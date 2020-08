Fahrland

Das derzeitige Hochsommerwetter hat in dieser Woche offenbar zeitweise zu einer Überlastung der Buslinie nach Fahrland geführt. Wie die Bürgerinitiative Fahrland über Facebook mitteilte, waren Busse zwischen Campus Jungfernsee und Upstall zwischen 12 und 14 Uhr überfüllt, verursacht durch das Hitzefrei am den Schulen.

Stadt hat keine Infos über Hitzefrei

Der Verkehrsbetrieb setzte einen zusätzlichen Bus 609 zwischen 12 und 14 Uhr zwischen Tram-Endhaltestelle und Upstall ein. Doch ein Verdienst der Stadtverwaltung ist das nicht. Die weiß gar nicht, an welchen Schulen ab wann Hitzefrei angeordnet oder der Unterricht verkürzt wurde. „Die Entscheidung über Hitzefrei liegt in Verantwortung der Schulleitung“, stellte Stadtsprecher Markus Klier gegenüber der MAZ klar.

Fahrer melden Überfüllung

Der Verkehrsbetrieb bekommt die Informationen auf anderem Wege: „Die veränderten Schulzeiten durch die Hitze bekommen wir über das Fahrpersonal gemeldet und hatten zudem einen Hinweis aus dem Ortsteil“, berichtet Stadtwerkesprecher Göran Böhm. Eine Pflicht, auf solche Veränderung aufgrund von Hitze zu reagieren, gebe es nicht, und der Verkehrsbetrieb habe auch „nicht ausreichende Kapazitäten, um hier jederzeit Abhilfe zu schaffen. In dieser Woche hatten wir das Glück, dass ein Subunternehmen an dieser Stelle unterstützen konnte und der ViP kurzfristig die veränderten Bedarfe vor Ort auffangen konnten.“ Durch die gute Erreichbarkeit und dichte Taktung im innerstädtischen Bereich kenne man solche Bedarfsveränderungen nur aus den Ortsteilen; sie seien aber „eher selten“. Der Verstärkerbus fuhr Böhm zufolge auch am Freitag, wird danach aber wieder eingezogen.

Extrakosten entstehen dem ViP durch die Verpflichtung des Subunternehmens offenbar nicht.„Das wird über bestehende Rahmenverträge abgedeckt“, so Böhm gegenüber der Märkischen Allgemeinen.

Von Rainer Schüler