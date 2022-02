Hochbetagte Autofahrerin bemerkt Unfall in Potsdam nicht

Neu Fahrland

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 17 Uhr die Kollision eines Autos mit Berliner Kennzeichen mit der Leitplanke im Neu Fahrländer Bereich der Bundesstraße 2. Das Auto setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge verständigte die Polizei, da der Wagen seine Fahrt durch die nördlichen Ortsteile auf unsichere Art und Weise fortsetzte.

Den Beamten gelang es, den Wagen dann auf dem Werderschen Damm anzuhalten. Die Fahrerin im hohen Seniorenalter gab an, den Anstoß auf der Beifahrerseite nicht bemerkt zu haben. Auch ihr ebenfalls hochbetagter Beifahrer gab an, nichts bemerkt zu haben. Der Blech- und Lackschaden an der kompletten Beifahrerseite des Pkw wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei setzte die Führerscheinstelle von dem Geschehen in Kenntnis.

Von MAZonline