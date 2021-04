Potsdam

Guten Morgen! Nach den langen Lesestücken der vergangenen Tage, heute nun ein kleiner, feiner Überblick über die wichtigsten Themen und Termine heute in Potsdam. Wenn ein Termin fehlt, wir ein Thema übersehen haben, gerne nachmelden unter potsdam-stadt@maz-online.de. Und wie gesagt, der folgende Überblick ist wirklich kurz:

Die Corona-Lage in Potsdam

Dass das Virus nicht einfach verschwindet ist klar, dass es uns noch länger begleitet auch. Akut betroffen ist derzeit TV-Moderator Günther Jauch. Der Potsdamer wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die wird auch noch mindestens bis Sonnta g dauern, sodass der 64-Jährige am morgigen Samstag erneut nicht bei der RTL-Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ teilnehmen kann. Der Titel der Sendung passt irgendwie auch ganz gut zu der aktuellen Impf-Situation. Termine für die Erstimpfung gibt es bis auf Weiteres nicht. Übrigens auch nicht für Herrn Jauch, der eines der Werbegesichter der Impf-Kampagne der Bundesregierung ist. „Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist“, stellte er klar.

Derzeit schwer vorherzusagen ist auch, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz vorgestern einen großen Satz nach oben gemacht hat, stieg sie gestern nur moderat an und liegt jetzt, Stand 5.33 Uhr am Freitagmorgen, bei 88,7 – deutlich höher als letzte Woche (63,8) oder vor einem Jahr (54,9 – übrigens für die Älteren unter uns: damals gingen die Zahlen ab Mitte April bereits deutlich runter). Wie es in diesem Jahr bzw. heute weiter geht, erfahren wir im Laufe des Morgens.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Orcas in Spandau

Weiter geht es in jedem Fall für die Wasserballer des OSC Potsdam. Die Orcas haben erneut das Halbfinale der Wasserball-Bundesliga erreicht. Platz 2 ist der Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir nicht mehr zu nehmen. Das heutige Nachholspiel gegen den großen Favoriten Wasserfreunde Spandau darf man daher ruhig als eine verschärfte Trainingseinheit für die Orcas verbuchen.

Tipps und Termine für heute in Potsdam

Arabisch Kurs: Weiterbilden und eine neue Sprache lernen kann man sich heute in der Volkshochschule Potsdam. Auf dem Plan steht ein Kurs für Anfängerinnen und Anfänger, die bereits über erste Kenntnisse der arabischen Schrift verfügen.

Bis zum 25. Juni werden die Kursteilnehmenden an zehn Terminen auf wichtige Alltagssituationen vorbereitet. Gedacht ist der Kurs „für alle, die sich für die arabische Sprache und Kultur interessieren“. Der Kurs startet heute als Online-Kurs, wird aber als Präsenzunterricht weitergeführt, sobald es die Corona-Lage erlaubt. Die Termine sind immer freitags von 16 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Kosten: 130 Euro (ermäßigt 112 Euro).

Bahngleise zwischen Potsdam Hbf und Babelsberg gesperrt

Nicht weiter, zumindest nicht in Richtung Berlin, geht es ab heute Abend vom Potsdamer Hauptbahnhof. Aufgrund der Brückenbauarbeiten wird es bis zum 19. April 2021 keinen durchgehenden Bahnverkehr von Potsdam Hbf nach Berlin geben. Die S-Bahn fährt ab Babelsberg. Und jetzt schon mal die Warnung: Es wird nicht die letzte Sperrung dieser Art in diesem Jahr sein.

Damals war’s

Heute vor genau 18 Jahren wurde der erste Spatenstich für das Hans-Otto-Theater getätigt. Seitdem ist die Kultureinrichtung in der Schiffbauergasse nicht mehr aus dem Potsdamer Alltag wegzudenken. Das Theater hat sich als Spielort über die Stadtgrenze hinaus etabliert. Die Intendanten Uwe Eric Laufenberg (2004 bis 2009) und Tobias Wellemeyer (2009 bis 2018) sowie seit 2018 die HOT-Intendantin Bettina Jahnke haben nicht nur dem Theater ihren jeweils ganz eigenen Stil aufgedrückt, sondern haben sich auch aktiv für das gesellschaftliche Leben in Potsdam eingesetzt. Doch dass das Theater mal an seiner heutigen Stelle stehen würde, hat 1989 sicher kaum jemand ahnen können.

Noch im September 1989 wurde nämlich der Grundstein für einen Theaterneubau auf dem Alten Markt gelegt, aber schon 1991 wurde der fertige Rohbaukern wieder abgerissen, oder anders ausgedrückt: 17 Millionen Mark in den Sand gesetzt.

Abriss: Nach nur zwei Jahren wird der Theaterneubau am Alten Markt wieder abgerissen. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Man war sich danach zwar weiterhin einig, dass es ein Theater in der Stadt geben soll, aber über den Standort ließ sich trefflich streiten. Diskutiert wurde ein Theaterneubau auf dem Neuen Markt, aber auch die Schiffbauergasse war schon im Rennen. Was hat die Stadt entschieden? Es wurde eine provisorische Spielstätte am Alten Markt gebaut, im November 1992 wurde die „Blechbüchse“ schließlich eröffnet.

Die Blechbüchse (links im Bild). Die Verkehrsführung war Potsdam sichtlich eine andere als heute. Oben rechts auf dem Foto ist auch das Ernst-Thälmann-Stadion angeschnitten. Das wurde 1999 abgerissen. Quelle: MAZ/Volkmar Klein

Doch einer echter Theaterbau sollte her. Man erinnerte sich an den Standort Schiffbauergasse. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben. 1995 gewann der Kölner Architekt Gottfried mit seinem Entwurf für einen Neubau in der Schiffbauergasse dabei den ersten Preis. Doch die Kosten für das Modell mit drei an 40-Meter-Pylonen hängenden Austernschalen schnellten rasch in die Höhe. Es wurde ein wenig Abstand von dem Vorhaben genommen. Wieder wurde geredet und geplant. Die Theaterintendanz regte eine Sanierung der früheren Spielstätte in der Zimmerstraße an. Die PDS und der damalige Baustadtrat Detlef Kaminski (SPD) brachten für die Zimmerstraße sogar eine Sparvariante des Böhmschen Muschelbaus ins Spiel. Dann wurde 1998 Matthias Platzeck (SPD) Oberbürgermeister in Potsdam, ein Jahr später wurde beschlossen: Das Theater soll in die Schiffbauergasse.

Im Februar 2001 kam zudem eine gute Nachricht: Ein Förderbescheid des Landes flatterte ins Haus. Man mag es kaum glauben, aber nur wenig später stand der Bau kurz vor dem Aus: Die mit dem Bau beauftragte Landesentwicklungsgesellschaft ging Pleite. Der Stadtverwaltung reichte es nun, sie baute selbst. Am 16. April 2003 folgte der erste Spatenstich für den Theaterneubau, der Grundstein wurde am 14. Oktober 2003 gelegt. Eröffnet wurde das Theater am 22. September 2006, sogar der damalige Bundespräsident Horst Köhler kam zur feierlichen Zeremonie. Matthias Platzeck, schon in seiner Funktions als brandenburgischer Ministerpräsident, war sich in seiner damaligen Rede sicher, dass das Theater „ein Anziehungspunkt für alle Potsdamerinnen und Potsdamer“ werden wird. Nun gut, später gab es noch ein paar Startschwierigkeiten – Stichwort „Akustik“ –, aber die waren schnell vergessen.

Eröffnung des neuen Hans-Otto-Theaters in der Schiffbauergasse in Potsdam am 22. September 2006. Von links: Jeanette Jesorka, die Frau von Brandenburgs ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (2. von links), Eva Luise Köhler und ihr Mann Ex-Bundespräsident Horst Köhler, Potsdams ehemaliger Oberbürgermeister Jann Jakobs mit Frau Christine sowie der damalige HOT-Intendant Uwe Eric Laufenberg. Quelle: Christel Köster

Übrigens: Die Blechbüchse wurde 2007 nach Zagreb (Kroatien) verkauft, wo sich ihre Spur verliert.

Das Wetter heute in Potsdam

Die Corona-Lage gibt es noch nicht her, dass die Veranstaltung „Offene Gärten“ stattfindet. Eigentlich sollten am kommenden Wochenende wieder diverse Gärten in Potsdam und dem Umland für Gäste öffnen, aber daraus wird nichts. Nach derzeitigem Stand soll es eh am Wochenende regnen. Hoffen wir stattdessen das Beste und drücken die Daumen, dass der nächste Termin eingehalten werden kann – das wäre (schon) in einem Monat am 15. und 16. Mai. Wie das Wetter dann sein soll, lässt sich heute kaum verlässlich vorhersagen. Die Prognosen für den heutigen Freitag sind da schon etwas konkreter, leider nicht allzu gut. Wir haben wirklich alle uns bekannten Wetterportale durchforstet, aber von zweistelligen Temperaturen oder einem durchgehend trockenen Tag war leider nirgends die Rede. April eben...

Bleiben Sie gesund!

Von MAZonline