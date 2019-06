Potsdam

Auch in dieser Woche müssen Autofahrer in Potsdam wieder Geduld beweisen. Denn nicht nur in der Friedrich-Engels-Straße ist im Zuge des Umbaus des Leipziger Dreiecks weiterhin mit Stau zu rechnen, ab Donnerstag wird die Breite Straße in Richtung Zeppelinstraße auf eine Spur verengt.

Breite Straße

Grund für die Einschränkungen in der Breiten Straße ist die Erneuerung der Fahrbahn vor dem Markt Center. Außerdem ist auch in der Zeppelinstraße eine Linksabbiegespur in Richtung Breite Straße gesperrt. Die Stadtverwaltung Potsdam warnt: „Staugefahr!“

Leipziger Straße

Für Leitungsarbeiten ist die Einbahnstraße der Leipziger Straße bis zum Leipziger Eck verlängert. Die Einfahrt vom Leipziger Eck ist nicht mehr möglich. Anlieger müssen die Umleitung über Brauhausberg, Leipziger Straße nutzen.

Großbeerenstraße/Horstweg

Wegen der Herstellung eines Hausanschlusses wird die Großbeerenstraße im Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird im Wechsel in allen Richtungen aufrechterhalten. Auch hier gilt laut Stadtverwaltung: Staugefahr.

Albert-Einstein-Straße

Für Leitungsarbeiten wird die Albert-Einstein-Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr im Wechsel mit einer mobilen Ampel geregelt.

Mehrere Straßen voll gesperrt

Aufgrund verschiedener Arbeiten werden in der kommenden Woche einige Straßen voll gesperrt. Die Drewitzer Straße wird zunächst halbseitig zwischen Zum Heizwerk und Möbelhof gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Bahnübergang ausgewiesen. Ab Donnerstag wird die Straße zwischen Möbelhof und Am Buchhorst voll gesperrt. Die Benzstraße ist zwischen Kopernikus- und Anhaltstraße für Leitungsbauarbeiten voll gesperrt. Radfahrer können weiterhin die Benzstraße nutzen. Die Pestalozzistraße ist für die Herstellung von Hausanschlüssen bis Freitag voll gesperrt. Die Maulbeerallee wird für die Musikfestspiele am Sonntag, 23. Juni, voll gesperrt.

Von Anna Sprockhoff