Potsdam

Mit einer vierteiligen Vortragsreihe erinnert die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg an die Gründung des deutschen Kaiserreichs vor 150 Jahren. Etwa 40 Besucher waren in das Babelsberger Schloss gekommen, um von Professor Dominik Geppert zu erfahren, „warum uns das Kaiserreich wieder näher rückt“. Der Lehrstuhlinhaber für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam skizzierte über eine Stunde, welche Merkmale der bundesdeutschen Demokratie ihren Ursprung im preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat unter Kaiser Wilhelm I. und Wilhlem II. haben.

Dominik Geppert ist Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhundert an der Universität Potsdam. Quelle: privat

Militarismus und Klassenschranken

Die historischen Selbstfindungsdiskussionen der Deutschen, so seine Ausgangsthese, kreisten heute nicht mehr in dem Maße um die Diktaturerfahrungen des 20. Jahrhunderts. Die Ära vor dem Ersten Weltkrieg gerate zusehends in den Fokus, wobei es nicht darum ginge, eine vermeintlich gute alte Zeit zu beschwören, sondern einige Zerrbilder zu korrigieren. Für das Militär habe zum Beispiel der französische Nationalstaat viel mehr Geld ausgegeben als der deutsche. „Militarismus war ein europäisches Phänomen“, so Geppert. Und die Klassenschranken seien zum Beispiel in England sehr viel rabiater verteidigt worden. Auch in Sachen Kriegsführung „gegen unzivilisierte Völker in den Kolonien“ habe sich das deutsche Kaiserreich an den Grausamkeiten anderer westlicher Staaten orientiert.

Drei siegreiche Kriege

„Der deutsche Einheitsstaat verdankte sich drei siegreichen Kriegen“, resümierte der Historiker und meinte den deutsch-dänischen (1864), den preußisch-österreichischen (1866) und den deutsch-französischen Krieg (1870/71). Deshalb hätten Offiziere und Generäle im Kaiserreich eine deutlich höhere Reputation genossen als zum Beispiel die exzellenten Wissenschaftler oder Ingenieure, auf die der beispiellose Fortschritt und Wirtschaftsaufschwung dieser Epoche zurückgeht. Geppert differenzierte die Bismarck-Zeit (bis 1890) und die Zeit, in der Wilhelm II, einen Generationswechsel einleitete und kurz sogar träumte, ein „Arbeiterkaiser“ zu werden. „Der Reichstag wurde damals zur Bühne der Nation, aber die Demokratisierung blieb unvollständig, da die Abgeordneten nicht die Regierung bestimmten.“ Institutionen wie das deutsche Verbändewesen, die Reichsbank, Aktienrecht und Bürgerliches Gesetzbuch seien damals entstanden. Auch die Regelungen zwischen Zentralstaat und Ländern sowie das Parteienspekturm hätten sich schon im Kaiserreich herausgebildet.

Stiftungshistoriker Jürgen Luh, Gastgeber und Kurator der Vortragsreihe, verwies darauf, dass just am Tag des Vortrags ein neues Buch von Dominik Geppert erschienen ist. Titel. „Die Geschichte des Bundesrepublik Deutschland“ (Beck’sche Reihe). Der lange in Bonn tätige Professor betonte auch, dass sich die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches verstand, das vor mehr als 75 Jahren untergegangen ist.

info An den nächsten drei Donnerstagen, 19 Uhr, gibt es noch folgende Vorträge: 2. September: „Das Eiserne Kreuz von 1870 – Preußische Erinnerungs- und Emotionsgeschichte“ von Thomas Weißbrich. 9. September: „Die deutsche Reichsgründung – Geschichtspolitik in Bildern“ von Christoph Nonn. 16. September: „Kaiserin Auguste Victoria. Erster Weltkrieg – Revolution – Beisetzung“ von Jörg Kirschstein. Anmeldung erforderlich unter 0331/9694-690 oder r.kulka@spsg.de

Von Karim Saab