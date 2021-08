Potsdam

Guten Morgen, Potsdam! Wir starten in diesen Dienstag, 10. August 2021 – den 222. Tag dieses Jahres. Wenn Sie heute das Licht einschalten, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wie es wäre, wenn Sie das Wunder der Elektrizität zum ersten Mal erleben würden. Das geschah nämlich heute vor 140 Jahren zahlreichen völlig faszinierten Besuchern bei der ersten Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris. Zum ersten Mal sahen sie leuchtende Glühlampen – übrigens wurden dort auch die ersten elektrischen Straßenbahnen, die ersten kommerziellen Telefone und, Achtung, die ersten Elektroautos der Welt präsentiert. Unglaublich, oder?

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Lage ist gleichbleibend, die Inzidenz für Potsdam liegt bei 17,7. Bemerkenswert: Ausnahmslos alle Infektionen in und um Potsdam werden mittlerweile durch die Delta-Variate ausgelöst. Sollte die Inzidenz steigen und fünf Tage am Stück über der 20er Marke liegen, käme einige bekannte Regeln zurück.

In den Kliniken werden derzeit keine Covid-19-Patienten behandelt, doch der Infektiologe Tillmann Schumacher vom Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum rechnet für diesen Monat mit ernsten Verläufen.

Die Landeshauptstadt versucht, mit Hochdruck gegen die vierte Welle anzuimpfen, ohne Termin, für Kinder - alles geht. Wie die unterschiedlichen Impfstoffe funktionieren, lesen Sie hier.

News und Termine

Entspannen: Ein besonderes Angebot gibt es heute für Krebsbetroffene – mit Yogalehrerin Sophia Siemund kann man heute versuchen mehr innere Ruhe zu finden. Dabei helfen Entspannungstechniken, Meditation und Ausdruckstanz. Der Entspannungsworkshop um 14 Uhr legt seinen heutigen Fokus auf die „Kraft der Musik.“ Vorerfahrung ist nicht nötig. Anmeldung und Information gibt es bei der Brandenburgischen Krebsgesellschaft in der Charlottenstraße 57 unter mail@krebsgesellschaft-brandenburg.de oder unter der Rufnummer 0331/ 86 48 06

Bilden: Ab heute gibt es auch das gedruckte Programmheft zum Jahr 2021/22 der VHS. Unter dem Motto „Bildung bewegt!“ bietet die Brandenburger Volkshochschule mehr als 900 Kurse, Workshops und Vorträge an. Neben Sprachkursen in 14 unterschiedlichen Sprachen, werden auch Vorträge über aktuelle Themen und verschiedenste Workshops in Gebieten von EDV und Technik bis zur Malerei und Handwerk angeboten. Auch zur beruflichen Weiterbildung gibt es Kurse, die im Rahmen der Bildungsfreistellung vom Arbeitgeber übernommen werden können. Neben Angeboten in Präsenz gibt es auch die Möglichkeit online an Workshops und Vorträgen teilzunehmen. Mehr Infos finden Sie unter vhs.potsdam.de

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Bühnenreif: Wer sich im Schauspiel ausprobieren möchte, kann dies morgen Abend in einem Workshop im Kulturhaus Babelsberg tun. Dabei geht es nicht, wie bei einem normalen Schauspielkurs, um das Einüben von Texten oder einer Rolle. Hier soll vielmehr in einem geschützten Rahmen Mut und Spontanität trainiert werden, sowie Körperbewusstsein und Präsenz erfahrbar gemacht werden. Ein schöner Ausgleich zu arbeitnehmerfreundlichen Zeiten von 20 bis 21.30 Uhr. Informieren und anmelden können Sie sich unter info@spieldich.de. Der monatliche Kursbeitrag beträgt 95 Euro.

Bühnenreif in klein: Und wer seine Kinder auch gleich mit in die Schauspielwelt reinschnuppern lassen will, kann sie in den Filmschauspielkurs im Kulturhaus schicken. Dort bringen Profis aus Bühne und Fernsehen Kindern die Grundlagen des Schauspiels bei. Von 17.05 bis 18.05 Uhr feilt Schauspiellehrer Oliver Barth an den darstellerischen Leistungen der Kids. Anmeldungen sind telefonisch unter 0331/ 585 815 8 oder möglich. Die Kursgebühr beträgt im Monat 39 Euro.

Lecker: Wer es gemütlicher angeht, findet vielleicht beim Frühstück unter Palmen in der Biosphäre sein kulinarisches Glück. Zwischen 10.30 und 11.30 gibt es sowohl Herzhaftes als auch leichte gesunde Alternativen. Dazu Tropenatmosphäre und unlimitiert Kaffee oder Tee. Das Frühstück ist buchbar unter biosphaere-potsdam.de.

Leise tanzen: Wer sich aber gar nicht entscheiden kann – der muss es auch nicht. Die Kopfhörerparty um 21 Uhr im Waschhaus wartet gleich mit mehreren DJ-Kanälen auf. Der Eintritt auf das Open-Air-Gelände ist kostenlos – also umsonst und draußen. Lediglich auf die Kopfhörer fällt eine Leihgebühr. Es gelten die allgemeinen AHA-Regeln und in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht, die Testpflicht entfällt allerdings.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Heute vor 277 Jahren ordnete Friedrich der Große den Bau der Weinbergterrassen von Sanssouci an und legte somit den Grundstein für die heute so berühmte Gartenansicht des Schlosses. Einst standen auf dem Weinberg Eichen, die allerdings für die Befestigung und den Ausbau der Stadt Potsdam gefällt werden mussten. Der nun kahle Berg, oder wie Friedrich der Große ihn nannte, der „Wüste Berg“, sollte wieder begrünt und verschönert werden.

Weinbergterrassen von Sanssouci. Quelle: SPSG/Reinhardt und Sommer

Das Projekt wurde vom Architekten und Friedrich Wilhelm Dieterichs realisiert, während der dritte Friedrich im Bunde, Philipp Friedrich Krutisch, verantwortlich für die gärtnerischen Arbeiten war. Es entstanden sechs breite Terrassen mit ausländischen und heimischen Obst- und Weinsorten. Seitdem zieren die Weinbergterrassen den charakteristischen Blick vom Südhang auf das Schloss.

Verkehr in Potsdam

Neu dazugekommen ist eine Baustelle an der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Schulstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße. Wegen einer Deckensanierung ist die Karl-Liebknecht-Straße nur als Einbahnstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße befahrbar

Außerdem gibt es aufgrund von Brückenbauarbeiten eine halbseitige Sperrung auf der Friedrich-Engels-Straße unter der L40-Brücke. Dort gibt es eine Fahrbahnverengung, die durch eine Ampelanlage geregelt wird. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird es hier zu einer Vollsperrung kommen.

Lesen Sie auch: Die Verkehrsprognose für diese Woche

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Morgen startet bei leichter Bewölkung mit 15°C. Gegen Mittag bleibt es allerdings bedeckt mit leichtem Regen bei bis zu 21°C. Zum Abend klart es auf – um 20 Uhr soll es sogar noch mal kurz sonnig werden.

Von Yunus Gündüz und Saskia Kirf