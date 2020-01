Historisches: Kunstliebhaber bot der Stadt seine Sammlung an

Potsdam

Am 5. Februar 1870 wurde in Potsdam Paul Heiland geboren. Er sollte als Kunstkenner, Kunstsammler und Mäzen über die Grenzen der Stadt hinaus als „Kaiser der Fayencen“ (Keramiken) bekannt werden. Als Sohn des Besitzers der Bortenweberei Pignoll & Heiland in der Behlertstraße war ihm eine sorgenfreie Zukunft sicher. 1889 legte er sein Abitur am Viktoriagymnasium (heute Helmholtz-Gymnasium) ab und studierte Kunstgeschichte und Jura in München, Berlin sowie Straßburg. Seine Studien schloss er mit einer Dissertation ab.

Alsdann ließ er seiner Sammlerleidenschaft in der Spandauer Straße 1 (heute Friedrich-Ebert-Straße), in einer Zehn-Zimmer-Wohnung die Zügel schießen. Über die Jahre kamen über 7000 Kunstgegenstände zusammen – Gemälde, Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Porzellan, Zinn, Glas und alte Volkskunst – besonders aber Fayencen. So voll waren die Räume, dass viele Bilder aus Platzmangel an der Zimmerdecke befestigt waren und so eine ungewöhnliche Wirkung auf den Betrachter hatten.

Nicht nur Kunstsammler war Paul Heiland. Er förderte auch junge Potsdamer Künstler wie etwa Walter Bullert und Heinz Basedow junior.

Fayencen waren seine Leidenschaft

Schwerpunkt seiner Sammlung aber waren Fayencen. Anerkennend nannten ihn Freunde und Kenner „König der Fayencen“. Über sie arbeitete er auch wissenschaftlich. 1925 veröffentlichten Eduard Fuchs und er „Die deutsche Fayencekultur“. Doch auch für die Potsdamer Stadtgeschichte leistete er Beiträge. Heiland forschte und schrieb über Christian Friedrich Rehwendt, einen „Langen Kerl“, der 1740 in der Nähe des Nauener Tores seine „Potsdamer Fayence-Manufaktur“ gegründet hatte,

Ohne Erben, machte sich Paul Heiland Sorgen darüber, was mit seiner Kunstsammlung nach seinem Ableben werden würde. Sie sollte als Ganzes erhalten bleiben. Deshalb bot er 1915 der Stadt Potsdam an, sie zu übernehmen unter der Bedingung, dass ein Museum daraus entstehe. Eine Antwort erfolgte nicht. Als 1924 Arno Rauscher als Potsdamer Oberbürgermeister an die Stelle von Kurt Vosberg trat, erneuerte Heiland sein Angebot. Wieder Schweigen.

Vermutlich millionenschwere Sammlung

Paul Heiland schrieb sein Testament und vermachte seine umfangreiche Kunstsammlung verschiedenen Museen – je nach künstlerischem Schwerpunkt. Allerdings beinhaltete sein Testament die Klausel, dass die Museen leer ausgehen würden, sollte Potsdam die Sammlung doch noch übernehmen wollen. Zwei Wochen vor seinem Tod kam die endgültige Absage aus dem Potsdamer Stadthaus. Am 21. September 1933 erlag Paul Heiland einem Herzschlag während des Schwimmens im Werner-Alfred-Bad. Der Schatz wurde verstreut: Allein der Anteil der Sammlung, den das Bayrische Nationalmuseum erhielt, wurde seinerzeit auf nicht weniger als 300 000 Goldmark geschätzt.

Von Kurt Baller