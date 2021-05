Potsdam

Guten Morgen! Wir zählen die Tage, sorry: den Tag bis zu den Corona-Lockerungen in Potsdam und berichten hier an dieser Stelle , was uns in Potsdam am heutigen Donnerstag erwartet. Neben dem obligatorischen Corona-Update gibt es nämlich einiges zu berichten. Heute Vormittag beispielsweise erwarten wir den Urteilsspruch im „Gartenteich-Prozess“. Der angeklagte Wolfgang L. hat seine Frau getötet, das steht fest. Die Höhe des Urteils und ob das Gericht von einer besonderen Schwere der Schuld ausgeht, erfahren wir gegen 11.30 Uhr.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Was wir dagegen sicher wissen und seit gestern offiziell bestätigt wurde, am morgigen Freitag werden in Potsdam die Corona-Regeln gelockert. Die Inzidenz in Potsdam ist in den vergangenen elf Tagen kontinuierlich gesunken, seit vergangenem Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam unter 100. Das Pfingstwochenende wird daher einige Annehmlichkeiten mitbringen: Die Außengastronomie darf öffnen und es dürfen sich zwei Haushalte treffen mit beliebig vielen Personen treffen plus vollständig Geimpfte sowie Genesene aus anderen Haushalten. Zudem gibt es ab morgen Lockerungen für den Einzelhandel und der kontaktfreie Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist ohne Personen-Begrenzung erlaubt. Auch einem Open-Air Theater-, Konzert- oder Kinobesuch steht nichts im Wege.

Doch es gilt: Vorsicht ist noch immer geboten. Ohne der große Spaßverderber sein zu wollen, verweisen wir auf die offizielle Statistik: Fast jeder 30. Corona-Patient in Potsdam hat seine Covid-19-Erkrankung nicht überlebt. Bei bisher offiziell 6944 bestätigten Coronavirus-Erkrankungen in Potsdam gibt es leider eben auch 239 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus – und jetzt ist auch noch eine Untervariante der indischen Variante in Potsdam angekommen. Daher bei aller positiven Grundstimmung gilt: Bleiben Sie bitte negativ!

Abschied vom Arbeitsgericht

Der Brandenburger Landtag entscheidet heute über die umstrittene Standort-Reform der Arbeitsgerichte. Nach dem Gesetzentwurf der rot-schwarz-grünen Koalition sollen nur noch vier Gerichte an den Standorten Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen bleiben. Die Gerichte in Potsdam und Eberswalde sowie die Cottbuser Außenstelle Senftenberg sollen schließen. Dafür sollen Gerichtstage für arbeitsgerichtliche Streitigkeiten an Amtsgerichten eingeführt werden, zu denen die Arbeitsrichter und die Beteiligten eigens zum Amtsgericht kommen. In der zweiten Lesung am Mittwoch erhielt der Entwurf der Koalition eine Mehrheit. Auf Antrag der Linken wurde jedoch eine Sondersitzung des Rechtsausschusses und eine dritte Lesung am Donnerstag anberaumt.

Tipps und Termine für den heutigen Donnerstag

Frauen und der Potsdamer Wohnungsmarkt: Heute um 14.30 Uhr wird die Studie „Eine Stadt für alle? – Eine Genderanalyse des Potsdamer Wohnungswesens“ vorgestellt. Dabei wurde untersucht, wie (Gender-) gerecht das Potsdamer Wohnungswesen ist. Im Zentrum der Fragestellung stand, welchen Zugang Frauen zum Potsdamer Wohnungsmarkt haben und wie gut Infrastrukturen und Mobilität auf ihre Lebensrealitäten eingestellt sind. Und „wie sind Frauen in wohnpolitischen Entscheidungspositionen repräsentiert?“

Christiane Droste, Sozialwissenschaftlerin, wird die Studie zunächst vorstellen, danach wird es eine Diskussionsrunde geben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist via Zoom möglich, eine Anmeldung per E-Mail (anmeldung@frauenzentrum-potsdam.de) nötig.

Kinder und Jugendliche im Fokus: Heute am späten Nachmittag kommt der Potsdamer Jugendhilfeausschuss (virtuell) zusammen. In der Videokonferenz geht es unter anderem um die Schaffung einer Stelle zum Thema Seelische Gesundheit, unterstützende Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemie-Spätfolgen bei Jugendlichen sowie um die integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021 bis 2026.

Tanz um dunkle Materie: Das Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) bietet heute ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal „Urknall, Weltall und das Leben“ wieder eine virtuelle Babelsberger Sternennacht an. Heute dreht sich im Vortrag von Marcel Pawlowski alles um das Thema: „Dunkle Materie und der Tanz der Zwerggalaxien“. Dabei wird deutlich, dass wir noch nicht so richtig verstehen und selbst Computer bisher nicht zutreffend berechnen können, was da draußen um uns herum passiert: „Große Galaxien wie unsere Milchstraße werden von einer Vielzahl kleinerer Zwerggalaxien umschwirrt. Kosmologische Computersimulationen sagen vorher, dass diese Zwerggalaxien einen chaotischen Tanz aufführen. Beobachtungen hingegen deuten auf eine überraschend geordnete Choreographie“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Es steht nicht weniger als „unser Modell von Kosmologie und der Entstehung von Galaxien in Frage“. Neue Erkenntnisse könnten „unser Verständnis von Dunkler Materie und Gravitation fundamental herausfordern“.

Ein utopischer Ort mit bunten Gestalten: Das Hans-Otto-Theater streamt heute wieder das digitale Format „Nachtschwärmer: Bar Paradiso“. Teilnahme ist per Zoom möglich. In der Bar werden verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler des HOT auftreten, ein Überraschungsgast dazustoßen und die auch die Zuschauer können sich beteiligen - wenn sie möchten. Los geht es heute um 19.30 Uhr, der Eintritt in die Bar Paradiso ist frei.

Ausgezeichnete Pflege: Am morgigen Freitag enden die „Wochen der Pflege“ in Potsdam. Das Netzwerk „Älter werden in Potsdam“ hatte gemeinsam mit der Landeshauptstadt zehn Jahre lang das „Fest der Pflege“ organisiert – eine Würdigung und ein Dankeschön für die Pflegenden in Potsdam. In diesem Jahr entstand ein neues Format: Die „Woche der Pflege“, die vom 3. bis 21. Mai stattfindet. In diesem Zeitraum wollte das Netzwerk „Älter werden“ allen Pflegenden in Potsdam Unterhaltung, Entspannung, Information und Ablenkung vom Alltag ermöglichen. Die Spannweite der Aktionen reichte von kulturellen Angeboten über Informationsveranstaltungen bis zu entspannenden Freizeitaktivitäten. Zudem wurde ein Preis ausgelobt.

So wird am heutigen Donnerstag erstmalig der Potsdamer Pflegepreis in den Kategorien „Professionelle Pflege“, Angehörigenpflege“ und „Ehrenamt“ verliehen. Ausgezeichnet werden Pflegende aus allen Bereichen – also professionell Pflegende, pflegende Angehörige und ehrenamtlich Pflegende. Sie alle, so betonen die Organisatoren der Aktionswoche, leisten Tag für Tag Großartiges in der Versorgung pflegebedürftiger Personen und leiden vor allem in der Zeit der Pandemie unter extremen Belastungen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert nimmt heute um 17 Uhr an der Verleihung des 1. Potsdamer Pflegepreises teil und spricht ein Grußwort.

Damals war’s

Elf Jahre ist es schon her: Am 20. Mai 2010 gewinnen die Fußballerinnen von Turbine Potsdam in Getafe gegen den französischen Titelträger Olympique Lyon das erste Finale der (in jener Saison neu gestalteten) Champions League der Frauen. Es war ein Fußball-Krimi – und der Stern einer jungen Torhüterin ging auf.

Während 300 Turbine-Fans die Mannschaft nach Getafe begleiteten, versammelten sich rund 700 Anhänger und Interessierte in Potsdams Zentrum. Am Kutschstall wurde das Spiel live übertragen und pünktlich zum Veranstaltungsbeginn ließ sich sogar die lange vermisste Sonne blicken. RBB und ZDF berichteten vom Public Viewing. Nach 120 torlosen Spielminuten geht es an jenem Donnerstagabend ins Elfmeterschießen. Turbine Potsdam fängt an.

Noch ahnt hier am 20. Mai 2010 niemand, was sich gleich für ein Fußball-Krimi in Getafe abspielen wird. Quelle: Detlev Scheerbarth

Mannschaftskapitän Jennifer Zietz legt sich den Ball zurecht, ein kurzer Anlauf, der Ball fliegt halbhoch in die linke Ecke – doch die französische Keeperin Sarah Bouhaddi hält den Ball. Lyon ist dran – Tor. Dann Babett Peters für Potsdam. Auch sie trifft. Lyon trifft anschließend erneut, auch Viola Odebrecht für Turbine ist erfolgreich. Doch Lyon legt wieder vor. 3:2 führen die Französinnen nun. Anja Mittag, die drittbeste Torschützin im laufenden Wettbewerb, schreitet zum Elfmeterpunkt. Der Ball wird auf dem Elfmeterpunkt platziert, einige Schritte Anlauf – und Anja Mittag schiebt den Ball der französischen Torhüterin unten rechts in die Arme. Die anderen Potsdamer Spielerinnen in den roten Trikots stehen konsterniert im Mittelkreis vom Coliseum Alfonso Pérez in Getafe. Erste Tränen fließen, denn Lyon führt und der damalige französische Meister, dessen Reservespielerinnen an der Bank bereits jubilieren, benötigt nur noch ein Tor zum Sieg und hat noch zwei Schützinnen in Reserve. Potsdam hingegen nur noch eine. „Damit war’s für mich verloren”, gab der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger später zu.

Doch dann nimmt der Elfmeter-Krimi eine Wendung, die selbst gestandene Fußball-Kenner überrascht. Im Kutschstall verzweifeln die Fans, aber trotzig erklingen laute „Felix, Felix”-Sprechchöre als Anfeuerung für Anna Felicitas Sarholz. Und die scheinen zu helfen, denn die 17-jährige Torfrau wächst über sich hinaus. Potsdams gerade 17 Jahre alte Torhüterin hält den Schuss der französischen Nationalspielerin Amadine Henry und Potsdam damit weiter am Leben. Isabel Kerschowski gleicht zum 3:3 für Turbine aus. Doch noch immer hat die Norwegerin Isabell Lehn Herlovsen die Entscheidung zugunsten Lyons auf dem Fuß. Sarholz stellt sich ein wenig vor den Ball, verschränkt die Arme vor der Brust und pariert schließlich auch diesen Schuss. „Herlovsen hat einen Fehler gemacht. Sie hat die ganze Zeit nach unten links geguckt und einmal kurz nach rechts. Das hab ich gesehen”, berichtete Potsdams Torhüterin, die bereits im Halbfinale gegen Duisburg drei „Elfer” entschärft hatte, nachher.

Das Elfmeterschießen geht also in die Verlängerung. Selbst Sarholz tritt jetzt als Schützin an – und trifft. Beim Stand von 6:6 trifft Bianca Schmidt für Potsdam. Turbine führt, Lyon jetzt im Zugzwang. Élodie Thomis muss treffen – und tut es nicht. Der Ball fliegt gegen die Latte und zurück ins Spielfeld. Der Jubel bei den Potsdamerinnen kennt keine Grenzen und in Potsdam liegen sich jubelnde Fans in den Armen, es wird gesungen, gelacht und Freibier getrunken. Potsdams damaliger Oberbürgermeister Jann Jakobs, der das Spiel ebenfalls am Kutschstall verfolgt, telefoniert nach dem Spiel mit dem Team.

Jubel im Kutschstall am 20. Mai 2010. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ein paar Minuten nach dem Elfmeterschießen überreicht Uefa-Präsident Michel Platini den Siegerpokal an die Kapitänin Jennifer Zietz. „Der war echt schwer. Und Platini wollte ihn gar nicht loslassen“, erinnert sich die Mittelfeldspielerin, die 2015 ihre Karriere beendet hat, später. Der Pokal war nagelneu, schließlich hatte die Uefa erstmals die Frauen-Champions-League ausgespielt, die zuvor Uefa Womens-Cup hieß. Den hatte Turbine übrigens am 21. Mai 2005 erstmals gewonnen. Doch der Champions-League-Triumph habe noch einmal einen höheren Stellenwert, sagte der damalige Trainer Bernd Schröder hinterher. „Für mich war das der größte Sieg, mit dem Schwung haben wir noch einmal zwei Meistertitel geholt“, erinnert sich der Erfolgstrainer im Rückblick.

Am Montag nach dem Finale wurde den Siegerinnen ein toller Empfang in Potsdam bereitet. Über 1000 Fans waren auf den Potsdamer Luisenplatz gekommen, um ihre Champions zu feiern.

Empfang für Turbine Potsdam am 25. Mai 2010 am Brandenburger Tor. Quelle: Detlev Scheerbarth

Verkehr in Potsdam

Neue (geplante) Verkehrsbeeinträchtigungen sind heute in Potsdam nicht zu erwarten. Die Vollsperrung der Maulbeerallee hat noch immer Bestand, am Leipziger Dreieck wird wie gehabt gewerkelt und die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg ist von dem Leipziger Dreieck noch immer nicht befahrbar. Auch die Umleitung von der Leipziger Straße über den Brauhausberg in Richtung Innenstadt gilt noch immer. Also alles alte Bekannte. Gute Fahrt.

Das Wetter heute in Potsdam

Bekannt ist auch das Wetter. Es wird auch heute Aprilwetter erwartet – aber ein relativ schönes.

