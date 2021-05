Potsdam

Guten Morgen! Heute ist ein guter Tag! Der Klammergriff des Virus ist etwas gelockert. Das lange Pfingst-Wochenende kann kommen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die sogenannte Bundes-Notbremse ist Geschichte. Die Inzidenz in Potsdam, gestern lag sie bei 59,3, hat sich so positiv entwickelt, dass ab heute weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln möglich werden. Hier kurz und knapp die wichtigsten Corona-Lockerungen in Potsdam im Überblick:

Ab dem heutigen Freitag dürfen sich in Potsdam beliebig viele Menschen aus zwei Haushalten treffen und noch beliebig viele Freunde und Bekannte hinzu bitten, die entweder vollständig geimpft oder offiziell als genesen gelten. Die gelockerte Kontaktbeschränkung gilt in allen Bereichen. Selbst am Tisch vor der Lieblingskneipe.

Ab heute hat nämlich auch die Außengastronomie wieder geöffnet. Wer einen Termin bekommen hat, einen negativen Corona-Test vorweisen kann und der Kontaktnachverfolgung (auch via CoronaWarn- oder Luca-App ) zu stimmt, der kann ab heute mit einem Kaltgetränk mit Freunden anstoßen. Zu den Gästen am Nachbartisch muss jedoch weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden und die Maske dar auch nur am Platz abgenommen werden.

Einkaufen geht ab heute auch etwas entspannter, denn im Einzelhandel besteht keine Testpflicht mehr. Maske reicht.

Die Sportreibenden unter uns können sich ab heute zu kontaktfreiem Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ohne Personen-Begrenzung treffen, nur das Fußballspiel mit 11 gegen 11 muss (noch) warten: Kontaktsport unter freiem Himmel nur mit bis zu zehn Personen erlaubt.

Dafür darf mit 99 anderen beispielsweise gerockt werden. Ab heute sind in Potsdam kulturelle Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen zeitgleich möglich. ein negativer Corona-Test wird auch hier von allen Beteiligten verlangt.

Die Stadt Potsdam hat jedoch nicht nur gelockert. In einem Bereich wurden die Corona-Auflagen auch ausgeweitet – und zwar bei der Maskenpflicht. Diese besteht ab heute in der Zeit von 9 bis 19 Uhr nicht nur auf der Brandenburger Straße inklusive Vorplatz Brandenburger Tor, der Allee nach Sanssouci, der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße, sondern auch auf der Mittelstraße und Benkertstraße im Holländischen Viertel.

Und noch ein kleiner Dämpfer: Wer sich aufgrund der Lockerungen jetzt schnell impfen lassen will, hat ein Problem: Der Andrang in den Brandenburger Arztpraxen ist derzeit groß, aber aufgrund des weiterhin bestehenden Impfstoffmangels kann derzeit leider nicht allen Impfberechtigten ein Impfangebot unterbreitet werden, teilte Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg mit. Alle Brandenburger werden gebeten, „die Praxen nun nicht noch weiter mit Anfragen zu Impfterminen zu belasten“.

Tipps und Termine für heute in Potsdam

Die gelockerten Corona-Regeln haben jedenfalls Auswirkungen auf den Kulturbetrieb in der Stadt. Noch öffnen nicht alle Kulturorte in Potsdam, aber es findet wieder mehr statt – teilweise sogar schon mit Publikum vor Ort.

So sind ab heute beispielsweise das Schloss Sanssouci. Auch das Schloss Cecilienhof öffnet seine Pforten und lädt die Besucher wieder ein, die historische Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ zu besuchen. Die hatte vergangenen Sommer schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht und die Schau, obwohl sie von russischer Seite wegen ihrer Texte boykottiert worden war, gelobt. Zudem lohnt nach dem Besuch der Ausstellung hoch zum Belvedere auf dem Pfingstberg. Geöffnet hat dies ebenfalls ab heute zwischen 10 Uhr und 18 Uhr.

Noch nicht wieder geöffnet, aber offen für alle ist der Nikolaisaal. Auch wenn es am heutigen Freitag noch keine Veranstaltung mit Publikum im Nikolaisaal gibt, so wird Musikliebhabern doch etwas geboten. Um 20 Uhr beginnt das interaktive Zoom-Konzert des KAPmodern Ensembles. Angekündigt sind „eine Miniaturfassung ihres sommerlichen Festivals und ein farbenfroher Querschnitt durch ihr Schaffen“. Und das Schöne: Das Konzert wird zum interaktiven Austausch, an dem sich das Publikum aktiv per Zoom-Konferenz beteiligen kann.

Über Klimaschutz diskutieren: Interaktiv geht es heute auch in der Innenstadt zu. Mit einer Aktion am Platz der Einheit beteiligt sich die Potsdamer Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung heute an der sogenannten Public Climate School (PCS). Bundesweit finden online Vorträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrer und sonstige Interessierte rund um das Thema Klimawandel und dessen öffentliche Vermittlung statt. Die Potsdamer Gruppe will das Thema auf dem Platz in der City diskutieren. Von 12 bis 14 Uhr wollen sich die jungen Leute heute unter dem Motto #KlimabildungFürAlle auf dem Platz der Einheit treffen und über wichtige Bücher und Texte zum Thema unterhalten.

Die Zukunft des ÖPNV in Potsdam

Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) will heute seine Zukunftsstrategie vorstellen. Und wurde bereits ein „umfangreiches Themenspektrum“ versprochen: Unter anderem geht es um die „Flottenstrategie für Bus und Tram“, die „Digitalisierung und Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ und Potsdam und natürlich darf Corona nicht fehlen: Vor welche Herausforderungen stellt das Virus den ÖPNV in Potsdam?

Übrigens ist die mobiagentur im Potsdamer Hauptbahnhof derzeit aus betrieblichen Gründen vorübergehend geschlossen. Fahrausweise können weiterhin im Kundenzentrum WilhelmGalerie, in den ViP-Agenturen sowie an den Automaten in unseren Straßenbahnen und Bussen erworben werden, teilte der Verkehrsbetrieb mit.

Damals war’s: Der erste Eintrag ins Goldene Buch

Das Goldene Buch, in das sich Personen, die auf besondere Weise mit Potsdam verbunden sind, eintragen dürfen, ist 1991 begonnen worden. Der erste, der darin unterschrieben hat, war heute vor genau 30 Jahren, am 21. Mai 1991, Willy Brandt.

Willy Brandt trägt sich am 21. Mai 1991 in das Goldene Buch in Potsdam ein. Rechts neben ihm: Brandenburgs damaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe (M.) und der damalige Oberbürgermeister Horst Gramlich. Quelle: Christel Köster (MAZ-Archiv)

Aus Gold ist das Buch übrigens nicht: Das aktuelle Exemplar ist in Holz gebunden. Das Buch hat aber immerhin einen Kopfgoldschnitt – das heißt, die obere Kante ist mit Blattgold versehen. Das Buch wiegt auch einiges: Stolze 4,6 Kilogramm bringt es auf die Waage. Es misst 37,7 mal 29,5 mal 6,6 Zentimeter.

Der erste Eintrag im aktuellen Goldenen Buch der Stadt Potsdam Quelle: Friedrich Bungert

In der Geschichte Potsdams gibt es übrigens mindestens ein zweites Goldenes Buch. Das Exemplar, in rotes Leder gebunden, liegt im Stadtarchiv. Der erste Eintrag darin datiert vom 7. Mai 1955, der letzte vom 26. Oktober 1990 – beide sind nicht zu entziffern. Auch dieses, die Zeit der DDR widerspiegelnde Exemplar soll einen Vorläufer gehabt haben – so ist es handschriftlich in einem Geleitwort vermerkt. Das dort erwähnte Buch gilt aber als verschollen.

Verkehr in Potsdam

Der Autoverkehr im Stadtgebiet Potsdam wird deswegen vermutlich nicht zusammenbrechen, aber eine Vollsperrung ist es trotzdem: Zwischen 7 Uhr und 16 Uhr wird heute die Gutsstraße in Bornim voll gesperrt. Grund ist eine Kranaufstellung in Höhe der Hausnummer Nr. 9A.

Das Wetter heute in Potsdam

So wie die Prognosen aussehen, scheint Petrus ein Biergarten-Fan zu sein. Pünktlich zum Beginn der Corona-Lockerungen wird es ein wenig wärmer und Regen soll es auch nicht geben. Überhaupt sehen die Wetteraussichten für die kommenden Pfingsttage gar nicht so schlecht aus.

Von MAZonline