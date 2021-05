Potsdam

Wer in seelische Not gerät, hat in Potsdam viele Möglichkeiten, Unterstützung zu finden. Aber wie übersichtlich ist das Angebot? – Nicht sehr übersichtlich, meint die FDP-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung und fordert die Stadt auf, eine zentrale Anlaufstelle für Hilfesuchende zu schaffen. Dazu rät nach eingehender Debatte auch der Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion.

Wegweiser zur seelischen Gesundheit auf der Stadtseite

Die Landeshauptstadt verfügt bereits seit drei Jahren über ein Erste-Hilfe-Portal für Menschen in der Krise. Auf der Internetseite der Stadt ist seit Oktober 2018 ein Online-Wegweiser zur seelischen Gesundheit hinterlegt – lange zu suchen braucht niemand. Seit die Coronavirus-Pandemie Potsdam im Griff hat, wird der Wegweiser auf der Startseite beworben. Ratsuchende können schnell und einfach per Mausklick erkunden, wo sie Hilfe bekommen. Der Wegweiser bündelt die in Potsdam verfügbaren Angebote im Bereich Behandlung, Prävention, Gesundheitsförderung und Beratung.

Den Stadtverordneten reicht das nicht aus. „Seelische Gesundheit wird immer stärker ein Thema – gerade jetzt“, sagt Sabine Becker (FDP), „und die Folgen der Pandemie sind noch nicht abzusehen, aber zu erwarten.“ Die FDP schlägt daher vor, über den Online-Wegweiser hinaus einen Koordinator einzusetzen, der für die Menschen greifbar ist: „Einen Menschen, der weiß, wohin ich mich wenden kann.“

Die Nachfrage nach Hilfsangeboten ist gewachsen

„Seelische Gesundheit ist nicht erst seit Pandemie-Geschehen ein Thema“, sagt Katrin Hayn vom Öffentlichen Gesundheitsdienst – dort diskutiere man schon länger, ob ein Ansprechpartner nötig ist oder nicht. „Wie heißt’s so oft? Die Pandemie ist ein Brennglas – das triff auch in Potsdam so zu“, sagt Katrin Hayn. „Die vulnerablen Gruppen, die so schon unter Druck stehen – zum Beispiel Alleinerziehende und pflegende Angehörige – sind besonders betroffen.“ Die Nachfrage nach Hilfsangeboten sei sehr groß: „Wir verzeichnen einen Run auf Psychotherapie und ähnliche Angebote.“ Die Landeshauptstadt sei einer Koordinatorenstelle nicht abgeneigt, wolle diese aber in die Hände eines qualifizierten Trägers legen und nicht im Sozialpsychiatrischen Dienst ansiedeln. „Dieser ist vor allem für die Beratung und Bewältigung in Akut-Situationen zuständig und hat einen anderen Auftrag als wir unter einer Präventions- und Clearing-Fachstelle verstehen.“

Bürger brauchen eine Anlaufstelle

Katharina Tietz (Die Andere) rät dazu, diese Fachstelle analog zur Suchtprävention in eine Fachstelle für Kinder und Jugendliche und eine Fachstelle für Erwachsene zu splitten. Lars Eichert (CDU) mahnt, zunächst die Finanzierung zu klären: „Es wäre schade, wenn wir am Ende sagen müssen: Es ist ’ne schöne Sache, aber wir können es uns nicht leisten.“ Man dürfe nichts beschließen, was sich dann nicht realisieren lässt. Auf die Frage Uwe Fröhlichs (Bündnis 90/Grüne), ob die im Antrag formulierten Anforderungen nicht Aufgabe von Potsdams Psychiatriekoordinatorin seien, erklärte Katrin Hayn, dass diese die Aufgabe habe, die Hilfs- und Präventionsangebote zu vernetzen: „Das ist Arbeit auf einer anderen Ebene. – Jetzt geht es darum, dass wir eine Anlaufstelle brauchen, die für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist mit dem Fokus Prävention und Clearing.“

Von Nadine Fabian