Eine „Distanzierung der Stadt Potsdam von ihrem einstigen Ehrenbürger Goebbels“ empfiehlt der renommierte Historiker und Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, Martin Sabrow.

Er bezieht sich in einer Stellungnahme auf MAZ-Anfrage auf die am Montag bekannt gewordene überraschende Entdeckung des Potsdamer Rathauses, dass Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels von Babelsberg kurz vor der Eingemeindung der Stadt nach Potsdam zum Ehrenbürger ernannt worden war (MAZ berichtete).

Ehrenbürgerschaft rechtlich erloschen

„Die Verleihung städtischer Ehrenbürgerschaften“, so Martin Sabrow, „kam im Gefolge der Französischen Revolution auf. Sie geht auf die früher unterschiedliche Rechtsstellung von Stadtbürgern und bloßen Einwohnern zurück – nur Hausbesitzer besaßen in der Stadt rechtlichen Schutz und politische Teilhabe.

Seit der Einebnung dieses Unterschieds im 19. Jahrhundert ist die Ehrenbürgerschaft nur mehr eine symbolische Auszeichnung auf Lebenszeit, die sich auf den Ehrenbürgerbrief und fallweise kommunale Vergünstigungen wie Freifahrtscheine und verbilligte Eintrittskarten beschränkt.

Rechtlich erlosch die Ehrenbürgerschaft von Josef Goebbels in Potsdam wie in den ca. 1000 weiteren Städten, die ihn in der NS-Zeit mit derselben Ehre bedacht hatte, zweifelsfrei mit seinem Tod am 1. Mai 1945, ohne dass es dafür eines gesonderten Verwaltungsaktes bedurft hätte.

Symbolpolitisch nicht unerheblich

Diese Praxis änderte sich allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, als vielerorts Kommunen zu einer im Grunde sinnwidrigen Verleihung posthumer Ehrenbürgerrechten übergingen und zugleich die nun als unerträglich empfundene Auszeichnung von NS-Größen wie Hitler, Göring und auch Goebbels durch symbolische Aberkennung ihrer einstigen Ehrenbürgerschaften zu tilgen suchten.

Vor diesem Hintergrund ist es rechtlich nicht zu beanstanden, aber aus heutiger Sicht symbolpolitisch nicht unerheblich, dass Goebbels‘ Auszeichnung mit einem Ehrenbürgerbrief in Potsdam nach 1945 bislang nie thematisiert wurde – weder zu DDR-Zeiten noch danach.

Verwaltungsversäumnis ohne politische Aussagekraft

Die Stadt Potsdam, die mit der Eingemeindung von Babelsberg 1939 deren Verbindlichkeiten übernommen hatte, täte gut daran, diesen Umstand in einer förmlichen Erklärung der Stadtverordnetenversammlung einzuräumen und als das einzuordnen, was er war: ein Verwaltungsversäumnis ohne politische Aussagekraft.

Eine solche Distanzierung der Stadt Potsdam von ihrem einstigen Ehrenbürger Goebbels würde symbolpolitischen Irritationen vorbeugen. Und sie würde zugleich das hohle Pathos der nachträglichen Aberkennung einer rechtlich längst erloschenen Ehrenbürgerschaft vermeiden, über die es anders als etwa im Fall Paul von Hindenburgs oder Wilhelms II. nichts mehr zu streiten gibt.“

