Hindernisse für Sozialwohnungen im Potsdamer Norden

Krampnitz

Der stark wachsende Potsdamer Norden muss größtenteils ohne vom Land geförderten Wohnraum auskommen. Für den geplanten Stadtteil Krampnitz ist eine Unterversorgung mit Sozialwohnungen absehbar, weil diese Förderung von der Tramverlängerung abhängig ist. Das geht aus einer Mitteilung zu den aktuellen Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Ministerium hervor. Eine grundsätzliche Einstufung des Potsdamer Nordens als sogenannte Gebietskulisse zur Wohnraumförderung lehnt das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) ab.

Land verlangt bislang Schienenanbindung von Fördergebieten

Die Einstufung stelle das Ministerium nur für jene Ortsteile in Aussicht, deren ÖPNV-Anbindung bestimmte Qualitäten ausweist. Bisher wurde für eine solche Einstufung „eine Schienenanbindung (Regionalbahn oder Tram) gefordert“, heißt es in der Mitteilung.

„Ob die Planung der Verbesserung der Anbindung ausreicht, um die Kulisse zu verändern, muss noch abgestimmt werden“, geht es weiter. Doch wenn es bis zur Eröffnung der Tramstrecke dauert, bis überhaupt die ersten Sozialwohnungen im Norden gefördert werden können, dauert es noch bis mindestens 2028, dass zumindest in Krampnitz sozialer Wohnraum mit Landeshilfe entsteht.

Gregor Jekel Fachbereichsleiter Wohnen der Stadtverwaltung Potsdam Quelle: Peter Degener

„Wenn das MIL darauf besteht, dass die Tram bereits fahren muss, bevor man über die Wohnraumförderung dort nachdenken kann, gäbe es erhebliche Verzögerungen. Dann wäre schon vieles gebaut, wo Fördermittel eingesetzt werden können“, erklärt Gregor Jekel, Fachbereichsleiter Wohnen am Dienstag auf Anfrage der MAZ.

„Genau so eine Erfahrung haben wir schon einmal im Bornstedter Feld gesammelt. Das war auch lange nicht in der Gebietskulisse und deshalb konzentriert sich alles, was dort heute an gefördertem Neubau stattfindet auf einer kleinen Fläche. Wir wollen aber bestimmte Einkommensgruppen nicht an einer Stelle konzentrieren, sondern den Stadtteil gemischt bebauen“, so Jekel. Die Stadt führe deshalb Gespräche, um auch die reine Planung der Tramtrasse als ausreichendes Kriterium festzusetzen.

Die Tram endet bislang am Campus Jungfernsee. Quelle: Peter Degener

Stadt will Sozialwohnungen in der gesamten Stadt verteilen

Doch selbst damit wäre nur Krampnitz und dem dahinter liegenden Ortskern von Fahrland geholfen. Zahlreiche Ortsteile im Norden blieben ohne die Möglichkeit sozialem Wohnraum zu schaffen.

Die Stadt will aber möglichst das gesamte Stadtgebiet als förderfähigen Bereich ausweisen. „Die Landeshauptstadt Potsdam hat gegenüber dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung wiederholt gefordert, die Gebietskulissen der Wohnraumförderung auf die gesamte Stadt auszudehnen. Diese Ausweitung ist aus Sicht der Landeshauptstadt angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt und dem Bedarf an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen auch in den nördlichen Ortsteilen dringend geboten“, heißt es in der Mitteilungsvorlage der Verwaltung für die Stadtverordneten. Eine Ausweitung auf die Gesamtstadt werde jedoch vom Land „mit Hinweis auf die Regelungen anderer Städte in Brandenburg“ abgelehnt.

Infrastruktur-Ministerium: Entscheidung ist noch nicht gefallen

„Das MIL unterstützt die Stadt Potsdam bei der Umsetzung ihrer wohnungspolitischen Ziele mit Mitteln der Wohnraumförderung an verschiedenen Standorten.Für den Standort Krampnitz sind derzeit die Fördervoraussetzungen – besonders die Bestätigung als Gebietskulisse – noch nicht gegeben“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Die Tramanbindung sei „natürlich wichtig für die Frage, wie gut ein Stadtteil erreichbar ist“, so das MIL, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Gemischte Reaktionen der Stadtpolitik

Die mögliche Verzögerung des sozialen Wohnungsbaus in Krampnitz sorgt für gemischte Reaktionen in der Stadtpolitik: „Es ist eine zwingende Bedingung für die Entwicklung von Krampnitz, dass ein hoher Anteil an geförderten Wohnungen dort entsteht. Unser Ziel kann nicht sein, dort nur frei finanzierten Wohnungsbau zu ermöglichen. Wir müssen weiter Druck in diese Richtung machen, damit die Fördermöglichkeiten auch in diesem Stadtteil zur Anwendung kommen können“, erklärte Hans-Jürgen Scharfenberg, Stadtverordneter der Linksfraktion. Auf Antrag der Linken war im Dezember beschlossen worden, dass die Stadt sich vor allem im Norden um Wohnraumförderung bemühen soll.

Pete Heuer ( SPD) hält das Vorgehen des Landes dagegen für nachvollziehbar: „Ich kann verstehen, dass es die Auflage für einen vorbildlichen ÖPNV-Anschluss gibt. Es liegt deshalb an uns als Stadt, die Planung der Tram zu beschleunigen. Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Land sich dem verweigert.“

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Krampnitz soll ein neues Stadtviertel entstehen. Quelle: Entwicklungsträger Potsdam

Auch die CDU-Fraktion sieht angesichts der noch offenen Gespräche mit dem Ministerium die Stadt in der Pflicht: „Eine abschließende Entscheidung steht noch aus. Wir hoffen jedoch, dass die Landeshauptstadt ihre Hausaufgaben gemacht hat und die qualitativen Vorgaben im ÖPNV erfüllt“, so Fraktionssprecher Jan Jacobi.

Neue Fördergebiete in Babelsberg und der Innenstadt

Es gibt auch positive Verhandlungsergebnisse mit dem Land: In der Babelsberger Medienstadt sollen am Filmpark zwei Baufelder für sozialen Wohnungsbau freigegeben werden. Dadurch kann der dank Landesförderung zu zusätzlichen Sozialwohnungen verpflichtet. Auch Teile des Holländischen Viertels und des Sanierungsgebiet „Am Obelisk“ an der Hegelallee werden so gewidmet, dass dort Sozialwohnungen mit Landesförderung ausgewiesen werden können.

Von Peter Degener