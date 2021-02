Potsdam

Unterschlupf, warme Kleidung oder Essen an frostigen Wintertagen: Für Obdachlose bietet die Stadt zusätzliche Angebote für die Unterbringung an – zunächst bis zum 31. März. So soll im Obdachlosenheim im Lerchensteig 55, das die Awo im Auftrag der Stadt Potsdam betreibt, an kalten Wintertagen niemand abgewiesen werden. Das haben die Verantwortlichen vereinbart, wie die Stadtverwaltung am Samstag mit Blick auf die sehr frostigen Tage und Nächte, die auf uns zukommen, mitgeteilt hat. Wer dort Hilfe braucht, kann die 0331/52 06 92 wählen.

Darüber hinaus steht das Soziale Zentrum der Volkssolidarität in der „Suppenküche“ am Standort Friedrich-Ebert-Straße 79/81 im auf dem Hofgelände eingeschossigen holzverkleideten Neubau als Anlaufpunkt zur Mittagszeit zur Verfügung. Die Kleiderkammer ist montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Wichtigste Lebensmittel bei der Tafel

Ein ergänzendes Hilfsangebot stellt außerdem die Arbeit der „Potsdamer Tafel“ bereit. Sie trägt mit ihren Ausgabestellen für Lebensmittel dazu bei, dass hilfebedürftige Menschen in Potsdam für einen geringen finanziellen Einsatz mit den wichtigsten Nahrungsmitteln versorgt werden können. Die Ausgabestelle ist in der Drewitzer Straße 22A zu finden und montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Warme Kleidung für Bedürftige

Warme Kleidung können Bedürftige in den Kleiderstuben von Exvoto in der Max-Eyth-Allee 44a sowie in der Schatztruhe der AWO am Schlaatz (Erlenhof 34) bekommen. Die genannten Angebote sind untereinander vernetzt, so dass Informationen über bekanntwerdende Notfälle schnell an die richtige Stelle gelangen. In diesem Jahr bietet die Stadt erstmals auch eine ausschließliche Frauennotübernachtungsstelle an.

Ansprechpartner in der Stadtverwaltung

In der Stadtverwaltung gibt es folgendes Angebot: Menschen, die in der Gefahr leben, ihre Wohnung zu verlieren oder diese bereits verloren haben und selbst keine Unterkunft finden, können sich bei der Suche nach Unterstützung an den Bereich Soziale Wohnhilfen wenden. Von montags bis freitags jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr können sich Menschen, die einen Übernachtungsplatz suchen, in der Behlertstraße 3A Haus M/N bei der Arbeitsgruppe Unterbringung melden (Tel. 0331/28 92 44 8). Außerhalb dieser Zeiten stehen die Notbetten im Lerchensteig 55 für die Unterbringung zur Verfügung.

Telefonnummern der Streetworker

Ansprechpartner für Personen im öffentlichen Raum sind wochentags (zwischen 8 Uhr und 16 Uhr) die Streetworker der Creso gGmbH. Sie sind telefonisch unter 0176/12 10 98 96 oder 0176/12 10 98 77 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten sollte bei erkennbarer Hilfsbedürftigkeit bzw. Hilflosigkeit von Personen im öffentlichen Raum die Notrufnummer 112 kontaktiert werden.

In der aktuellen Lage mit den pandemiebedingten Beschränkungen gilt erhöhte Aufmerksamkeit, wenn Menschen im öffentlichen Raum übernachten. Die Potsdamerinnen und Potsdamer werden gebeten, die Straßensozialarbeiter oder die Landeshauptstadt Potsdam unter den oben stehenden Telefonnummern oder per E-Mail unter streetwork-potsdam@creso-online.de oder unterbringung@rathaus.potsdam.de zu kontaktieren.

Von MAZonline/fro