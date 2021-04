Potsdam

Was kann der heutige Dienstag bieten, um den gestrigen Montag an Nachrichtenlage zu toppen? Ein dritter Kanzlerkandidat im Wahlkreis 61? Unwahrscheinlich. Die Aufreger-Themen heute sind daher eher beschaulicher Natur. Klar, Corona ist dabei. Dann werden wir bei den Entwicklungen im Stadtteil Krampnitz auf den neuesten Stand gebracht – und in der Stadtpolitik geht es um die Mieterhöhungen der Pro Potsdam. Die Potsdamer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spielt heute trotzdem eine kleine Rolle. Der Reihe nach.

Die Corona-Lage in Potsdam

Zunächst (natürlich) das: Gestern hat Potsdam die 100er-Hürde gerissen, die Inzidenz ist auf 105,9 gestiegen. Die Tendenz sieht nicht gut aus. Sollte der Anstieg weiter anhalten, dann wird schon bald auch in Potsdam eine nächtliche Ausgangssperre gelten. Sehr bald sogar, denn wenn die Inzidenz in Potsdam heute und morgen auch über 100 liegen sollte, dann greift automatisch die „Corona-Notbremse“. Neben den Ausgangsbeschränkungen bedeutet das auch, dass der Einzelhandel wieder schließen muss und die Kontakte eingeschränkt werden. Ab etwa 8 Uhr wissen wir mehr.

Jetzt anmelden für Vorlese-Tag

Wer Sehnsucht nach einer kleinen Vorlesestunde hat, bekommt nun die Chance auf ein ganz besonderes Abenteuer. Denn zum Welttag des Buches am Freitag, 23. April, lesen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Landesbibliothek auf Wunsch am Telefon eine Geschichte vor. Gebucht werden kann die etwa 15-minütige Geschichte bis Dienstag, 20. April. Anmeldungen per E-Mail an vorlesen@bibliothek.potsdam.de oder telefonisch unter 0331/289 64 44 (11 bis 15 Uhr) mit der Angabe des gewünschten Zeitfensters von 30 Minuten, der bevorzugten Rubrik sowie der Telefonnummer. Interessierte werden ebenfalls gebeten, das Alter mitzuteilen, damit die Bibliothek eine entsprechende Geschichte heraussuchen kann.

Apropos lesen: Gestern wurde wie berichtet das Programm von LIT:Potsdam vorgestellt. Trotz corona-bedingter Einschränkungen ist es wieder ein tolles Programm geworden: Starke Frauen bei Lit:Potsdam 2021: Sharon Dodua Otoo, Mithu Sanyal und Ingrid Noll sind zu Gast.

Girl’s Day mit der Kanzlerkandidatin

Diese Chance sollte man, sorry: frau nutzen, denn möglicherweise ist es die künftige Bundeskanzlerin, die am 22. April drei Mädchen bzw. junge Frauen im Alter von 16-18 Jahre 2021 im Bundestag digital empfängt: Annalena Baerbock lädt zum Girl’s Day ein. In diesem Jahr corona-bedingt nur digital, aber immerhin. Versprochen wird ein virtueller Blick hinter die Kulissen der Bundestagsfraktion der Grünen „und auf die große Politik“. Politikinteressierte Mädchen und junge Frauen aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark können sich bis kommenden Donnerstag mit einer E-Mail an das Wahlkreisbüro der Potsdamer Bundestagsabgeordneten unter potsdam@annlena-baerbock.de bewerben. Anzugeben sind neben dem Namen und der Adresse auch ein paar Zeilen darüber, warum es gerade der virtuelle Besuch bei der Bündnisgrünen-Bundestagsfraktion sein soll. Weitere Informationen gibt es hier.

Wie geht es weiter in Krampnitz?

Wie ist es eigentlich aktuell um Krampnitz bestellt? Dazu heute mehr. Von offizieller Seite wird es ein Update zu den Maßnahmen vor Ort geben. Zudem wird dargelegt, welche Projekte in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Darüber hinaus will die Stadtverwaltung Auskunft zur Verkehrsanbindung des neuen Stadtteils geben. Immerhin werden die ersten Bewohner bereits 2024 erwartet. Ob es dann eine funktionierende Infrastruktur vor Ort gibt? Bei unserem letzten Besuch vor Ort im März 2021 war es nur schwer vorstellbar, dass dort in wenigen Jahren mal Tausende Menschen wohnen. David Oberthür, Krampnitz-Projektleiter der Pro Potsdam, betonte jedoch, dass man sich derzeit „genau zwischen Rückbau und Neubau“ befinde. Heute Abend wissen wir mehr – und das Schöne ist, Bürgerinnen und Bürger können heute Abend bei der 14. Sitzung des Forum Krampnitz mitreden und Fragen stellen. Die Forumssitzung wird heute ab 18 Uhr in einem Live-Stream auf der Projektwebsite www.Krampnitz.de übertragen.

Wohnen in Potsdam

Im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion geht es heute ab 18 Uhr um Mieterhöhungen. Die Pro Potsdam hatte im vergangenen Jahr in mehreren Potsdamer Stadtteilen die Miete erhöht – teilweise bis zu hundert Euro. Die Empörung bei Mietern und Teilen der Stadtpolitik war groß. Kritik gab es damals auch an angekündigten Räumungen. Der Pro-Potsdam-Chef Jörn-Michael Westphal nahm zu den Vorwürfen damals in MAZ Stellung und beschwichtigte: „Wir reizen nicht das Maximum aus.“ Das Thema ist jedoch noch nicht vom Tisch, heute hat es seinen Platz auf der Tagesordnung des oben genannten Ausschusses. Ebenfalls auf der Agenda steht der Punkt: „Information zu den Ausführungsbestimmungen zur Zweckentfremdungsverbotssatzung“. Übersetzt heißt das. Die Stadt Potsdam erläutert, wie sie unter anderem mit AirBnB-Angeboten oder „möblierte Zimmern“ in der Stadt umzugehen gedenkt.

Damals war’s

Heute vor genau 20 Jahren überraschte TV-Moderator Günther Jauch mit einem Bekenntnis auf offener Bühne in Potsdam: „Ich sage Ja zu langen Unterhosen“, sagte Jauch, zog die Hosenbeine hoch und präsentierte seine Unterwäsche. Damit nicht genug: Jauch spekulierte, dass der ebenfalls anwesende Matthias Platzeck (SPD) wohl zu den üblichen Boxershorts gegriffen habe. Der reagierte prompt und zeigte Blau. Auch Gerhard Schröder war vor Ort. Über die Unterhosen vom damaligen Bundeskanzler können wir hier nichts berichten, dafür wissen wir seitdem, welche Lieblingsblumen Schröder hat: Gänseblümchen. Anlass dieser launigen Moderation war übrigens die offizielle Eröffnungsfeier der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam. Für Besucher wurde sie dann am 21. April 2001 zugängig.

Verkehr in Potsdam

Na, herzlich willkommen Französische Straße. Neben den altbekannten und zu großen Teilen recht harmlosen Baustellen (siehe „Verkehrsprognose) kommt heute mal ein echter Brocken: Die Französische Straße wird komplett dicht gemacht. Bis zum Wochenende geht zwischen Am Kanal und Knoten Posthofstraße in beiden Richtungen gar nichts. Grund ist der Abbaus eines Turmdrehkranes.

Das Wetter heute in Potsdam

Und noch eine schöne Nachricht zum Schluss: Das Wetter heute in Potsdam. Angekündigt sind ähnliche Temperaturen wie gestern und auch die Sonne soll sich ausgiebig präsentieren. Tipp: genießen, denn die nächsten Tagen sollen eher grau und ungemütlich werden.

