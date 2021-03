Potsdam

Die Sanierung des historischen Josefs-Hauses auf dem Campus des St.-Josefs-Krankenhauses der Alexianer am Park Sanssouci ist erneut um ein halbes Jahr in Verzug geraten. Eine Fertigstellung bis Mitte des Jahres ist nicht mehr zu halten. „Die sehr schlechte Bausub­stanz und die damit verbundenen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben ihren Tribut eingefordert, sodass wir nun in unserem Rahmenterminplan die Fertigstellung zum Jahreswechsel 2021/2022 geplant haben“, informiert Sprecher Benjamin Stengl auf Nachfrage. Schon öfter ist die Baustelle in die Verlängerung gegangen: Ursprünglich wollten die Alexianer bereits Ende 2018 die Wiedereröffnung feiern.

„Mit Blick auf die sehr lange Projektlaufzeit und die katastrophale Bausubstanz, mussten wir unsere Kostenprognose aus dem Jahr 2017 um zehn Prozent nach oben korrigieren“, so Stengl. Zu den einst veranschlagten 15 Millionen Euro kommen also noch einmal anderthalb Millionen dazu. Das Josefs-Haus war 1867 errichtet, über Jahrzehnte hinweg erweitertet und in den 1930er Jahren aufgestockt worden.

Das Gerüst bleibt noch stehen

Trotz aller Widrigkeiten hat das Mammutprojekt in diesen Tagen eine neue Bauphase erreicht – und das ist auch weithin sichtbar: Die Gebäudehülle ist so gut wie fertig. Dach- und Fassadenarbeiten sind nahezu abgeschlossen, die Fenster sind getauscht. Auch der Ausbau im Inneren des Gebäudes ist vorangekommen.

„Damit diese Arbeiten auch während der Schlechtwetterperiode im Winter schadensfrei erledigt werden konnten, wurde ein sehr aufwendiges Wetterschutzdach errichtet“, so Stengl. Dieses Dach über dem Dach ist gerade abgebaut worden. Das Gerüst bleibt allerdings für weitere Fassaden- und Fensterarbeiten noch stehen. So sei man mit der Denkmalschutzbehörde noch zum Fugenstrich im Gespräch. Er muss teilweise aufgefüllt werden, war bisher aber nicht im Budget.

Maler und Fliesenleger können loslegen

„Die Haustechnikinstallationen – beispielsweise Sanitär, Elektro, Lüftungs- und Klimatechnik – sind nun die entscheidenden Impulse für den Projektfortschritt“ so Stengl. Eine weitere nach vielen Herausforderungen – Planung und Altbausubstanz seien eben nicht immer deckungsgleich. Auch Maler, Boden-, und Fliesenleger können demnächst mit ihren Arbeiten beginnen.

Großteil des Hauses ist bereits vermietet

Mit 3100 Quadratmetern Nutzfläche soll das sanierte und modernisierte Josefs-Haus einmal aufwarten. Der Großteil ist bereits vermietet. Einziehen sollen unter anderem eine Praxis für Innere Medizin und Gastroenterologie, ein Schlaflabor, eine geriatrische Tagesklinik, eine ambulante Intensivpflege sowie das ambulante Wundzentrum für Patienten mit chronischen und komplizierten Wunden, das derzeit im Containeranbau untergebracht ist.

