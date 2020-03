Historische Mühle wieder am Wind

Sanssouci

Die Flügel der historischen Mühle von Sanssouci drehen sich wieder. Seit Anfang März wird das Baudenkmal saniert. Am Freitag montierten die Mühlenbauer die Krühwinde am Sterz. Danach setzte sich das Rad im kalten Südost-Wind wieder in Bewegung. In dieser Woche laufen nach Mitteilung der Mühlenvereinigung Restarbeiten durch die Blechwerkstatt Mathias Weber.

Mühlenbauer Uwe Schmidt bei der Arbeit auf dem Mahlboden. Quelle: Torsten Rüdinger, Mühlenvereinigung

n der Historischen Mühle wird seit 2003 regelmäßig Getreide zu unterschiedlichen Mahlprodukten verarbeitet. Seit 2011 ist die Mühle biozertifiziert und kooperiert etwa mit der Bäckerei Frank Fahland. Beim Betrieb häuften sich nach Mitteilung der Betreiber Probleme mit der Mühlentechnik, die teils noch aus der Wiedererbauungszeit 1993 stammten.

Neu gebaut wurde nun das komplette Holzgehäuse, das die Mühlsteine umgibt. Dazu gehören die Bütte, der Trichter für das Mahlgut und der Sockel, auf dem die Bütte ruht. Beim Umbau wurden die Müllereimaschinen auf dem Mahl- und Mehlboden neu zueinander angeordnet und die Antriebssituation neu gestaltet.

Wiedereröffnung der Historischen Mühle am 24. April 1993. Quelle: Christel Köster

Mitte April sollen die Arbeiten beendet sein. Dann könne die Mühle wieder mahlen. Die Sanierung kostete laut Mitteilung rund 20.000 Euro. Die Ausführung der Gesamtleistung erfolge im Auftrag der Schlösserstiftung werde aus deren Haushalt finanziert. Die Mühle ist zuletzt 2010 umfangreich saniert worden.

