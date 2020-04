Hexenbesen 2020 geht an Potsdamer Frauenhaus-Ehrenamtliche

Potsdam

Eigentlich dachten die Ehrenamtlerinnen des Frauenhauses, dass sie im Autonomen Frauenzentrum über neue Corona-Schutzmaßnahmen informiert werden sollten. Stattdessen wurde Bela Schröder, Almut Dahlmann und Sandra Dranovics am Mittwoch eine besondere Ehre zu Teil: Die Frauen vom Bereitschaftsdienst des Potsdamer Frauenhauses sind die diesjährigen Preisträgerinnen des Hexenbesens. Damit zeichnet das Autonome Frauenzentrum Potsdam jedes Jahr Frauen aus, die sich besonders für die Interessen von Frauen einsetzen. Stefanie Grimm, die Vierte im Bunde, konnte bei der Überraschung leider nicht dabei sein.

Die vier Potsdamerinnen unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und sorgen dafür, dass schutzsuchende Frauen auch am Wochenende und an Feiertagen Hilfe bekommen. „Ihr seid eine so große Entlastung für all unsere Kolleginnen“, sagte Heiderose Gerber, die Geschäftsführerin des Autonomen Frauenzentrums. „Erst recht in dieser schweren Zeit.“

Sandra Dranovics, Almut Dahlmann und Bela Schröder (v.l.n.r.) bei der Hexenbesenverleihung. Foto: Varvara Smirnova Quelle: varvara Smirnova

Ehrenamt seit mehr als 16 Jahren

Die Dienstälteste der Gewinnerinnen ist die Sozialarbeiterin Bela Schröder, die seit mehr als 16 Jahren ehrenamtlich im Bereitschaftsdienst des Frauenhauses arbeitet – zusätzlich zu zwei Teilzeitstellen. „Ich finde diese Arbeit sehr wichtig“, sagt sie. Leider gebe es dafür immer noch zu wenig Wertschätzung.

Mit der Auszeichnung will Heiderose Gerber auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen, mit denen das Frauenhaus zu kämpfen hat. Eins davon ist die Personalsituation. „Wir bräuchten dringend zwei Stellen mehr“, sagt Gerber. Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen im Bereitschaftsdienst sei ein rund um die Uhr besetztes Notfalltelefon nicht denkbar.

Immer wieder Ungewissheit

Darüber hinaus gebe es keine Planungssicherheit. Jedes Jahr müssen neue Förderanträge gestellt werden, jedes Mal sei die Zukunft der Einrichtung ungewiss. „Wir alle fragen uns, wie die Perspektive nach der Corona-Krise ist, wenn die Kassen erstmal leer sind“, sagt Nadia Hübner vom Frauenhaus.

Dass die Arbeit von Frauenhäusern „systemrelevant“ ist, sei mittlerweile angekommen, erklärt Heiderose Gerber. Aber ein klares Bekenntnis zu den Einrichtungen blieben die Kommunen ihnen immer noch schuldig. Bis heute sei die Finanzierung der Frauenhäuser eine freiwillige Leistung. Heiderose Gerber kämpft seit Jahren dafür, dass sich das ändert. „Häusliche Gewalt ist doch kein privates Problem“, sagt sie. „Was soll denn noch passieren?“

Von Hannah Rüdiger