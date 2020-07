Babelsberg / Zentrum-Ost

Am kommenden Wochenende wird es ernst an der Hochstraßenbrücke der Nutheschnellstraße zwischen Babelsberg und dem Zentrum-Ost. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt die Brettverschalungen für den neuen Fahrbahn-Überbau der Brücke bauen. Dazu muss aber darunter die vielbefahrene Friedrich-List-Straße komplett gesperrt werden.

Die Arbeiten beginnen am Freitag, dem 24.Juli, um 22 Uhr, und dauern bis Montag, den 27.Juli, 6 Uhr. Sie werden ohne Pause Tag und Nacht laufen. Die Schalungsträger und die Brettschalung dienen dazu, später den Beton für das neue Brückenbauwerk im Zuge der Landesstraße L 40 (Nuthestraße) aufzunehmen, nachdem die Stahlflechter das Innenkorsett der Betonkonstruktion angefertigt haben. Der Einschub fertiger Brückenteile war keine Option. Dagegen hatte man die abgetrennte Brücke im Stück herausgehoben und mit einer Art Schlitten so weit verschoben, dass man es an sicherer Stelle zerkleinern konnte.

Die Pfeiler der neuen Brücke stehen schon. Am Wochenende beginnt der Bau der Holzverschalungen zum Guss des weitschwingenden Überbaus. Quelle: Friedrich Bungert

Ein Einsatz sind am Wochenende ein Turmdrehkran, drei Hebebühnen, zwei Teleskopstapler, elektrische Akku-Kettensägen, elektrisch Handkreissägen und Druckluftnagler. Die Lärmbelastung werde deutlich geringer als bei den Abbrucharbeiten Anfang des Jahres, versicherte der Landesbetrieb am Donnerstag. Die Baustromversorgung sei durch einen Anschluss der Stadtwerke Potsdam gewährleistet. Damit vermeide man die Geräuschbelästigung durch ein mit Diesel betriebenes Stromaggregat. Nachts werde die Baustelle entsprechend den Erfordernissen beleuchtet.

Fußgänger und Radfahrer werden aus Sicherheitsgründen bis zum Montag um 8 Uhr noch über die Edisonallee geführt.

Von Rainer Schüler