über Pfingsten die Öffnung der Außengastronomie möglich, Open-Air-Konzerte mit begrenztem Publikum könnten stattfinden und sogar ein Theaterbesuch scheint nicht mehr abwegig zu sein. Dies alles würde jedoch nur mit strikten Corona-Auflagen geschehen: Anmeldung, negativer Text, genügend Abstand – und die Inzidenz muss stimmen. Damit beispielsweise am 22. Mai die Außengastronomie wieder öffnet, müsste der Inzidenz-Wert von Montag bis Freitag jeden Tag unter dem Wert 100 liegen.

Bis das erste kühle Getränk in einem Potsdamer Biergarten getrunken werden kann, könnte es daher noch etwas dauern. Der Trend in der brandenburgischen Landeshauptstadt war im Gegensatz zu ganz Brandenburg gestern noch wenig hoffnungsvoll. 22 Neu-Infektionen wurden am gestrigen Montag gemeldet. Mehr als an den beiden jeweils vergangenen Montag zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam lag bei 127,5 – für ganz Brandenburg hatte das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit eine Inzidenz von „nur“ 88,1 angegeben: Tendenz fallend. Das letzte Mal als Potsdam einen ähnlich hohen Inzidenz-Wert hatte, 128,1 am 22. Januar 2021, hat es ganze neun Tage gebraucht, um auf einen Inzidenz-Wert von unter 100 zu kommen. Wir warten sehnsüchtig auf die Trendwende, aktuelle Zahlen gibt es im Laufe des Morgens hier.

Mordprozess geht weiter

Heute findet ein weiterer Verhandlungstag im Prozess gegen den 65-jährigen Wolfgang L., der seine Ehefrau im Gartenteich ertränkt hat, statt. Heute vor genau einem Jahr geschah die schreckliche Tat, bei der die Kinder der Getöteten Augenzeugen waren. Erwartet wird heute das psychiatrische Gutachten zum Angeklagten. Danach könnte die Beweisaufnahme bereits beendet sein, die Plädoyers würden folgen und ein Urteilsspruch bereits in der kommenden Woche fallen.

Bauauschuss tagt

In Potsdam kommen heute am frühen Abend die Mitglieder des Bauausschusses zusammen. Auf der Agenda stehen unter anderem der Uferweg am Griebnitzsee, die Aufenthaltsqualität am Johan-Bouman-Platz und die Begrünung bzw. Aufwertung zwischen Lustgarten, Marstall und Landtag. Beginn ist um 18 Uhr.

Tipps und Termine für heute in Potsdam

Das Hans-Otto-Theater zeigt am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr mit „89/90“ erstmals eine Eigenproduktion live im Internet. Das Stück nach dem Roman von Peter Richter wird dann als Livestream aus der Reithalle gesendet.

Die Inszenierung von Regisseurin Fanny Brunner hatte im Oktober 2021 Premiere, coronabedingt konnten jedoch nur wenige Vorstellungen vor Publikum stattfinden. Wer sich noch hintergründig zum Stück informieren möchte, kann sich bereits jetzt eine Audioeinführung auf der Website des Theaters anhören.

Hier geht es zur Homepage des Hans-Otto-Theaters.

Damals war’s

Am 11, Mai 1992 wurde die erste Folge der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei RTL ausgestrahlt. Die Serie ist seitdem ein Dauerbrenner und längst Rekordhalter unter den täglichen deutschen Serien. Heute läuft Folge 7253 und es geht, so viel sei an dieser Stelle verraten, um einen geknackten Safe und eine Lüge mit Folgen. GZSZ-Fans wissen, wovon wir reden.

Die Seifenoper revolutionierte das deutsche Vorabendprogramm. Anfangs wurde nach Drehbüchern des australischen Serienvorbilds „The Restless Years“ gedreht. Dabei mussten Handlungsstränge „eingedeutscht“ oder gestrichen werden – beispielsweise herumhoppelnde Kängurus. Das ist längst Geschichte. Heute schreiben eigene Autoren eigene Geschichten, die in einem Berliner Szene-Kiez spielen. In Berlin wurden auch die ersten Folgen gedreht, doch seit 1995 wird die Serie in Potsdam produziert – auf dem Gelände des Filmstudios Babelsberg. In der Medienstadt Babelsberg hat auch die Produktionsfirma Ufa Serial Drama ihren Sitz.

Verkehr in Potsdam

Die Opolestraße im Bornstedter Feld wird heute (zwischen Nietnerstraße und Friedrich-Kunert-Weg) zwischen 7 Uhr und 18 Uhr voll gesperrt. Der Grund ist eine Kranaufstellung in der Höhe der Hausnummer Nr. 21.

Das Wetter heute in Potsdam

Heute beginnen die Eisheiligen – doch zunächst ändert sich scheinbar nichts. Der Tag wird den jüngsten Prognosen zufolge warm beginnen und relativ schön starten. Aber dann: Bereits am Nachmittag werden den Prognosen zufolge erste dichtere Wolken über Potsdam sein. Und dann lassen wir uns überraschen, aber wir sind gewarnt: Gewitter und Sturmböen sind am heutigen Dienstagabend nämlich nicht ausgeschlossen und es wird jedenfalls empfindlich kühler.

Die Wetterexperten von www.kachelmannwetter.com schließen gar eine so genannte „Superzelle“ ab dem späten Nachmittag südlich von Potsdam nicht aus, Sturmböen, Hagel und heftigem Starkregen wären der Fall. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor gebietsweise teils kräftigem Regen mit eingelagerten Gewittern, zu Beginn mit Hagel und stürmischen Böen. Ein Temperatursturz um bis 15 Grad sind möglich. Und wir erinnern uns ungern, aber nur allzu gut an die letzte „Superzelle“ über Potsdam. Die Aufräumarbeiten dauerten vor zwei Jahren Tage.

Wie sich das Wetter heute dann aber wirklich entwickelt und ob es in Potsdam wirklich so heftig wird, werden die kommenden Stunden zeigen. Die Eisheiligen spielen sich jedenfalls dieser Tage so richtig auf. Die Temperaturen könnten in den kommenden laut Deutschem Wetterdienst sogar wieder einstellig werden. Empfindliche Blumen, Tomaten oder Gurken sollten daher noch ein paar Tage in der Wohnung stehen, bevor sie endlich nach draußen dürfen. Am 15. Mai verabschieden sich die Eisheiligen wieder.

Übrigens: Wenn das Wetter heute doch mitspielt, dann lässt sich heute Nacht ab ungefähr 23.30 Uhr wieder ein himmliches Spektakel beobachten. Von Südosten her werden wieder Hunderte Satelliten wie an der Perlenschnur gezogen über den Himmel in Potsdam ziehen.Dahinter steckt der US-Milliardär Elon Musk, der ein Netzwerk aus Satelliten aufbaut, die seit einem Jahr um die Erde kreisen und auch immer wieder über Potsdam zu sehen sind. Gestern Abend war der Blick auf die kleinen Leuchtpunkte jedenfalls wieder faszinierend.

