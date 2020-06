Hier bekommen die Stadtschloss-Engel den letzten Schliff

Potsdam/Weißensee

Die Engeltreppe am Landtag ist seit kurzem mit einem Bauzaun abgesperrt. Der Grund liegt in der Umgestaltung des bislang schmucklosen Bauteils in eine goldbarocke Fantasie. Am Donnerstag wird man erstmals erahnen können, wie die einfache Sandsteintreppe am Steubenplatz künftig wieder aussehen wird.

Für eine „Stellprobe“ bringt der Stadtschlossverein, der das Projekt umsetzt, dazu die neun Engels- oder Knabenfiguren nach Potsdam, die das Geländer einst schmückten und ab 2021 auch wieder schmücken sollen.

Aus bis zu sieben Einzelteilen besteht jede Figur – das erkennt man aber nicht

Derzeit befinden sie sich noch in Berlin-Weißensee. Sie erhalten in diesen Tagen den buchstäblich letzten Schliff in der Kunstgießerei Flierl. Bei einem Werkstattbesuch durfte die MAZ denjenigen über die Schulter schauen, die die Einzelteile von Kopf, Körper, Armen, Beinen und Händen zu einem Ganzen zusammenfügen – den Ziseleuren.

Der Guss der Bronzeputten für die Engeltreppe des Stadtschlosses Potsdam – einer der vielen Güsse für das Porjekt war zugleich der letzte für die Gießerei Flierl an ihrem Standort in Weißensee. Quelle: Vivian Rheinheimer/Stadtschlossverein

Vier Ziseleure arbeiten in der Gießerei von Anke Schirlitz. „Zu ihrer Kunst gehört es, dass man Schweißnähte und Übergänge nicht sieht“, sagt Schirlitz. Denn auch wenn der Bildhauer ein perfektes Modell geschaffen hat – so muss dieses für den Guss nicht nur in verschiedene Teile zerlegt werden. Die Nachbearbeitung des sogenannten Rohgusses erfordert viel Handarbeit und ist ein ganz eigenes Handwerk.

Der Rohguss, nachdem er aus der Form gelöst wurde. Die Kanäle, die die Bronze in die Form geführt haben, sind selbst zu Bronze geworden. Die „Gusshaut“ sorgt für eine matte Oberfläche. Jetzt beginnen die Ziseleure ihre Arbeit Quelle: Vivian Rheinheimer/Stadtschlossverei

Die Löcher, durch die die Bronze in die Form geflossen ist, müssen geschlossen, die Einzelteile verschweißt werden. Scharfe Grate, Kanten, Bläschen und die Schweißnähte wiederum müssen unsichtbar werden, genauso wie die Verfärbungen, die die Hitze des Schweißgeräts auf der Bronze hinterlassen hat. Dazu schleifen die Ziseleure die Figuren immer wieder mit verschiedenen Körnungen. Und wenn der Guss an einer Stelle dünner war als die üblichen vier Millimeter, schweißen sie die entstanden Löcher und Poren wieder zu, polieren die Oberfläche erneut.

Ein Kratzer vom Drehen der Figur wird kurzerhand wegpoliert

An den Füßen der Figuren findet man große Gewinde aus Edelstahl für fingerdicke Schrauben. An dieser „Montage“ werden die Figuren später in Potsdam auf der Sandsteintreppe des Stadtschlosses befestigt. Heino Winterberg hat die Gewinde angebracht, gerade schleift er den Brustkorb von Figur Nr. 6.

Ob das kitzelt? Heino Winterberg erledigt letzte Schleifarbeiten an Figur Nr.6 mit einer Nylonbürste. Quelle: Peter Degener

Quer über die glänzende Haut des Bronzejungen verläuft ein Kratzer. „Ich hab die Figur auf meinem Tisch gedreht, es lag aber keine Gummimatte darunter“, sagt Heino Winterberg nüchtern. Mit Schleifgerät und Nylonbürste glättet er die Oberfläche kurzerhand. Er macht den Job seit 25 Jahren.

Seine Kollegin Charlotte Nowacki ist gerade erst 25 Jahre alt. Sie hat Figur Nr. 4 auf der Arbeitsplatte. Der gut 60 Kilogramm schwere Knabe ist mit einer Schlinge, die bedrohlich an seinem Hals zu zerren scheint, vor ihr aufgerichtet. Er steht mit seinen Füßen auf einer kleinen Bronzeplatte, tritt auf eine Schildkröte, die aufzuschreien scheint. Daneben hat der Schöpfer der Figuren, der Bildhauer Andreas Hoferick, seinen Namen und die Jahreszahl 2020 hinterlassen.

Charlotte Nowacki und Heino Winterberg sind Ziseleure in der Gießerei Flierl in Weißensee. Sie bearbeiten die Bronzeputten für die Engeltreppe des Stadtschloss Potsdam Quelle: Peter Degener

Mit ihrem Ziselierhammer und einer kleinen Punze aus Stahl hämmert Charlotte Nowacki wie mit einem kleinen Meißel in den Bogen der Zahl Zwei hinein – das Detail war im Guss nicht gut hervorgetreten. Jetzt ist es deutlich lesbar.

Der Ziselierhammer und die Punzen von Charlotte Nowacki. Die Punzen stellt ein Ziseleur selbst her. Quelle: Peter Degener

Eigentlich können die Ziseleure mit den Punzen feinste Muster in eine Bronze-Oberfläche schlagen. Haare erhalten damit ihre Struktur, Gewänder ein Muster. Weil die Knabenfiguren nackt sind, müssen die Handwerker in diesem Fall vor allem schleifen.

Und weil später eine Goldschicht auf die Bronze aufgebracht wird, entfällt auch der sonst übliche letzte Arbeitsschritt – die Kreation einer Patina. Stattdessen verlassen die Putten am Donnerstag blitzeblank glänzend den Hof zur Stellprobe nach Potsdam.

Anke Schirlitz, Geschäftsführerin der Kunstgießerei Flierl in Weißensee. Quelle: Peter Degener

Für Anke Schirlitz als Geschäftsführerin der Gießerei bedeutet der Auftrag auch das Ende einer Ära. „Der letzte Guss für die Putten war auch der letzte Guss an diesem Standort“, sagt Schirlitz. Auf dem Hof stehen ausgebaute Öfen und die Former und Gießer räumen die Werkstatt aus, während die Ziseleure die Kinderfiguren bearbeiten. „Unser Vermieter hat uns gekündigt, wir ziehen zum Ende des Monats aus“, sagt sie.

Die Potsdamer Putten sind der letzte Auftrag der Gießerei in Weißensee, aber nicht das Ende des Betriebs. Anfang 2021 werden neue Räume bezogen werden. Gemeinsam mit einem Metallrestaurator gründet die Gießerei Flierl ein Kompetenzzentrum für Metallgestaltung in Adlershof.

Vorerst kehren die Figuren nach Weißensee zurück – zur Vergoldung

Von Potsdam aus werden die Engelsfiguren trotzdem zurück nach Weißensee gebracht – allerdings in eine andere Werkstatt. Drei Querstraßen von der Kunstgießerei entfernt hat der Bildhauer der Engelchen, Andreas Hoferick, sein Atelier.

Bildhauer Andreas Hoferick mit zwei Modellen der Engelputten in seinem Atelier Quelle: Peter Degener

Dort entstanden schon die vergoldete Caritas-Figur, die das Potsdamer Waisenhaus bekrönt, die Tritonenfiguren für den Neptunbrunnen im Lustgarten und die Pegasusgruppe des Pfingstberg-Belvederes. Zuletzt entstand in seinen Händen die Engelslaterne samt christlichen Kreuz für die Kuppel des Berliner Stadtschlosses.

Seit April 2019 schuf Andreas Hoferick auch die Gipsmodelle der neun Engelsfiguren, die er nun in einigen Tagen in Bronze zurückerhält. „Der Feinstschliff der Ziseleure ist die Voraussetzung für die Vergoldung“, erklärt Hoferick.

Bildhauer Andreas Hoferick zeigt das „Sturmgold“, mit dem er die Figuren im Sommer vergolden wird. Quelle: Peter Degener

Über den Sommer wird er die Figuren eine nach der anderen reinigen, mit Kunstharz grundieren und in mehreren Schichten mit Blattgold belegen – Sturmgold, um genau sein. „Blattgold weht beim leisesten Lüftchen davon“, sagt er. Das „Sturmgold“ klebt auf einer robusten Papierschicht, mit der der Bildhauer das Gold direkt auf die Bronze aufkleben kann. So erhalten die Engel erst in der Zusammenarbeit von Bildhauer und Ziseleuren ihr endgültiges Antlitz.

Von Peter Degener