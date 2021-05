Potsdam

Vor einer Woche hat eine schockierende Gewalttat für große Bestürzung in Potsdam gesorgt: Vier Menschen mit Behinderung wurden im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg getötet, eine Person wurde schwer verletzt. Unter dringendem Tatverdacht steht eine 51-jährige Mitarbeiterin des Oberlinhauses. Der genaue Tathergang ist noch ungeklärt, doch immer mehr Details wurden bekannt. Heute trauert Potsdam gemeinsam. Dazu weiter unten mehr.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Pandemie-Situation in unserer Stadt hat sich gestern leider nicht wie erhofft verbessert – im Gegenteil. Die Inzidenz in Potsdam lag gestern bei 117, ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag und ein etwas stärkerer Zuwachs im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche. Gute Nachricht dagegen aus den Krankenhäusern: Die Zahl der Corona-Patienten, die aufgrund ihrer Covid-19-Infektionen stationär behandelt werden müssen, ist leicht zurückgegangen. Derzeit liegen 29 Menschen in einem Krankenhaus, 13 davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Sobald die aktuellen Zahlen vorliegen, stehen sie bei uns im MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Potsdam trauert

Wie oben angesprochen: Am heutigen Donnerstagabend findet in der Nikolaikirche am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt ein Gedenkgottesdienst für die vier am Mittwoch im Oberlinhaus getöteten Menschen statt. Die Landeshauptstadt Potsdam und das Oberlinhaus laden an diesem Abend um 18 Uhr gemeinsam zu einem einstündigen Gedenken an die vier getöteten Menschen ein. Um 19 Uhr werden die Glocken aller Potsdamer Kirchen läuten – Potsdam legt eine Schweigeminute ein. Vor der Nikolaikirche wird Kondolenzbuch ausgelegt.

„Wir können nur unsere Ohnmacht ausdrücken. Gemeinsames Schweigen kann trösten“, sagte Matthias Fichtmüller, Theologischer Vorstand Oberlinhaus, gestern. „Angesichts der traurigen und unfassbaren Ereignisse vom 28. April und der tiefen Verwurzelung des Oberlinhaus in unserer Stadt wollen wir den Potsdamerinnen und Potsdamern die Gelegenheit geben, gemeinsam zu trauern“, hatte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert mitgeteilt. Am Gedenkgottesdienst wird unter anderem auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilnehmen.

Oberlin-Vorstand Matthias Fichtmüller nach der Gewalttat bei einer Pressekonferenz. Quelle: Anna Sprockhoff

Da die Plätze in der Kirche aufgrund der Corona-Pandemie rar sind, müssen sich Potsdamerinnen und Potsdamer für den Gedenkgottesdienst anmelden. Das Online-Formular gibt es hier. Die Anmeldung wird per Mail bestätigt und muss ausgedruckt mitgebracht werden. Es wird um rechtzeitiges Eintreffen bis spätestens 15 Minuten vor der Veranstaltung gebeten. Der Gottesdienst wird zudem live bei rbb24 übertragen.

Die RasenMÄHer kommen

Ab heute grasen wieder Schafe im Park Sanssouci. Wie schon 2018 und im vergangenen Jahr lässt die Schlösserstiftung auch in diesem Jahr wieder Schafe auf zehn Wiesenflächen im Potsdamer Park weiden. „Dies ist sowohl als lebendige und umweltfreundliche Wiesenpflege als auch als Beitrag zum praktischen Naturschutz zu verstehen“, teilte die Stiftung mit. Erste Station der etwa 50 Schafe wird eine Wiese am Parkeingang Drachenhaustor. Die Tiere der Rasse Behorntes Gotlandschaf werden vom Björn Hagge betreut. Der Schäfer kontrolliert einmal täglich den Gesundheitszustand der Tiere vor Ort, versorgt sie mit frischem Wasser und schert sie regelmäßig. Die Stiftung lässt die Flächen in einem Monitoring begleiten, um ermitteln zu können, ob und wie sich die Vegetation – etwa durch Nährstoffeintrag und Verbiss – aufgrund der Art der Beweidung verändert.

Tipps und Termine für den heutigen Donnerstag

Ein utopischer Ort mit bunten Gestalten: Das Hans-Otto-Theater startet am heutigen Donnerstag mit „Nachtschwärmer: Bar Paradiso“ ein neues digitales Format, an dem Zuschauerinnen und Zuschauer per Zoom teilnehmen können. In der Bar werden verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler des HOT auftreten, ein Überraschungsgast dazustoßen und die auch die Zuschauer können sich beteiligen - wenn sie möchten. Los geht es heute um 19.30 Uhr unter https://bit.ly/3xxyleG. Der Eintritt ist frei. Weitere Folgen sind für den 13. und 20. Mai geplant.

Streit unter Bibel-Experten: Sind die sogenannten „Shapira-Fragmente“ echt oder eine Fälschung? Kurz nach dem Fund Ende des 19. Jahrhunderts war sich die Fachwelt einig: Die angeblich uralten Textstücke vom Toten Meer sind eine Fälschung. Dann trat Idan Dershowitz auf die Bildfläche. Der Professor für Exegese an der Universität Potsdam hat sich eine Abschrift (mal genauer angesehen. Sein Befund: Die Fragmente waren echt. Wohlgemerkt: Waren. Nachdem sich die Fachwelt darauf geeinigt hatte, dass die Fragmente eine Fälschung waren, gerieten sie in Vergessenheit und sind verschollen. Heute am frühen Abend wird Dershowitz im Wissenschaftlichen Salon der Universitätsgesellschaft über seine Forschungen berichten. Die Veranstaltung in englischer Sprache findet ab 18 Uhr digital statt und steht allen offen. Mit dabei auf dem Digital-Podium: Walter Homolka, der Dershowitz von der Uni in harvard abgeworben hatte. Anmeldung:auf der Uni-Homepage, Unterseite der Universitätsgesellschaft.

Spaziergang unter Palmen: Heute leider nur virtuell und auf Instagram, aber bei dem Wetter eine willkommene Abwechslung. Ab 17 Uhr führt Gartenmeister Tilo Seeger durch die Pflanzenhallen des Orangerieschlosses im Park Sanssouci. Die Führung wird live auf dem Account @SPSGmuseum bei Instagram übertragen. Das Orangerieschloss ist das letzte und größte im Park Sanssouci errichtete Schloss. Die beeindruckenden Pflanzenhallen bieten Platz für rund 900 subtropische Pflanzen. Im Winter stehen in den zwei jeweils rund 100 Meter langen und zehn Meter hohen Pflanzenhallen riesige Palmen und zierliche Orangenbäumchen, in Form geschnittene Lorbeerbäume, Agaven, Myrten und Zypressen.

Die Teilnehmer der virtuellen Orangerie-Führung erfahren die Geschichte der Orangerien, lernen die Herkunft der Pflanzen und die wechselnden Vorlieben preußischer Könige für bestimmte Arten kennen. Zudem stellt Seeger das ausgeklügelte System von Lüftung und Heizung vor, das seit über 150 Jahren die empfindlichen Pflanzen vor Frostschäden bewahrt. Und der eine oder andere Pflegetipp für die heimischen Topfpflanze wird es sicher auch geben. Fragen der Teilnehmenden sind ausdrücklich erwünscht, schreibt die Schlösserstiftung.

Damals war’s

Heute vor genau 139 erblickte am 6. Mai 1882 das erste Kind von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste das Licht der Welt: Wilhelm von Preußen. Er soll später der Thronerbe sein und der Hohenzollern-Familie als Oberhaupt vorstehen. Doch es kommt anders. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Monarchie in Deutschland abgeschafft, sein Vater, der Kaiser, geht ins Exil. Der Kronprinz bleibt in Deutschland. Er zieht mit seiner Frau Cecilie in das Schloss Cecilienhof im Neuen Garten in Potsdam, für das er selbst am 6. Mai 1913 den Grundstein gelegt hatte. Es ist das letzte Schloss, dass sich die Hohenzollern bauen ließen. Neue, andere Zeiten brechen an. Als die Bewegung der Nationalsozialisten immer stärker wird, zeigt sich der Kronprinz zunächst begeistert. Er hofiert die Nazis (siehe auch „Damals war’s: Wilhelm Groener“), sucht die Nähe Adolf Hitlers. Und genau dies, fällt der Familie Hohenzollern heutzutage auf die Füße. Die Familie fordert Entschädigungen vom Land Brandenburg, von Berlin und vom Bund für die nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Schlösser und Wertgegenstände. Es geht um Millionenbeträge – von einem Wohnrecht in den Schlössern sieht die Familie mittlerweile übrigens ab.

Auf viel Verständnis stoßen die Kaiser-Nachkommen mit ihren aktuellen Forderungen jedenfalls nicht. Es stellt sich die Frage: Hat der Kronprinz Wilhelm, der unter anderem am „Tag von Potsdam“ im März 1933 an der Seite Hitlers in der Garnisonkirche teilnahm und vorher für ihn Wahlwerbung gemacht hatte, dem Aufstieg der Nationalsozialisten erheblichen und stetigen Vorschub geleistet? Hat er gar von der Arisierung eines Wirtschaftsbetriebs profitiert? Es entbrannte ein regelrechter Historiker-Streit, Gutachten wurden erstellt. Einer der renommiertesten Experten wechselte sogar zwischendurch die Seiten. Christopher Clark hatte 2014 den Kronprinzen Wilhelm noch für vergleichsweise unbedeutend beim Aufstieg Hitlers gehalten. Nun revidiert er sich – das könnte Folgen für den Entschädigungsstreit mit den Hohenzollern haben. Noch ist der Streit nicht entschieden.

Verkehr in Potsdam

Bitte absteigen: Ab heute ist die Durchfahrt in der Leipziger Straße auch für Radfahrer nicht mehr ohne Weiteres möglich. Für voraussichtlich zwei Wochen wird die Straße voll gesperrt. Die Stadt begründete die Sperrung damit, dass „die vorhandenen Restbreiten“ keinen sicheren Verkehrsfluss mehr zulassen würden, da die Engestelle von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen genutzt werden muss. In den kommenden zwei Wochen wird die Fahrbahn der Leipziger Straße erneuert. Wer partout nicht von seinem Drahtesel absteigen will, der muss es den Autofahrern gleich tun und die Umleitung über den Brauhausberg fahren.

Das Wetter heute in Potsdam

Wenn wir nicht wüssten, dass wir bereits im Mai sind, würden wir hier sagen; Heute gibt es Aprilwetter – kühles Aprilwetter: Es könnte alles dabei sein, aber nichts muss.

