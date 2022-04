Potsdam

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Potsdam sucht Unternehmen, die Wohnungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einrichten. Awo-Vorstand André Saborowksi erklärt: „Mehrere Genossenschaften haben einzelne Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt, die nun ausgestattet werden müssen – sie sind vollkommen leer.“ Bislang geht es um eine einstellige Zahl an Wohnungen, perspektivisch sollen aber mindestens zehn weitere dazukommen.

Hilfe für Flüchtlinge: Potsdamer Unternehmen sind gefragt

Dafür bittet der Sozialverband Potsdamer Unternehmen um Hilfe, auch Privatpersonen und Gruppen können sich einbringen. „Die Investitionsbank des Landes Brandenburg ist da bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und hat ein Budget zur Verfügung gestellt“, sagt André Saborowski. Mitarbeiter, die helfen wollten, hätten sich dann in Teams zusammengefunden, um mit den Mitteln die leeren Räume wohnlich zu gestalten. „Vom Bett bis zur Bratpfanne wird ja alles gebraucht“, sagt der Awo-Vorstand, „und es geht natürlich auch darum, etwas Gemütlichkeit zu schaffen für die Menschen, die nichts mehr haben.“

Wie groß genau ein solches Budget sein sollte, vermag die Awo nicht zu benennen. „Wir wollen da keine Einschränkungen machen“, sagt die Vorstandsvorsitzende Angela Schweers. Gebrauchte, gut erhaltene Möbel, Teller und Blumentöpfe seien ebenso sinnvoll wie neu gekauftes. „Wir haben zudem auch Kooperationspartner wie das Möbelhaus Porta, wie bereits signalisiert haben, zu günstigen Konditionen Angebote zu machen“, so Angela Schweers weiter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spenden sollen langfristig helfen

Und auch langfristig sollen die Spenden Wirkung zeigen. „Wir werden nichts wegwerfen, wenn der akute Bedarf nicht mehr besteht und die Menschen irgendwann in die Ukraine zurückkönnen“, verspricht die Awo-Chefin. „Unsere Lagerhallen sind groß und alles, was wir bekommen, werden wir an andere Bedürftige weitergeben.“ Möglicherweise, so die Hoffnung, können die jetzt eingerichteten Wohnungen auch langfristig für Menschen ohne Bleibe zur Verfügung stehen.

Wer helfen will – ob als Unternehmen, als Sportverein, Freundeskreis oder Familie – kann sich direkt bei der Awo unter ukraine@awo-potsdam.de melden.

Von Saskia Kirf