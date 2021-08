Potsdam

Guten Morgen, Potsdam! Auch heute wird uns der Bahnstreik beschäftigen. Autofahrer dürfen dagegen einen ganz besonderem Mitarbeiter der Stadtverwaltung gratulieren. Kommen Sie gut in diesen Donnerstag.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Das sind keine guten Nachrichten für die Landeshauptstadt: Am Mittwoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam deutlich angestiegen. Der neue Wert liegt nun bei 20,5. Die Grenze von 20 ist wichtig, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge über diesem Wert bleibt, gilt vielerorts wieder eine Testpflicht. Insgesamt hat das Gesundheitsamt 18 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 7.220 an.

Überdurchschnittlich hoch ist die Inzidenz unter den Kindern im Schulalter. Bei den fünf- bis 14-Jährigen liegt sie bei 51. Vor fünf Tagen, am Donnerstag vergangener Woche, lag die Inzidenz in dieser Gruppe noch bei 22, sie hat sich also mehr als verdoppelt.

News und Termine

Piks: Heute gibt es wieder Corona-Impfungen ohne Termin auf dem Alten Markt. Von 11 bis 18 Uhr wird geimpft.

Politik: Kultur steht im Treffpunkt Freizeit auf der Tagesordnung, sogar wortwörtlich – dort tagt ab 17.30 der Kulturausschuss öffentlich unter anderem über den Wettbewerb „Kunst im Kreisverkehr“ und zum Max-Dortu-Preis 2021 sowie zum Kino Charlott.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Schöner machen: Vormittags ab 10 bis 14 Uhr wird im Haus der Begegnung in der Waldstadt wird gebastelt. Frei nach dem Motto aus „alt mach neu“ wird im Upcycling Café altem Kram neues Leben eingehaucht. Mit nur einem Euro – ja wirklich – können Sie teilnehmen.

Schöner hören: Der Landtag lädt neben der Impf-Aktion am Alten Markt zur Veranstaltungsreihe „Kunst zur Zeit“ – im Innenhof gibt es um 18 Uhr dieses mal eine Aufführung vom Percussion-Ensemble Weberknechte Juniors.

Schöner gucken: Wenn Sie es etwas ruhiger und informativer mögen, bietet sich die Stilkunde im Barberini an – um 17 Uhr startet ein Vortrag von der Kunsthistorikerin Dr. Dorothee Entrup zum französischen Impressionismus am Beispiel der Kunstsammlung von Hasso Plattner mit anschließender ARTE Filmvorführung. Die Teilnahme kostet 21 Euro zum Vollpreis und 15 Euro ermäßigt, für Barberini Friends sogar nur 5 Euro.

Schön schwarz: Wer nicht genug von Filmen hat, kann sich auf den Beginn des Jüdischen Filmfestivals freuen. Heute läuft um 20 Uhr im Programmkino die schwarze Komödie „Shiva Baby“. Die Protagonistin Danielle muss im Auftrag ihrer Mutter zu einer Trauerfeier. Das Problem – ein Konstrukt aus Lebenslügen über ihren vermeintlichen Erfolg, das aufrechterhalten werden muss.

Schön tanzen: Wer nach Feierabend nur noch Entspannung benötigt, kann zur After-Work-Party in der Orangerie. Bei kühlen Getränken kann man dort ab 18 Uhr, begleitet von feiertauglicher Musik, so richtig abschalten. Tickets erhalten Sie unter info@bengs-projekte.de.

Nicht so schön: Abgeschaltet wird leider auch im Waschhaus in der Schiffsbauergasse – das Konzert von Jan-Josef Liefers und Radio Doria wird auf nächstes Jahr verlegt. Neuer Termin ist der 25. August 2022.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Happy Birthday to Superblitzer! Seit nunmehr fünf Jahren hat die Stadt einen ganz besonderen und tüchtigen Mitarbeiter - der Superblitzer PoliScan Speed. Seine Karriere begann als Autobahnvariante auf der A10 bei Michendorf. Dort überzeugte der zukünftige Mitarbeiter des Monats so sehr, dass die Stadt Potsdam einen am Leipziger Dreieck aufstellte. Dort sollte der zwei Meter hohe Turm den unkontrollierbaren Verkehrsknotenpunkt zähmen.

Der Hightech-Turm arbeitet mit einer Lasertechnologie namens Lidar kurz für ‚light detection and ranging‘. Wie das funktioniert? Der Tipp liegt im Namen, denn das Lidar funktioniert ähnlich wie ein Radar – nur das keine Radiowellen die Umgebung abtasten, sondern Lichtstrahlen. Im Gegensatz zu einem Radar ist die Lichttechnik auf kurze Distanz ein wahnsinnig schneller Abstandsmesser und kann dadurch Geschwindigkeiten von Autos zuverlässig erfassen. Auch Rotlichtverstöße kann der graue Monolith ahnden.

Zuverlässig wirkte der Superblitzer allerdings nicht immer. Mal blitzte er einfach auf, ohne ein Foto zu machen und ließ Autofahrer verwundert zurück: Sie waren doch gerade erst nach einer Rotphase angefahren. Spannungsspitzen könnten es sein, hieß es damals aus dem Rathaus - das Gerät muss sich auch mal entladen. Aber ein Blitz ist eben sehr hell und der Superblitzer konnte in alle Richtungen fotografieren – so fühlte sich auch manchmal einfach nur die falsche Fahrbahn angesprochen.

Nach einer kurzen baustellenbedingten Sommerpause kam der Turm, bei manchen liebevoll bekannt als „Saurons Auge“, auf die Ecke Berliner Straße/Behlertstraße und bescherte der Stadt einen Bußgeldrekord – in den Vorjahren kam man auf 5500-6000 Bußgeldbescheide und der damalige Rekord lag bei 6418 Bescheiden im Jahr 2014. 2018 jedoch waren es mit der Installation des Poliscan Speed satte 11034. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum fünften Geburtstag – und viel Erfolg mit der neuen Einstellung.

Verkehr in Potsdam

Der Streik der Lokführer dauert heute an. Es gibt zwar vereinzelt fahrende Regionalzüge, auch die S-Bahnen verkehren gelegentlich. Aber hier finden Sie dennoch andere Wege nach Potsdam und aus der Stadt heraus. Der erste Streiktag hatte jedenfalls bereits erhebliche Auswirkungen auf die Landeshauptstadt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Tag startet mit sonnigen 14 bis 20 °C. Zwischendurch zeigen sich Wolken aber gegen Mittag erwarten Potsdam 25°C bis zu einer Höchsttemperatur von 28°C. Der Abend bleibt leider bewölkt und gegen 20 Uhr verschwindet die Sonne ganz hinter den Wolken, dafür bleibt es bis Mitternacht noch mild mit 20°C

Von Yunus Gündüz