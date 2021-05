Potsdam

Wir starten in einen sonnigen Montag in Potsdam. Die Woche kann nur gut werden – wenn die Corona-Fallzahlen endlich mal soweit fallen, dass auch hier bei uns in Potsdam bald wieder über Lockerungen zumindest nachgedacht werden kann.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Noch ist das Coronavirus nicht eingedämmt, noch sind nicht genug Menschen geimpft. Für die Kleinen gibt es derzeit eh noch keinen Impfstoff. Hier setzt man derzeit vor allem auf Tests. So sollen ab heute Brandenburger Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen insgesamt mehr als eine Million Corona-Selbsttests zur Weitergabe an die Eltern erhalten. Auch die Kitas sollten in Pandemiezeiten sicherer werden, hatte das Bildungsministerium am Freitag mitgeteilt. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen ab dem heutigen Montag die Tests bereitstellen. Sie hoffe, dass viele Eltern dieses freiwillige Testangebot annehmen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Damit werde ein aktiver Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit in der Kindertagesbetreuung geleistet. Das freiwillige Selbsttesten auch der Kinder im Krippen- und Kindergartenalter durch die Eltern gebe Klarheit über die Infektionslage in den Kitas und Pflegestellen.

Wie die Infektionslage bei uns in Potsdam aussieht, ist ebenfalls klar: Nicht gut. Am Sonntag wurden 37 neue Corona-Fälle bestätigt. Für einen Sonntag eine sehr hohe Zahl – seit Beginn der Pandemie bisher nur zwei Mal übertroffen: Anfang Dezember 2020 (43) und Anfang Januar (41). Die Inzidenz in Potsdam ist am Sonntag auf 122,6 gestiegen. Die aktuellen Corona-Zahlen am heutigen Montag erfahren wir wie gewohnt im Laufe des Morgens.

Keine Stallpflicht für Geflügel mehr

Die Geflügelpestgefahr in Potsdam und Brandenburg ist vielleicht nicht gebannt, aber derzeit sei eine rückläufige Entwicklung des Geflügelpestgeschehens in Brandenburg zu beobachten. Daher ist die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 14. Dezember 2020 ab sofort aufgehoben, teilte die Stadt Potsdam mit. Die risikobasierte Stallpflicht für Geflügel in den Ortsteilen Uetz-Paaren, Marquardt, Grube und Golm der Landeshauptstadt Potsdam fällt ab heute bis auf Weiteres weg.

Tod im Gartenteich

Nächster Verhandlungstag am Landgericht Potsdam im Mordprozess gegen den heute 65-jährigen Wolfgang L. Dem mann wird vorgeworfen, im Mai 2020 seine Ehefrau (40) erst mit Messerstichen schwer verletzt und dann im Gartenteich ertränkt zu haben.

Vor einer Woche hatte die jüngste Tochter des Angeklagten vor Gericht ausgesagt. Charlotte L. hatte sich ausdrücklich gewünscht, aussagen zu dürfen. Ihre Aussage war schwer zu ertragen. Sie berichtete, wie die Mutter über den Rasen flüchtete, ihr Vater hinterher. Sie musst mitansehen, wie die Mutter in den Teich fiel und Wolfgang L. hinterhersprang: „Er hat „sie unter Wasser gedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat“, schildert die 12-Jährige die Tat. Dann habe ihr Vater alle, die helfen wollten, mit einer Pistole bedroht – und auf ihren Bruder geschossen. Später, als die Nachbarn den leblosen Körper der Frau aus dem Wasser gezogen hatten und die Notfallsanitäter vor Ort waren, sah Charlotte, wie ihre Mutter die Augen noch einmal aufgemacht hat. Sie war überzeugt, dass ihre Mutter wieder aufwacht, berichtete sie. Das geschah nicht mehr. Heute werden vor Gericht die Zeugenaussagen von Polizisten erwartet, die damals zum Tatort gerufen wurden.

Auflösung Bilderrätsel

Haben Sie am Sonntagmorgen das neue Potsdam-Bilderrätsel gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn hier kommt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 5 Quelle: Peter Degener

20 Jahre schon lockt dieser Skatepark die Potsdamer an. Die Anlage mit den Metallstreifen im Boden und den markanten, nackten Betonwänden zwischen grünen Wällen liegt im Herzen des Volksparks Potsdam und wurde 2001 eröffnet. Es war der Beginn einer zivilen Nutzung dieses Geländes, das seit Jahrhunderten vom Militär genutzt worden war. Friedrich II. führte im Bornstedter Feld Manöver durch, bei denen er seine Soldaten die schiefe Schlachtordnung üben ließ. Später waren hier die motorisierten Truppen der Wehrmacht und zuletzt russische Einheiten im Gange.

Die markanten Betonstelen zwischen Wällen verraten: es ist der Skatepark im Volkspark Potsdam. Quelle: Peter Degener

Als die ihre Kasernen im Potsdamer Norden verließen, ergriff man die Chance auf einen neuen Stadtteil mit dem Volkspark in seiner Mitte. Die alten Wälle, die in militärischer Zeit als Kugelfang dienten, sind nun bepflanzt und begehbar – und mitten drin befindet sich der Skatepark und ihm gegenüber eine große überdachte Spielfläche. Dass dort die jamaikanischen Reggae-Legenden „The Wailers“ 2004 auftraten, ist auch schon Geschichte. Bis heute sollte deshalb mit und ohne Rollen an den Füßen beim Besuch des Volksparks gelten: „Baby, don‘t worry about a thing.“

Tipps und Termine für heute in Potsdam

Am 10. Mai 1933 wurden auf dem heutigen Bebelplatz in Berlin Bücher von unliebsamen Schriftstellerinnen und Schriftsteller verbrannt. Initiiert wurde die „Aktion wider den undeutschen Geist“ in erster Linie von der Deutschen Studentenschaft unter Führung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) – die Aktion war ganz im Sinne der NSDAP. Daran soll heute, 8 Jahre später, erinnert werden. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat dafür einige Personen des öffentlichen Lebens eingeladen, die aus den Werken der damals verfemten Autoren lesen. Darunter ist auch Susan Neiman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Die Lesung wird heute live ab 18 Uhr bei YouTube übertragen. In Potsdam wurden im Jahr 1933 übrigens ebenfalls Bücher öffentlich verbrannt, nur war man hier etwas später dran: Am 22. Mai 1933 gingen in Potsdam die Werke diverser Autoren auf dem Bassinplatz in Flammen auf. Im vergangenen Jahr wurde angeregt, an dem Ort der damaligen Bücherverbrennung in Potsdam eine Gedenkstelle einzurichten.

Hundert Fragen, hundert Antworten: Mit seinem Buch „100 Facts about Babelsberg“ erzählt der Potsdamer Schauspieler Sebastian Stielke viele spannende Geschichten über den Filmstandort Potsdam. Selbst eingefleischte Filmfans können dabei noch Neues entdecken. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass der neurotische Droide C3PO der „Star Wars“-Filmreihe der Metropolis-Figur aus dem gleichnamigen Film nachempfunden ist? Oder, dass die Defa eine eigene Filmtrickabteilung hatte? Das alles und noch viel mehr können Sie in dem Buch nachlesen, dass heute offiziell bei Bebra erscheint.

Damals war’s

Vor sieben Jahren wurde an der Ecke Breite Straße/Dortustraße in Potsdam ein riesiger Käfig aufgestellt. Darin eine aus Kupferblech getriebene, vergoldete Wetterfahne. Stolze 8,5 Meter ist sie hoch. Dabei handelt es sich um einen Nachbau der originalen Wetterfahne der Garnisonkirche. Einst bildete sie den krönenden Abschluss des 88 Meter hohen Kirchturmes und war aufgrund ihrer gewaltigen Dimensionen weithin sichtbar. Sie besteht aus der Königskrone mit Reichsapfel, dem Adler und dem Monogramm des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., der die Kirche erbauen ließ. An der Spitze thront eine Sonnenscheibe, die Christus symbolisiert. Die Gitter-Vitrine aus Edelstahl wurde errichtet, um möglichen Vandalismus vorzubeugen. Heute vor sieben Jahren wurde die Wettefahne der Garnisonkirche der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt.

Derzeit wächst wenige Meter von der Wetterfahne der Nachbau des Turms der Garnisonkirche in die Höhe. Wenn der Turm fertig ist und seine Originalhöhe erreicht hat, soll die Wetterfahne wieder in schwindelerregender Höhe angebracht werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehr in Potsdam

Auch diese Woche ist die Autofahrt gerade im Bereich Leipziger Dreieck wieder eine Herausforderung. Der dortige Umbau der Straßenbahn-Trasse erfordert noch immer erhöhte Aufmerksamkeit. Auch die Leipziger Straße ist in Richtung Leipziger Dreieck weiterhin dicht. Seit vergangenen Donnerstag auch für Radfahrer. Schieben ist angesagt oder den großen Umweg wie die Autofahrer nehmen. Ansonsten alles wie gehabt. Hier und da eine kleine Baustelle, die das Fahrvergnügen trüben könnte, aber durch kommt man irgendwie. Eine massive Verkehrseinschränkung gibt es dann erst zum Ende der Woche, aber dazu dann in ein paar Tagen hier an dieser Stelle mehr.

Das Wetter heute in Potsdam

Auf den traumhaften Sonntag folgt heute ein wunderschöner Montag. Es wird sehr wahrscheinlich ein richtiger Sommertag, also mit Temperaturen von über 25 Grad. Von den zunächst angekündigten Gewittern ist auf den entsprechenden Wetter-Portalen keine Rede mehr. Also dringende Empfehlung: Genießen!

Von MAZonline