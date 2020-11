Potsdam

Adieu Schwarz-Weiß, bonjour bunte Bilder! Auf der Pariser Weltausstellung 1889 waren sie das Tagesgespräch; sogar eine Goldmedaille heimste die Schweizer Erfindung ein. Und zeitgenössische Journalisten ließen sich zu schwärmerischen Lobeshymnen hinreißen: „Das photographische Bild ist fortan keine mumienhafte Schattenzeichnung mehr, sondern es hat das warme Leben der Wirklichkeit erlangt.“

Was war passiert? Lange, bevor Nina Hagen anno 1974 den ultimativen Hobbyknipser-Alptraum „Du hast den Farbfilm vergessen“ in Schlagerreime fasste, hatte die Pracht der farbigen Bilder die Menschen entzückt. Dass das schon vor der Erfindung des Farbfilms möglich war, ist heute hingegen meist aus dem Bewusstsein verschwunden. Doch bei den Bildern, die den Parisern seinerzeit „Oh!“ und „Ah!“ entlockt hatten, handelte es sich nicht um Farbaufnahmen, sondern um aufwendige Photochrom-Drucke.

Erfunden hatte die Methode ein Schweizer: ein Zürcher Lithograph namens Hans Jakob Schmidt. Dabei ging es um einen Steindruck, bei dem mit Hilfe eines komplizierten Verfahrens aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein farbiger Abzug entstand. „Der besondere Reiz des Photochromverfahrens liegt in der ungeahnten Möglichkeit feinster Farbabstufungen“, erläutert der Potsdamer Grafikdesigner Peter Rogge: „Dank der Verwendung von bis zu 14 Steinplatten – jeweils eine Platte pro Farbe – und einer Überlagerung von transparenten Farben erreichte die Chromatik eine unvorstellbare Bandbreite.“ Als die ersten Photochrom-Drucke Ende der 1880er-Jahre auf den Markt kamen, sei die Begeisterung immens gewesen, berichtet Rogge.

Blick auf die Matrosenstation Kongsnaes an der Schwanenallee. Quelle: Library of Congress

Vom Zürcher Firmenhauptsitz aus trat das neue Verfahren seinen Siegeszug an. Fotografen schwärmten aus, um gut vermarktbare Sehenswürdigkeiten an Sehnsuchtsdestinationen aufs Bild zu bannen. München, Bayreuth, Linz, Wien, US-Bundesstaaten wie Virginia, Marokko, China, Japan – und nicht zuletzt die preußische Residenzstadt Potsdam. Das Geschäft boomte; zehntausende Blätter wurden gedruckt. Von Potsdam existieren jedoch nur noch etwas mehr als eine Handvoll dieser kostbaren Drucke. In seinem neuen Kalender „ Potsdam in Farbe“ für das Jahr 2021 präsentiert Peter Rogge neben drei kolorierten Mittelformat-Dias vor allem diese Photochrom-Drucke aus der Zeit um 1900. Es ist Rogges zehnter Potsdam-Kalender und zum Jubiläum widmet er sich diesem besonderen, weitgehend unbekannten Thema.

Ansicht des Stadtschlosses am Alten Markt im neuen Kalender von Peter Rogge für das Jahr 2021. Im Hintergrund sind unter anderem die Kuppel der Nikolaikirche sowie der Atlas auf dem Alten Rathaus zu sehen. Quelle: Privat

Erstaunlicherweise hat er die Bilder nicht in einem städtischen Archiv gefunden – sondern in den USA. „Ich bin im Internet darauf gestoßen und dann in der Library of Congress in Washington gelandet“, erzählt Rogge über die Entstehungsgeschichte. Das Zürcher Unternehmen hatte seinerzeit auch eine Dependance in Detroit in den USA gegründet. Belegexemplare der Photochrome wurden an die Library of Congress, die öffentlich zugängliche Fachbibliothek des Kongresses der Vereinigten Staaten, gegeben. Weil die Rechte nach 70 Jahren abgelaufen sind, stehen sie jetzt zum Herunterladen zur Verfügung.

Peter Rogge hat diesmal bereits seinen zehnten historischen Potsdam-Kalender designt. Hier wurde er mit einem Kalender für das Jahr 2019 fotografiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

19 größerformatige Photochrom-Drucke aus Potsdam konnte Rogge dort auffinden. Die Motive zeigen im Grunde genommen das, was auch heute noch in jedem Hochglanz-Reiseführer als Potsdamer Perlen angeführt wird. Der Bilderbogen spannt sich von Sanssouci über das Marmorpalais bis zur Historischen Mühle. Das Spannende der Reise in die Zeit um 1900 liegt indes in den Details. Beispiel: Sanssouci. Anders als heute, waren die Terrassen vor dem Schloss noch mit hübsch gestutzten Büschen bepflanzt. Darunter stand ein Reiterstandbild Friedrichs II. Die Fotos zeigen die Residenzstadt von ihrer Zuckerseite. Schließlich sollten die Postkarten für Umsatz sorgen; für die Darstellung sozialer Probleme war da naturgemäß kein Platz.

Kalenderblatt für den Dezember 2021 mit einer Ansicht der Friedenskirche. Auch hier dürften die Lithographen bei der Farbgebung getrickst haben – die Abendstimmung entspricht nicht dem vormittäglichen Sonnenstand, der auf der Schwarz-Weiß-Vorlage zu erkennen ist, so Designer Peter Rogge. Quelle: Library of Congress

Berührend ist für Nachgeborene aber nichtsdestoweniger die Begegnung mit den Menschen von damals. Da sind die Kinder im schönsten Sonntagsputz, die den Betrachter durch die Kameralinse hindurch direkt anzublicken scheinen, oder die Flaneure auf der Höhe der damaligen Mode, sprich: mit kreisrunden Strohhüten und schicken Bauchbinden unterm Sommerjackett. Vor dem Babelsberger Schloss lustwandelt eine Dame, die etwas gedankenverloren in einen Kinderwagen schaut, während die Szenerie vor dem Marmorpalais von einem jungen Bootsmann aufgelockert wird, der mit adretter Jacke und schwarzer Mütze in seinem Kahn steht. Der Alte Markt mit dem Obelisken und der Nikolaikirche könnte fast eine zeitgenössische Aufnahme sein, würde da nicht eine junge Dame mit langem rotem Puffärmel-Kleid und einem neckischen Hütchen durchs Bild eilen. Unwillkürlich fragt man sich, welches Ziel sie wohl so dynamisch ansteuert. Ein interessantes Phänomen: Durch die Farbgebung erscheinen einem diese Fin-de-siècle-Potsdamer viel näher als auf Schwarz-Weiß-Konterfeis und man nimmt mehr Anteil.

Auch die Macher der Photochrome-Drucke waren offenbar zeitgenössischer, als man zunächst denken würde. Photoshop – also die nachträgliche Veränderung von Bildern – scheint schon damals ohne digitale Möglichkeiten ein beliebtes Werkzeug gewesen zu sein. Da wurde nach Herzenslust getrickst, wenn man den Eindruck hatte, dass eine Szenerie noch nicht stimmig genug war für den Publikumsgeschmack. „Durch Retuschieren oder Maskieren konnten Details ergänzt beziehungsweise beseitigt werden“, erläutert Peter Rogge. Manchmal wurden einfach nachträglich ein paar Spaziergänger mehr hineinkopiert, um eine Sehenswürdigkeit belebter erscheinen zu lassen.

Spaziergänger an der Historischen Mühle auf dem Kalenderblatt für den April 2021. Die beiden größeren Herren im Vordergrund dürften nachträglich hineinretuschiert worden sein. Quelle: Library of Congress

Pech nur, wenn dabei Photoshop-Fails passierten, also wenn die Manipulationen allzu sehr auffallen. Manchmal passen dann die Proportionen nicht mehr, zum Beispiel wenn ein Paar hineinkopierte Spaziergänger vor der historischen Mühle unnatürlich groß vor dem Bauwerk stehen. Diese kleinen „Schnitzer“ machen aber genau den Charme der historischen Aufnahmen aus; genauso wie die offenkundigen kleinen Fehler bei der Farbgebung.

Manchmal ließen die Lithographen bei der Kolorierung ihrer Fantasie die Zügel schießen. Schließlich kannten sie die Objekte, denen sie zu farblichem Leben verhelfen sollten, nicht aus eigener Anschauung. Und so konnte es schon passieren, dass ein Zürcher Lithograph sich zum Beispiel an den Communs am Neuen Palais kreativ austobte. Statt der Sandsteinbekleidung im Sockelbereich einen naturnahen Ton zu geben, färbte er diese in kräftigem Rot ein. Doch solche Fehlgriffe – die Communs sind auf dem August-Kalenderblatt dargestellt – mindern nicht die Freude der Betrachter an der raren Photochrome-Entdeckungsreise.

Die Communs am Neuen Palais – in ihrer Farbgebung von den Schweizer Lithographen etwas kreativ verändert. Quelle: Library of Congress

Auch die Zeitgenossen schien die künstlerische Freiheit nicht zu stören. Und ein Journalist des Bulletin Photoglob machte 1896 aus der Not sogar eine Tugend und schwärmte: „(Die Photochroms) vereinigen die Treue der Photographie mit der Farbenfreude des Aquarells (…), ja es ist bei ihnen das ,Photographiemässige‘ sogar überwunden und sie kommen einem Aquarell nahe.“

Von Ildiko Röd